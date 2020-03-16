 Коронавірус у двох жителів Полтавщини не підтвердився, 29 полчавчан перебувають у самоізоляції, - ОДА

Про це 16 березня на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Віктор Лисак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
Зазначається, що пацієнт із Кременчука перебуває в лікарні з діагнозом "гостра респіраторна вірусна інфекція", стан його здоров'я задовільний.
У полтавця знайшли грип типу B, і тепер він лікується у стаціонарі.
"Я хотів би попросити всіх жителів регіону - не треба без потреби викликати бригади швидкої допомоги. За останні дні почастішали виклики, які не завжди виправдані. Будь ласка, ставтеся з відповідальністю, адже такі випадки витрачають ресурси екстреної допомоги", - зазначив Віктор Лисак.
Він додав, що в області є 308 апаратів штучної вентиляції легенів, і зараз цієї кількості достатньо.
Крім того, сьогодні в регіоні на самоізоляції перебувають 29 осіб: 14 осіб у Полтаві, 15 - на території області.
Віктор Лисак просить полтавців не панікувати і користуватися гарячою лінією Національної служби охорони здоров'я 1677 (якщо недавно повернулися з-за кордону).
Також варто дотримуватися правил особистої гігієни: мити і дезінфікувати руки, не перебувати в людних місцях. Роботодавців просять організувати роботу для працівників дистанційно. А тим, хто збирався подорожувати, варто відкласти поїздку.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
На даний момент в Україні вже підтверджено 5 випадків коронавірусу. Серед них один летальний.
"Хоча поки що повних даних про коронавірус немає, але показник контагіозності (заразності) у нього нижчий, ніж у таких хороб, як грип і кір пояснює Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст та кандидат медичних наук."
"Ми боїмося коронавірусу, бо боїмося чогось невідомого. Це новий штам, ще мало вивчений", - каже лікарка Олена Луцька.
Якщо ми розуміємо, що таке грип і чого від нього чекати, то чого чекати від коронавірусу, ми поки що не знаємо. Бо це вірус, який може змінюватися, мутувати, розповідає Юрій Жигарєв."
За його словами, якщо з грипом можна спрогнозувати, скільки людей захворіє, а скільки помре за рік, то щодо коронавірусу таких прогнозів немає.
Темпи його поширення то сповільнюються, то пришвидшуються.
"Чому ВООЗ заявила, що коронавірус - це світова небезпека? Тому що цей вірус має пандемічний потенціал. Що це означає? Це означає, що якщо коронавірус мутує і зможе інфікувати людей ще швидше, то ми можемо мати велику епідемію", - зазначив лікар-інфекціоніст.
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Симптоми грипу: висока температура, яка тримається п'ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м'язах і суглобах; загальна слабкість; кашель; нежить. смертність теж не від самого вірусу , а відускладнень, в осноному легенева і ниркова неостатність.
В першу чергу помирають курці, хворі на СНІД і з захворюваннями нирок.
польща -153 і померло 3
Україна -5 інфікованих,1 померла..
Білорусь-
Лукашенко предложил радикальное средство лечения коронавируса - трактор
"Не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!"
ПОЛЬЩА,РОСІЯ ПРАВИЛЬНО РОБИТЬ,ЩО ПОВНІСТЮ ПЕРЕКРИВАЄ КОРДОН З ДОВБО....БАМИ..(
Ну хіба що руки частіше миють, та і все.