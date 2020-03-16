 Рада збереться завтра о 8 ранку на позачергове засідання, - Разумков підписав розпорядження

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.
Позачергове засідання парламенту відбудеться у вівторок, 17 березня, о 8:00.
У порядку денному засідання є такі пункти:
- прийняття законопроєкту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)",
- розгляд у другому читанні законопроєктів №2538 і №2539 про підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, що закуповуються за рахунок держбюджету,
- внесення змін до Податкового кодексу в частині підтримки платників податків.
Крім того, депутати повинні будуть розглянути питання зміни в календарний план роботи Ради про заміну двох пленарних тижнів і тижня для зустрічі з виборцями на роботу в комітетах, а також проєкт постанови про роботу парламенту на період карантину.
Про це інформують джерела INSIDER з МВС та Мін'юсту.
Ці пропозиції нині обговорюють у форматі робочої групу на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами стосовно захисту від епідемії коронавірусу.
Зокрема, члени групи хочуть доповнити статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:
запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та життя громадян.
МВС у свою чергу на комітеті пропонує змінити одну зі статей кримінального кодексу. За порушення санітарних правил там хочуть ввести штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як у діючій редакції передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років
а как по другому провести капитуляцию и анти-национальные законы, кроме как введения диктатуры...?
Поставь себя на их место...
Другой вопрос - будет кто сопротивляться этому или нет...?
было множество восстаний и вооруженных сопротивлений.., которые были подавленны махиной красной армии...
Но тогда люди были другими.., не пришибленные Голодомором и геноцидами еще...
Сейчас все хуже...
Тому:
-Влада має відмовитись в умовах карантину від прийняття будь-яких рішень, які можуть збурити суспільство та спровокувати конфлікти...
-Парламент має прийняти закон про те, що мародерів, грабіжників,вбивць, гвалтівників , корупціонерів, викрадачів людей, рекетирів.громадяни мають право вбивати на місці злочину - без наступних покарань за вбивство (каліцтво)! При цьому - скасувати норму КК України про перевищення обсягів необхідної самооборони! Дозволити закупівлю короткостволів. Заборонити зміну власності на майно на період кризи.
--Люди мають закупити на законних підставах зброю для самооборони..
Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
Бо розбазарите всю країну
Отвечаю. Они всегда были г-донами. Просто депутатский мандат позволил им раскрутиться на всю длину))))))
24 канал@24tvu· 4 ч
Нікого не забудемо, - Кулеба про долю 700 українців, які застрягли на Балі
Луиза Чкалова@4kalova_luiza 4 ч
да кто б сомневался.
На Бали контингент из их круга, этих вытащат, денег на эвакуацию потратят.
Это ж не заботиться о каких-то официантках и продавщицах, которые в бесплатный карантин ушли
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?
так что нужно думать что-то другое...
Чудесатая таки все-таки эта гребаная жизнь!
Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч
Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
16 березня 2020, 19:37Версія для друкуКоментарі1Вона не про коронавірус, не про "жорсткі дії", в ній з "жорсткого" лише обличчя Зеленського (йому дуже подобається образ справжнього мужика, що відкосив від армії). Все це - димова завіса, єдине і головне - відкриття ринку землі, отримання хоч якоїсь копійки від МВФ, щоби протриматися при владі ще півроку. Продати терміново! Завтра! Поки карантин проти COVID-19 не дає змоги зібратися людям для протидії.
Це абсолютне безумство! Відкрити ринок землі, коли руйнуються світові ринки, у розпал небаченої кризи - значить продати українську землю навіть не за копійки, а за крихти їжі зі столу транснаціональних корпорацій. Зараз в такій економічній ситуації ціна за гектар української землі буде навіть не жалюгідні 1,5 тисячі доларів, а навряд чи складе і 500.
І все заради того, щоби "розсміши коміка" продовжувалося ще хоч трохи.
Перед кожною людиною, яка розуміє що зараз відбувається стоїть складний вибір: з одного боку карантин, він повністю виправданий і його треба дотримуватися, а з іншого - треба протистояти крадіжці землі. Ми знайдемо адекватні варіанти, як не дати відбутися найбільшому пограбуванню XXI сторіччя. Слідкуйте.
P.S. Що відбувається насправді. Зеленський розповів у заяві про серйозні заходи боротьби з вірусом. Але подивіться сьогоднішнє відео з Харкова, де пенсіонери б'ються за маски. Це їхній рівень підготовки - не забезпечити людей елементарними масками. А Верховну Раду він закликав не йти на карантин. Тому що дуже треба Зеленському терміново розпродати землю. Ну дуже треба...
Депутатам из зелени и оппорыгам можно приходить без всяких масок, которые мешают конструктивному и внятному диалогу!
Миха Чаплыга
1 ч. ·
ЗЕЛЕНСКИЙ у себя в логове проводит совет акционеров: олигархи плюс Кернел (Веревский) - магнат земельный... видимо делят страну (((((((
Миха Чаплыга
2 ч. ·
... Теперь все стало на свои места: наполеончик пошел по стопам Порошенко - один в один. Только этот хочет под шумок отнять у нас Землю, запустить второй этап уничтожения медицины и снова попытаться отнять у нас трудовые права...
Что происходит? Происходит следующее. На столе в операционной лежит Украина в коме... Ее еще можно спасти, но бригада Зеленского не реаниматологи - они черные трансплантологи... Им нужно срочно распотрошить пока еще живое тело на органы и дрыснуть...
АМИНЬ.
у 1918-1924 р. у червоній армії служили китайці бо москалів не вистачало воювати з Україною.
у 1918-1924 р. у червоній армії служили китайці бо москалів не вистачало воювати з Україною.