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Все про:ВР (7245) позачергове засідання (22) Разумков Дмитро (417)

 Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження

На порядку денному парламенту - заходи по боротьбі з коронавірусом і порядок роботи парламенту під час карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 17 березня, о 8:00.

У порядку денному засідання є такі пункти:

- прийняття законопроєкту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)",

- розгляд у другому читанні законопроєктів №2538 і №2539 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету,

- внесення змін до Податкового кодексу в частині підтримки платників податків.

Читайте також: Позачергове засідання Ради щодо коронавірусу відбудеться наступного тижня, - Разумков

Крім того, депутати повинні будуть розглянути питання зміни в календарний план роботи Ради про заміну двох пленарних тижнів і тижня для зустрічі з виборцями на роботу в комітетах, а також проєкт постанови про роботу парламенту на період карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181878
 
 
 Топ коментарі
 
Чудо-ВаЩе@compdemon

Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
Сука.
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Міністерство юстиції України через поширення коронавірусу пропонує доповнити закон про надзвичайний стан нормами, що дозволяють проводити огляд особистих речей та обшук автомобілів без рішення суду.

Про це інформують джерела INSIDER з МВС та Мін'юсту.

Ці пропозиції нині обговорюють у форматі робочої групу на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами стосовно захисту від епідемії коронавірусу.

Зокрема, члени групи хочуть доповнити статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:

запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та життя громадян.

МВС у свою чергу на комітеті пропонує змінити одну зі статей кримінального кодексу. За порушення санітарних правил там хочуть ввести штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як у діючій редакції передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років
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все правильно они делают...
а как по другому провести капитуляцию и анти-национальные законы, кроме как введения диктатуры...?
Поставь себя на их место...
Другой вопрос - будет кто сопротивляться этому или нет...?
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1918-1933 мало кто сопротивлялся... В основном малороссам было побоку, лишь в тихую кушали своих деток.
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Andrea Petrychenko - нет...

было множество восстаний и вооруженных сопротивлений.., которые были подавленны махиной красной армии...
Но тогда люди были другими.., не пришибленные Голодомором и геноцидами еще...
Сейчас все хуже...
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Прогнозую абсолютно чітко, що в умовах карантину, і пов'язаного з нею безпрецендентної кризи, надзвичайних ситуацій сильно активізуються різні антисоціальні елементи, бандити, грабіжники, корупціонери, вбивці, гвалтівники, викрадачі людей, рекетири. В т.ч й серед криміналізованих "правоохоронців"!
Тому:
-Влада має відмовитись в умовах карантину від прийняття будь-яких рішень, які можуть збурити суспільство та спровокувати конфлікти...
-Парламент має прийняти закон про те, що мародерів, грабіжників,вбивць, гвалтівників , корупціонерів, викрадачів людей, рекетирів.громадяни мають право вбивати на місці злочину - без наступних покарань за вбивство (каліцтво)! При цьому - скасувати норму КК України про перевищення обсягів необхідної самооборони! Дозволити закупівлю короткостволів. Заборонити зміну власності на майно на період кризи.
--Люди мають закупити на законних підставах зброю для самооборони..
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Чудо-ВаЩе@compdemon

Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
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Ермаковский Минск и снятие санкций они хотят принять в первую очередь.
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На карантин йдіть !
Бо розбазарите всю країну
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Обыски .что бы не было оружия у народа , что бы народ не собирался , на фоне закона о продаже земли . Продумали суки , поглядим на народ , согласиться или нет !
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Почему вроде нормальные люди, едва получив депутатский мандат, превращаются в полных г-донов?

Отвечаю. Они всегда были г-донами. Просто депутатский мандат позволил им раскрутиться на всю длину))))))
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їх ще тре' з Балі забрати...

24 канал@24tvu· 4 ч

Нікого не забудемо, - Кулеба про долю 700 українців, які застрягли на Балі



Луиза Чкалова@4kalova_luiza 4 ч

да кто б сомневался.
На Бали контингент из их круга, этих вытащат, денег на эвакуацию потратят.
Это ж не заботиться о каких-то официантках и продавщицах, которые в бесплатный карантин ушли
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Хай на балях апсерацию праходют уместе с кракадилами.
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"ГКЧП" вже створено но поки що не оголошено про це?
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Ну понятно. Не умеешь ничего делать - займись коронавирусом. И чем бы Разумков ещё занимался, кроме коронавируса.
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Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?
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Чихните на него коронавирусом, чтоб не зря это все.
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чукча, при коронавирусе нет симптомов чихания...
так что нужно думать что-то другое...
Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 4899
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чукча, ти дурак, не читай оцю фігню - живішим будеш.
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Ну не депутаты, а идиоты - нельзя проводить собрания и встречи, значит нельзя. Вопрос рынка Земли - один из ключевых и сегодня решить его невозможно, без референдума. Потому, что 80% против продажи Земли. Другой вопрос - обесценивание гривны нужно решать срочно. Почему доллар вырос на 2 грн. а этот зелёный пидо р молчит? Давайте действовать и выносить его вперёд ногами!
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Зарабитчане перестали спонсировать что тут не ясно , а это 2 бюджет страны
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Почему ты так думаешь, что перестали пересылать деньги?
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Цього Замало.Потрібно,так,щоб ніколи невиникало подібних бажань!!! Палити гнидяк й бенефіциарів
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Ну так об этом я писал ещё в 2000-м году. А меня обвиняли в коммунизме.
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Бюрократический класс, наемный менеджмент, включая камунаглистов, уличенный в узурпации власти увольняется, при вооруженном сопротивлении истребляется в виду особой социальной опасности деяния. Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 4479 Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 4479 Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 4479 ПС. Нехрен толерасить было с камунаглистами.
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Заробітчани всіх мастей - люмпенізована сволота,що нкмає права на існування,бо - недієздатні паразити
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завтра утвердят капитуляцию украинцев по Оманскому пакту Путина-Зеленского. Украина будет раздеребанена Россией и другими соседями, население уничтожено. 1918-1933 покажутся раем. Малороссы сами добились своей смерти.
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иди нах и смени флаг на аквафреш наконец-то
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Турборежим он такой. Все может быть а мы потом узнаем случайно как с Ермаком.
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Ти ба! Прямо з 8-мі утра будуть бурную дєятєльность дємонстріровать, мля... Рада соберется завтра в 8 утра на внеочередное заседание, - Разумков подписал распоряжение - Цензор.НЕТ 2442
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дай Бог чтоб хоть несколько этих уробов были больны. чтоб заразились все нах......й, поголовно и не смогли просрать нашу землю
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нехай 1дуть на карантин, а то в тихаша розбазарять всю кра1ну. Пока потихому, журналистов пускать не будут. А потом раз и Земли нету.
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*****! Никогда не думал, что буду согласен шины Шуфричу на МАйдан таскать! Или Наде мины подавать...
Чудесатая таки все-таки эта гребаная жизнь!
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Ці тварюки повинні бути низложені Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження - Цензор.НЕТ 647 Кримінальників на смітник й ліхтарі...!
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Йшли би ви під час карантину виконувати карантинні заходи.Вам же краще буде.А бубочка з деребаном землі,та здачею України -перетопчеться.Нема чого його слухати,недовго йому залишилось.
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Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч

Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
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возможно. но ответ народа на зеленое мыролюбство будет многослойный.
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Летальний кінець таких дій необхідний.Рада повинна припинити існування
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А где же антиколомойский закон? Если рыгозебилы не приймут его, то дефолт накроет страну уже через пару недель
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Андрій БілецькийЛідер партії «Національний Корпус», засновник полку АзовПро що сьогоднішня заява Зеленського
16 березня 2020, 19:37Версія для друкуКоментарі1Вона не про коронавірус, не про "жорсткі дії", в ній з "жорсткого" лише обличчя Зеленського (йому дуже подобається образ справжнього мужика, що відкосив від армії). Все це - димова завіса, єдине і головне - відкриття ринку землі, отримання хоч якоїсь копійки від МВФ, щоби протриматися при владі ще півроку. Продати терміново! Завтра! Поки карантин проти COVID-19 не дає змоги зібратися людям для протидії.
Це абсолютне безумство! Відкрити ринок землі, коли руйнуються світові ринки, у розпал небаченої кризи - значить продати українську землю навіть не за копійки, а за крихти їжі зі столу транснаціональних корпорацій. Зараз в такій економічній ситуації ціна за гектар української землі буде навіть не жалюгідні 1,5 тисячі доларів, а навряд чи складе і 500.
І все заради того, щоби "розсміши коміка" продовжувалося ще хоч трохи.
Перед кожною людиною, яка розуміє що зараз відбувається стоїть складний вибір: з одного боку карантин, він повністю виправданий і його треба дотримуватися, а з іншого - треба протистояти крадіжці землі. Ми знайдемо адекватні варіанти, як не дати відбутися найбільшому пограбуванню XXI сторіччя. Слідкуйте.
P.S. Що відбувається насправді. Зеленський розповів у заяві про серйозні заходи боротьби з вірусом. Але подивіться сьогоднішнє відео з Харкова, де пенсіонери б'ються за маски. Це їхній рівень підготовки - не забезпечити людей елементарними масками. А Верховну Раду він закликав не йти на карантин. Тому що дуже треба Зеленському терміново розпродати землю. Ну дуже треба...
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Міг би повірити Білецькому якби той не топив на виборах проти Порошенко.
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твоє право вірити ...от 73 теж повірили ублюдку ...і що бачимо ?
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А можно на ваше собрание пригласить товарищей только что прибывших из Китая и Италии... Так сказать для обмена опытом о методике борьбы с вирусом в его эпицентрах....
Депутатам из зелени и оппорыгам можно приходить без всяких масок, которые мешают конструктивному и внятному диалогу!
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Взорвать эту Раду завтра со всей зелёной мразью в ней
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ у себя в логове проводит совет акционеров: олигархи плюс Кернел (Веревский) - магнат земельный... видимо делят страну (((((((

Миха Чаплыга
2 ч. ·

... Теперь все стало на свои места: наполеончик пошел по стопам Порошенко - один в один. Только этот хочет под шумок отнять у нас Землю, запустить второй этап уничтожения медицины и снова попытаться отнять у нас трудовые права...
Что происходит? Происходит следующее. На столе в операционной лежит Украина в коме... Ее еще можно спасти, но бригада Зеленского не реаниматологи - они черные трансплантологи... Им нужно срочно распотрошить пока еще живое тело на органы и дрыснуть...
АМИНЬ.
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Лео Кот.........
у 1918-1924 р. у червоній армії служили китайці бо москалів не вистачало воювати з Україною.
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Лео Кот.........
у 1918-1924 р. у червоній армії служили китайці бо москалів не вистачало воювати з Україною.
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