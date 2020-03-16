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 На пунктах пропуску з окупованих територій проводиться постійний температурний скринінг

Для усунення загрози поширення коронавірусу в районі ООС на контрольних пунктах в'їзду-виїзду задіюють спеціальні заходи. Так, на КПВВ "Майорське" триває перевірка людей, які їдуть на підконтрольну Україні територію з окупованої Горлівки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяІнформ.

У повідомленні зазначається: "За допомогою спецприладів представники Державної прикордонної служби України проводять температурний скринінг кожному, хто перетинає пропускний пункт. Медичні працівники регулярно дезінфікують приміщення і бокси на КПВВ. Якщо виявляють людину з підвищеною температурою, чергові медики з МОЗ оглядають підозрілого на захворювання і якщо є потреба доставляють до медзакладу для лікування та ізоляції.

Зараз введено тимчасову заборону на в'їзд з окупованих територій осіб з ознаками гострих респіраторних захворювань та іноземців без українського громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній Україні території. Пропуск згаданої категорії осіб у зворотному напрямку відбувається без обмежень".

Дивіться також: 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинять пішохідне сполучення, - ДПСУ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181883
 
 
 Топ коментарі
 
сука нет слов какого йуха нам закрывают магазины рынки граници а с это стадо спокойно бродит за пенсиями и выплатами захотели в парашу наглухо закрыть вце пункты пропуска.когда наши военные входили в города они с иконами под танки лезли травили сдавали координаты...какое нах перемещение в пандемию?!!!!
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тоість, мєтро закрилі, а ДІЛДО входіт і виходіт бєз огранічєній
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Треба на пунктах з дамбвабвелугандонами сказати, що перетин кордону можливий тільки на метро і відразу його закрити.
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Треба на пунктах з дамбвабвелугандонами сказати, що перетин кордону можливий тільки на метро і відразу його закрити.
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**** нет слов какого йуха нам закрывают магазины рынки граници а с это стадо спокойно бродит за пенсиями и выплатами захотели в парашу наглухо закрыть вце пункты пропуска.когда наши военные входили в города они с иконами под танки лезли травили сдавали координаты...какое нах перемещение в пандемию?!!!!
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Вы "Цензор" читаете. Извините, Вы на нём пишите. Вчера закрыли, на "Цензоре" было. Донбабве подтанки введи абырвалг
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тоість, мєтро закрилі, а ДІЛДО входіт і виходіт бєз огранічєній
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Чому не перекрили? У них же не просто короновірус, а ще й з віспою. Їм можна
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Да не пались ты. В Украине не знают, что такое то, что ты назвало. Гы.
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-- ЮRa, а в твойом RепєRтуаRє йєсть шо-нібуть нашьє, ісконно Rусскойє???
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Закрывайте к чертям собачим. С той стороны будут жрать жаропонижающие таблетки и все равно ходить.
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Да они там в Слуге урода что вобще рыбного субчика объелись? В Городах закрывают всё а эти зомбям свободное передвижение?!
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Думаю , что рынки типа Барабашово , - закрывать пока-что нельзя . Нет ещё зараженных и больных в Харьковской обл . Потому и панику поднимать не нужно .
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передайте тому кто досих пор не закрыл КПП. пусть засунет те градусники себе в уши. на всю длинну
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юрий иванов e2d113d8- приношу Вам свои извинения. Тут никто новости не читает.
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Про инкубационный период как определение эти дауны в правительстве, похоже, не слышали. Или делают вид.
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ШО? НЕ ЗАКРЫЛИ ?

Все страны закрылись , а зелёные придурки ПРОПУСКАЮТ ВИРУС В УКРАИНУ ИЗ ЛУГАНДОНА?
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В ЛДНР медицины нет вообще, от туда могут быть проблемы в этом плане.
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В РФ сейчас большие финансовые проблемы, Путин деньги на войну конечно найдёт, но на всё остальное уже не хватит, хотя и до этого он не сильно баловал, так как-то: пропагандой, подачками и обещаниями травил людей, а для "стада" этого хватало.
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Чому в центрі України обмежують, а ті криси шастають!
Закрити їх зовсім!
На пунктах пропуску з окупованих територій проводиться постійний температурний скринінг - Цензор.НЕТ 4012
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