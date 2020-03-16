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 Коронавірус у двох жителів Полтавщини не підтвердився, 29 полчавчан перебувають у самоізоляції, - ОДА

ПЛР-діагностика на COVID-2019 у госпіталізованих жителів Полтави і Кременчука не виявила ознак захворювання.

Про це 16 березня на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Віктор Лисак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

Зазначається, що пацієнт із Кременчука перебуває в лікарні з діагнозом "гостра респіраторна вірусна інфекція", стан його здоров'я задовільний.

У полтавця знайшли грип типу B, і тепер він лікується у стаціонарі.

"Я хотів би попросити всіх жителів регіону - не треба без потреби викликати бригади швидкої допомоги. За останні дні почастішали виклики, які не завжди виправдані. Будь ласка, ставтеся з відповідальністю, адже такі випадки витрачають ресурси екстреної допомоги", - зазначив Віктор Лисак.

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Він додав, що в області є 308 апаратів штучної вентиляції легенів, і зараз цієї кількості достатньо.

Крім того, сьогодні в регіоні на самоізоляції перебувають 29 осіб: 14 осіб у Полтаві, 15 - на території області.

Віктор Лисак просить полтавців не панікувати і користуватися гарячою лінією Національної служби охорони здоров'я 1677 (якщо недавно повернулися з-за кордону).

Також варто дотримуватися правил особистої гігієни: мити і дезінфікувати руки, не перебувати в людних місцях. Роботодавців просять організувати роботу для працівників дистанційно. А тим, хто збирався подорожувати, варто відкласти поїздку.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 5 випадків коронавірусу. Серед них один летальний.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181882
 
 
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самоизоляция это конечно хорошо, только соседям этих "изолированных" не сообщайте...
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"Я хотел бы попросить всех жителей региона - не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовов, которые не всегда оправданы.Источник: https://censor.net.ua/n3181882 - шкода , що до нього не дослухаються - закликати наших людей до свідомих вчинків - марна справа !
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Коронавірус: чому нам так страшно?

"Хоча поки що повних даних про коронавірус немає, але показник контагіозності (заразності) у нього нижчий, ніж у таких хороб, як грип і кір пояснює Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст та кандидат медичних наук."

"Ми боїмося коронавірусу, бо боїмося чогось невідомого. Це новий штам, ще мало вивчений", - каже лікарка Олена Луцька.

Якщо ми розуміємо, що таке грип і чого від нього чекати, то чого чекати від коронавірусу, ми поки що не знаємо. Бо це вірус, який може змінюватися, мутувати, розповідає Юрій Жигарєв."
За його словами, якщо з грипом можна спрогнозувати, скільки людей захворіє, а скільки помре за рік, то щодо коронавірусу таких прогнозів немає.
Темпи його поширення то сповільнюються, то пришвидшуються.

"Чому ВООЗ заявила, що коронавірус - це світова небезпека? Тому що цей вірус має пандемічний потенціал. Що це означає? Це означає, що якщо коронавірус мутує і зможе інфікувати людей ще швидше, то ми можемо мати велику епідемію", - зазначив лікар-інфекціоніст.Коронавірус у двох жителів Полтавщини не підтвердився, 29 полчавчан перебувають у самоізоляції, - ОДА - Цензор.НЕТ 8465
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молдова- 23 інфікованих
польща -153 і померло 3

Україна -5 інфікованих,1 померла..
Білорусь-

Лукашенко предложил радикальное средство лечения коронавируса - трактор
"Не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!"

ПОЛЬЩА,РОСІЯ ПРАВИЛЬНО РОБИТЬ,ЩО ПОВНІСТЮ ПЕРЕКРИВАЄ КОРДОН З ДОВБО....БАМИ..(
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Всі живуть як жили, ходять в кафе, в спортзал, в магаз, на роботу...
Ну хіба що руки частіше миють, та і все.
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