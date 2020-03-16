 "Слуга народу" Дубінський образив Степана Бандеру і тернопільських лікарів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Dubinsky.pro, нардеп написав: "Кажуть, у Тернопільській області пацієнтку, яка задихалася, не пустили в поліклініку. Лікарі закрилися зсередини. Сподіваюся, хоча б показали їй через скло портрет Бандери. Для зміцнення духу".

Публікацію прокоментував голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін. "Дубінський - мразь, якщо ви не знали. Те ж стосується керівництва фракції, яке, підібгавши хвости, його толерує", - написав він у Facebook.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО