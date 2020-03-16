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Матеріали за темою:
Все про:законопроект (961) карантин (242) МВС (1644) кримінальна відповідальність (130) Геращенко Антон (490)

 МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину

Штраф за порушення карантину може становити від 17 до 32 тисяч гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей". За це простих громадян пропонують карати штрафом в сумі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів (17 – 34 тис. грн. — Ред.), а посадових осіб - у розмірі від 2000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів (34 — 170 тис. грн. — Ред.).

"Адміністративна відповідальність може бути встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що пропонується підвищити кримінальну відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та викласти ст. 325 Кримінального кодексу в такій редакції: "Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

Читайте також: "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181881
 
 
 Топ коментарі
 
А судить зе правительство за государственную измену МВД не хочет предложить?!
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Так де ж ділись маски? Хібе не це є першочерговим завданням МВД?
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Так де ж ділись маски? Хібе не це є першочерговим завданням МВД?
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Все правильно. Только жесткими мерами как в Китае можно остановить эпидемию.
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а где она, эпидемия в Украине?..
ты её видел или просто так срёшь в уши?
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А судить зе правительство за государственную измену МВД не хочет предложить?!
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причем не просто судить а многослойно судить.
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Лучше вешать ,суды все куплены пепекуплены Кодламойшей
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Наведіть в себе порядок..МВС перетворилось в ОЗУ особливо патрульна полюція..
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Так им тожа по 10 не сабирацца и па 2 не хадить. МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 5633 МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 5633 МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 5633
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26 марта Зеленский приезжает в Харьков. Нацгвардия с сегодняшнего дня в полной боевой готовности. Что собирается Зеленский подписывать в Харькове ???
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А кто Зелю подписал в Президенты? -- за тех и подпишется...
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Так янеовощ теж спочатку на Харків збирався, здається... А опинився в Ростові... Стежки таки заплутані, такі заплутані...
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это "дойче велле" немецкая государственная телерадио компания.
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А и где эти нормы прописаны? И шустрилу Крадуцкого продавшего запас масок страны тоже спеленают по взрослому ?
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Жа не. Кто сбажавшего коронавирусника будет ловить, если он опасен? Тут уже надо охотников за головами - по 100 долларов за голову.
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уже создал неукраинское диктаторское правительство совместно с ОРДЛО.
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Ну, а після зашквару 21.04.2019, більше ніхто не впишеться..
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Адам Смит@_Smithchenko 18 мин

Є інформація, що сьогодні з 23:00 і до 5:00 ранку, чорні вертольоти будуть розпорошувати "Вовину тисячу" для пенсіонерів.
Якщо ви не пенсіонер - вікна та балкони повинні бути закриті і на вулиці після 23:00 знаходиться не можна.
Повідомили з військової частини
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І першим оштрафованим буде рюкзаков, за те, що не відпустив все МВС на дистанційну роботу? Бо їх же там значно більше 200, на Богомольця, 10 МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 4907 Наступний - найвеличніший з ОПою, потім Разумков з Радою, ну і наостанок - Прем'єр МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 3983 А чом би й ні?
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проходили это уже с овощем... и чем закончилось?
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в данном случае надо признать наказание оправдано , наш народ понимает или в рыло или по карману , без этих призов он в карантине сидеть не будет
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Ты рехнулся? какой карантин? Тебя садят в зону под видом карантина.
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Это ты рехнулся , не понимаешь что не зоны бояться надо ,а место квадратное
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5 месяцев их не волновало твое здоровье. Теперь вдруг, накануне принятия закона о земле, тебя запирают дома. Ты думать умеешь?
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дело не в земле , а мониторинге скорости распространения пандемии ВОЗ и рекомендованным ими действиям странам в очаге пандемии , а ВОЗ твоя земля не нужна
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пля - вот он - зебил приведший клоунов к власти...
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Их много месяцев вообще ничего не интересовало, в том числе и скорость распространения вируса. Если им и была интересна скорость, то только скорость турборежима. Теперь вдруг они озаботились здоровьем тех, на кого клали на протяжении всего этого времени. Такого не бывает. Все происходящее сейчас не связано с вирусом. Мотивы здесь совсем другие.
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Ситуация изменилась за две недели , гугол в помощь
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Верно. Денег в бюджете стало меньше. Потому надо продать оставшееся на фоне снижения цены на это самое оставшееся. Потом хоть трава не расти.
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Ты ЗЕбил ?вас 🐏🐑🐐стадо ,клоуны🤡🤢💩 имеют !
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хватит чоколадом плюваться , и включи мозги на события в мире , а не на игры престолов в стране
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Шо арестуете СНБО за то что три месяца про чеснок с луком рассказывали вместо того что бы организовать мат. обеспечение противоэпидемических мероприятий.
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правил еще нет, массовых случаев заболеваний нет, а наказывать уже пора. какой то искуственный маразм с вирусом создают зебилы.
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За это простых граждан предлагают наказывать штрафом в сумме от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов (17 - 34 тыс. гривен. - Ред.), а должностных лиц - штрафом от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов (34 - 170 тыс. гривен. - Ред.).Источник: https://censor.net.ua/n3181881

А елітним людям?
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Это погорелое шапито🤡🤢💩 совсем ох -ло !
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за коррупцию и воровство почему-то не предлагают , а вот за вирус пожалуста , любого на улице хватай и кандидат готов , у нас и так пол страны на измене ,
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Все вірно - такі заходи повинні бути рішучими і жорсткими !
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Особенно е сли нада принять под шумок "законы" МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 6254
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Особливо , якщо треба захистити людей від вірусу !
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Только после отправки Авакяна на пожизненный карантин в одиночку, с конфискацией.
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Нееее, никакой одиночки, только обезьянник!!!
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Прощее усю бюрократию закарантинить за забор на пожизненую апсерацию. МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 5541 МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 5541 МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину - Цензор.НЕТ 5541
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Это госпереворот....уже не ползучий. К оружию , братья и сестры. Завтра будет поздно. Русня передавит нас по одному.
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мусора с уродом а "поліція" з ким ...туди ж ?
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Собакова на нары, как главного ворюга страны!
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А мусора що не хворіють чи аваков їм виписав антивірус?
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Дайош свиночолого отця нації🐷, із свинарчуками в зад !
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

МВС Зеленського хоче комендантську годину та обшуки громадян та їх житла без суду

Про це повідомляють ЗМІ. Ці пропозиції Авакова сьогодні обговорює робоча група на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами на завтра для голосування у ВР, стосовно "захисту від епідемії коронавірусу".
Вони змінять статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:

- запровадження комендантської години;

- перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Також Зеленський та Аваков хочуть ввести за порушення санітарних правил штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як сьогодні передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років.
Якщо обгрунтувати комендантську годину умовно логічно з великою натяжкою ще можна, то обшуки громадян та їх житла без суду -це що? Зрозуміло, що у такий спосіб Зеленський хоче встановити тоталітарний режим, під прикриттям "епідемії".
Ось невелике розяснення ситуації від Юрія Гудименко:
Юрій Гудименко
Пока Anton Shvets в Верховном Суде по делу «Суркисы и Коломойский против НБУ и ПриватБанка», а мы все мёрзнем под этим самым судом, я вам быстренько объясню, в чём важность карантина в Верховной Раде и за что мы там все сейчас бьёмся.
Хронология была примерно такая.
По состоянию на начало марта в Верховной Раде скопилась пачка непроголосованных законопроектов, часть из которых зависла из-за противодействия публичного (улица) и непубличного (например, посольства). Это земельный законопроект, это назначение нового (вероятно, ватного) генпрокурора, это вопрос о выборах на Донбассе, это отставка Сытника и так далее. Там реально пачка лежит. По земле, как вы помните, в последний раз вообще был уличный замес под парламентом.
Нехитрый план Зеленского, Ермака и компании состоял (и состоит) в том, что неплохо было бы воспользоваться плодами страха и проголосовать все зависшие вопросы в тишине, без людей на улице. План-капкан, надёжный, как швейцарские часы.
На деле, разумеется, вышло совершенно наоборот, потому что если ты собираешь пачку вопросов, то одновременно ты собираешь пачку людей, по этим вопросам с тобой несогласных. Поэтому довольно быстро между собой скоммуницировали ПРЯМО ВООБЩЕ ВСЕ, и сегодня с утра на брифинге в Мариинском парке был целый набор представителей самых разнообразных организаций, от «Демсокиры» и Руху опору капітуляції до Нацкорпуса, Свободы, «Справи громад» и фермеров, с общей постановкой вопроса следующим образом: «РАДА ДОЛЖНА УЙТИ НА КАРАНТИН И ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ВОПРОСАМ ПАНДЕМИИ». В противном случае мы готовы были собирать прямо всех и блокировать все входы в здание парламента (да, их много, и не только с улицы.)
Рада в принципе уловила намёк и вышла с заявлением, что уходит на карантин и работать будет только в комитетах и по вопросам борьбы с коронавирусом. Это нас целиком устроило, мы выдали общее открытое заявление на эту тему.
И тут вышел президент Зеленский и заявил ЧТО СИЛ БОРОТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ НЕТ, ПОЭТОМУ МЕТРО ЗАКРЫВАЕТСЯ, КАФЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, ВСЁ ЗАКРЫВАЕТСЯ, А РАДА ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ ГЕНПРОКУРОРА, ЗЕМЛЮ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.
Я даже не буду заострять внимание на том факте, что президент по Конституции парламенту не указывает вообще никак и ничего. Не имеет права. Я про то, что сейчас в тишине, с ограничением на собрания больше десяти человек могут принять и закон про выборы на Донбассе, и ватного генпрокурора, и возможно языковой закон, и вообще сразу всё. Не будут голосовать «раскольники» из «Слуги народа» - даст голоса ОПЗЖ. Это уже договорено.
Сейчас мы решаем, что с этим делать. Возможно, завтра с утра надо будет идти под парламент. Это просто ******. Выбор между пандемией и Россией - это всегда ******.
Извините за эмоции. Я замёрз и устал.
Но мы ещё потанцуем.
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Это уже сделано в Италии, где количество заболевших приближается, а может и превысило 20 тысяч, и полтысячи трупов. И они не последние.
Украина не Италия... Может быть хуже.
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цікаво хто це себе подає за все кодло з трьох букв мвс, яке існує й жирує за рахунок платників податків, ще й погрожує цим платникам?
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