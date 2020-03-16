 Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 17 березня, о 8:00.

У порядку денному засідання є такі пункти:

- прийняття законопроєкту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)",

- розгляд у другому читанні законопроєктів №2538 і №2539 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету,

- внесення змін до Податкового кодексу в частині підтримки платників податків.

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Крім того, депутати повинні будуть розглянути питання зміни в календарний план роботи Ради про заміну двох пленарних тижнів і тижня для зустрічі з виборцями на роботу в комітетах, а також проєкт постанови про роботу парламенту на період карантину.