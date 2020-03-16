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Все про:Бандера (118) карантин (242) Тернопільщина (227) Шабунін (87) Дубінський (79)

 "Слуга народу" Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів

Народний депутат від фракції політпартії "Слуга народу" Олександр Дубінський пожартував про карантинні заходи в Тернопільській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Dubinsky.pro, нардеп написав: "Кажуть, у Тернопільській області пацієнтку, яка задихалася, не пустили в поліклініку. Лікарі закрилися зсередини. Сподіваюся, хоча б показали їй через скло портрет Бандери. Для зміцнення духу".

Слуга народу Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів 01

Публікацію прокоментував голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. "Дубінський - мразь, якщо ви не знали. Те ж стосується керівництва фракції, яке, підібгавши хвости, його толерує", - написав він у Facebook.

Слуга народу Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181879
 
   
 Топ коментарі
 
Оно дибил. Оно пыталось оскорбить. Но поскольку оно дибил, то даже это у него не получилось... "Слуга народа" Дубинский оскорбил Степана Бандеру и тернопольских врачей - Цензор.НЕТ 6537
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Дубинский антиукраинец, живет в Украине и безумно ненавидит украинцев. Как такая мр*зь может жить?
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Если человек - идиот и своЛочь, то это навсегда.
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Все эти высказывания Дубинского и таких же долбодятлов это тактика регионалов. Поссорить запад и восток страны, чтобы на противоречиях можно спокойно протягивать любые решения. Так что народ не ведитесь на такие вбросы, а помните на будущее ; чей босяк, какой партии. И делайте правильные выводы.
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Один з дуже багатьох активних жидівських шовіністів фашистської платформи . Там сама релігія суть фашизму .
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Гаварят ф кієфской області ,обуХофскам районє какойта пархатий чєрт дагаварілся на карантін шоб нє бралі скітая! "Слуга народу" Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів - Цензор.НЕТ 5334
Сфінноє уха єму ф гроб паложат для паднятія йуха!
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В аналогичной форме можно пожелать Дубинскому ГЕРОИЧЕСКИ пасть жертвой коронавируса ради будущих излечений..
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Коли цього урода повісять за яйця і запхають його член йому в сраку, то жиди будуть бігати по каналах і кричати що бандерівці жидів б'ють!
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и запомните: штопанная j2 это не антисемитизм и даже не существительное с прилагательным в виде определения , а то, типичным представителем чего и есть бородатое поцатое, с чем необходимо бороться патриоту, каким и был Бандера.
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дубинский - это ***** коломойского, поэтому и уверен в своей безнаказанности
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