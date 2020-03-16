 Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні о 19.30 фракція "Слуг народу" збирається в Офісі президента на зустріч. Президент Володимир Зеленський має намір придушити всі виступи депутатів проти підписаного Єрмаком і Кучмою протоколу в Мінську і проти звільнення Сивохо", - написав він.
За даними Бутусова, Зеленський збирається натиснути на незгодних депутатів, щоб вони не створювали окрему платформу.
"Також Зеленському потрібен діалог із фракцією, щоб продавити голосування за закон про землю. Президент має намір провести його максимально швидко. А у фракції на підтримку законопроєкту було лише 160-170 голосів. Тому в суботу президент домовлявся з кураторами та власниками депутатських груп", - стверджує Бутусов.
За даними з неофіційних джерел, головою виборчого штабу по Києву може бути затверджений близький до Андрія Єрмака депутат Микола Тищенко.
"А главою тіньового виборчого штабу може стати Ілля Павлюк, один із тіньових спонсорів, який вимагає собі пост глави всього виборчого штабу СН, який, як повідомляють джерела, обіцяє в обмін на це близько 40 голосів", - пише журналіст.
За даними Бутусова, поки домовитися з депутатами президенту не вдалося, і більшості для ухвалення закону про землю у нього немає.
"Побачимо сьогодні, наскільки переконливий буде президент для своїх депутатів, які починають діяти самостійно, оскільки бачать відсутність системного управління зверху", - підсумував Бутусов.
Чудо-ВаЩе@compdemon
Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
Тому:
-Влада має відмовитись в умовах карантину від прийняття будь-яких рішень, які можуть збурити суспільство та спровокувати конфлікти...
-Парламент має прийняти закон про те, що мародерів, грабіжників,вбивць, гвалтівників , корупціонерів, викрадачів людей, рекетирів.громадяни мають право вбивати на місці злочину - без наступних покарань за вбивство (каліцтво)! При цьому - скасувати норму КК України про перевищення обсягів необхідної самооборони! Дозволити закупівлю короткостволів. Заборонити зміну власності на майно на період кризи.
--Люди мають закупити на законних підставах зброю для самооборони..
За сколько ты ее продал ?
🤔
Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Создал и возглавил его. Учитывая его уровень знаний и опыт в борьбе с эпидемиями, то теперь я начал нервничать.
Такого шанса может больше не бьіть
раскол во фракции СН вполне реален. это не новшество - раскол был во многих фракциях.
Больше вам ничего не надо знать, чтобы сделать об этих скотах правильные выводы.
зебилы, вы всё ещё верите своему Вошьдю-демократу..? ну-ну..
А за сдачу интересов Украины возможно и того не будет. Зато позора для
тебя за это будет по всей украинской земле.. Так что не дуй щеки, не пучь ноздри,
и не рви ..пу за мир с путлером. Себе самому дороже станет.
что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
Об этом LB.ua сообщили источники во фракции "СН".
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе - дефолт", - сказал собеседник LB.ua.
Других подробностей он не сообщил.
Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции "Слуга народа".
Напомним, ранее сообщалось, что Рада изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах. Таким образом, две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.
Однако, президент Владимир Зеленский потребовал от Рады не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".
Законопроект о земле приняли в первом чтении еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок. 5 марта сообщалось, что депутатам осталось рассмотреть 20% правок.
Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365520-zavtra_-_poslezavtra_budet_finaljnoe_golosovanie_po_zemle_-_istochniki_v_sluge_naroda
...
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
для цього потрібна хоча би більшість..котрої у вас немає,8-ми відсоткову прихильники Бариги!
2. Как оправдать зраду.
3. Как спасти коллегу клоуна.
Валерий Соловей!
Журналисты "Схем" опубликовали кадры с автомобилями въезжающими на территорию ОП, которые, предположительно, принадлежат Ахметову, Коломойскому, Ярославскому и Веревскому.
Что обсуждали участники большого бизнеса с президентом пока неизвестно.
Украина 24/7 (https://t.me/joinchat/AAAAAEoOOrRmKMT8dW7E6g)
❗️В 23:00 у спикера Дмитрия Разумкова состоится экстренное совещание по завтрашней сессии Верховной Рады - источник. Также не исключают, что Зеленский может внести в Раду вопрос чрезвычайного положения в стране.
горюй несомнено попадут под раздачу иуды проголосовавшие за продаж земли.И кончат как Иуды.
Тридцять срібних чи загребе,
А проблем знайде на всю спину.
Раб пішов продавать себе,
А продав усю Україну.
Бо рабові що мова, віра,
Рідний край? Аби пиво й квартира!
всі гучно плескали йому
(в руках у нього був труби кавалок)...
Всех, кто проголосует за продажу земли во время войны под кураторством мошенника Коломойского , не удастся уйти от короновируса.
Підписуйтесь дайджест зашкварних новин в Телеграмі "ЗАШКВАР".
Около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова, сообщает журналист Михаил Ткач.
Впоследствии съемочная группа «Схем» зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга «Кернел Групп» Андрея Веревского. За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
Позже «Схемы» зафиксировали на выездеиз ОП машину, которой он пользуется. Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответа.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365523-zelenskij_tajno_sobiral_vseh_oligarhov_na_bankovoj
...
конкретизировать
слуги КАКОГО народа эти подлецы??
зебіл дуже нервує .........
@AustinBacken
Помните, как на сепарской презентации опустили на пол Сивохо? Так вот, на эту прокацапскую "платформу" затрачено 7,36 млн. грн. бюджетных денег. Зеленые пи....ы! Я не для этого выплачиваю все до копейки налоги! Это, б....., МОИ бабки, пи.....ры! Суки, Ермаком ПИ.
K0५EGAR
@Rage4oK
Сук.. За бабки, которые потрачены зелеными сепарами на обоссанную Сивуху, можно было купить миллионы коронавирусных масок 3 степени защиты и просто распылить их дронами над Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.
Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.https://www.obozrevatel.com/politics/******-zemli-primut-do-kontsa-nedeli-zelenskij-ulomal-slug.htm