 МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей". За це простих громадян пропонують карати штрафом в сумі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів (17 – 34 тис. грн. — Ред.), а посадових осіб - у розмірі від 2000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів (34 — 170 тис. грн. — Ред.).
"Адміністративна відповідальність може бути встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він додав, що пропонується підвищити кримінальну відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та викласти ст. 325 Кримінального кодексу в такій редакції: "Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
ты её видел или просто так срёшь в уши?
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83/a-52742588
https://itc.ua/news/ilon-mask-ne-vosprinimaet-seryozno-ugrozu-koronavirusa-covid-19-a-paniku-na-ego-fone-schitaet-glupostyu/
Адам Смит@_Smithchenko 18 мин
Є інформація, що сьогодні з 23:00 і до 5:00 ранку, чорні вертольоти будуть розпорошувати "Вовину тисячу" для пенсіонерів.
Якщо ви не пенсіонер - вікна та балкони повинні бути закриті і на вулиці після 23:00 знаходиться не можна.
Повідомили з військової частини
А елітним людям?
За даними ВООЗ, грип щороку інфікує до мільярда людей у світі. У 3-5 мільйонів людей хвороба проходить дуже тяжко. Помирають від 250 до 650 тисяч.
МВС Зеленського хоче комендантську годину та обшуки громадян та їх житла без суду
Про це повідомляють ЗМІ. Ці пропозиції Авакова сьогодні обговорює робоча група на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами на завтра для голосування у ВР, стосовно "захисту від епідемії коронавірусу".
Вони змінять статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:
- запровадження комендантської години;
- перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.
Також Зеленський та Аваков хочуть ввести за порушення санітарних правил штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як сьогодні передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років.
Якщо обгрунтувати комендантську годину умовно логічно з великою натяжкою ще можна, то обшуки громадян та їх житла без суду -це що? Зрозуміло, що у такий спосіб Зеленський хоче встановити тоталітарний режим, під прикриттям "епідемії".
Ось невелике розяснення ситуації від Юрія Гудименко:
Юрій Гудименко
Пока Anton Shvets в Верховном Суде по делу «Суркисы и Коломойский против НБУ и ПриватБанка», а мы все мёрзнем под этим самым судом, я вам быстренько объясню, в чём важность карантина в Верховной Раде и за что мы там все сейчас бьёмся.
Хронология была примерно такая.
По состоянию на начало марта в Верховной Раде скопилась пачка непроголосованных законопроектов, часть из которых зависла из-за противодействия публичного (улица) и непубличного (например, посольства). Это земельный законопроект, это назначение нового (вероятно, ватного) генпрокурора, это вопрос о выборах на Донбассе, это отставка Сытника и так далее. Там реально пачка лежит. По земле, как вы помните, в последний раз вообще был уличный замес под парламентом.
Нехитрый план Зеленского, Ермака и компании состоял (и состоит) в том, что неплохо было бы воспользоваться плодами страха и проголосовать все зависшие вопросы в тишине, без людей на улице. План-капкан, надёжный, как швейцарские часы.
На деле, разумеется, вышло совершенно наоборот, потому что если ты собираешь пачку вопросов, то одновременно ты собираешь пачку людей, по этим вопросам с тобой несогласных. Поэтому довольно быстро между собой скоммуницировали ПРЯМО ВООБЩЕ ВСЕ, и сегодня с утра на брифинге в Мариинском парке был целый набор представителей самых разнообразных организаций, от «Демсокиры» и Руху опору капітуляції до Нацкорпуса, Свободы, «Справи громад» и фермеров, с общей постановкой вопроса следующим образом: «РАДА ДОЛЖНА УЙТИ НА КАРАНТИН И ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ВОПРОСАМ ПАНДЕМИИ». В противном случае мы готовы были собирать прямо всех и блокировать все входы в здание парламента (да, их много, и не только с улицы.)
Рада в принципе уловила намёк и вышла с заявлением, что уходит на карантин и работать будет только в комитетах и по вопросам борьбы с коронавирусом. Это нас целиком устроило, мы выдали общее открытое заявление на эту тему.
И тут вышел президент Зеленский и заявил ЧТО СИЛ БОРОТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ НЕТ, ПОЭТОМУ МЕТРО ЗАКРЫВАЕТСЯ, КАФЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, ВСЁ ЗАКРЫВАЕТСЯ, А РАДА ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ ГЕНПРОКУРОРА, ЗЕМЛЮ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.
Я даже не буду заострять внимание на том факте, что президент по Конституции парламенту не указывает вообще никак и ничего. Не имеет права. Я про то, что сейчас в тишине, с ограничением на собрания больше десяти человек могут принять и закон про выборы на Донбассе, и ватного генпрокурора, и возможно языковой закон, и вообще сразу всё. Не будут голосовать «раскольники» из «Слуги народа» - даст голоса ОПЗЖ. Это уже договорено.
Сейчас мы решаем, что с этим делать. Возможно, завтра с утра надо будет идти под парламент. Это просто ******. Выбор между пандемией и Россией - это всегда ******.
Извините за эмоции. Я замёрз и устал.
Но мы ещё потанцуем.
Украина не Италия... Может быть хуже.