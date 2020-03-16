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Все про:Зеленський (4797) Бутусов Юрій (1269) Слуга народу (726) Єрмак Андрій (149) ринок землі (128) Сивохо (55) коронавірус (7)

 Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов

У ці хвилини в Офісі президента відбувається зустріч фракції "Слуги народу" з Володимиром Зеленським. Президент намагається не допустити розколу й отримати голоси, яких не вистачає для створення ринку землі.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 19.30 фракція "Слуг народу" збирається в Офісі президента на зустріч. Президент Володимир Зеленський має намір придушити всі виступи депутатів проти підписаного Єрмаком і Кучмою протоколу в Мінську і проти звільнення Сивохо", - написав він.

За даними Бутусова, Зеленський збирається натиснути на незгодних депутатів, щоб вони не створювали окрему платформу.

"Також Зеленському потрібен діалог із фракцією, щоб продавити голосування за закон про землю. Президент має намір провести його максимально швидко. А у фракції на підтримку законопроєкту було лише 160-170 голосів. Тому в суботу президент домовлявся з кураторами та власниками депутатських груп", - стверджує Бутусов.

Читайте також: Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський

За даними з неофіційних джерел, головою виборчого штабу по Києву може бути затверджений близький до Андрія Єрмака депутат Микола Тищенко.

"А главою тіньового виборчого штабу може стати Ілля Павлюк, один із тіньових спонсорів, який вимагає собі пост глави всього виборчого штабу СН, який, як повідомляють джерела, обіцяє в обмін на це близько 40 голосів", - пише журналіст.

Також читайте: "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський

За даними Бутусова, поки домовитися з депутатами президенту не вдалося, і більшості для ухвалення закону про землю у нього немає.

"Побачимо сьогодні, наскільки переконливий буде президент для своїх депутатів, які починають діяти самостійно, оскільки бачать відсутність системного управління зверху", - підсумував Бутусов.

Зеленський збирає слуг народу, на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов 01
Зеленський збирає слуг народу, на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181869
 
   
 Топ коментарі
 
Всё логично... Под видом борьбы с короновирусом, зашугать людей и принять без протестов быстро продажу земли и сдачу Украины пуйлу.
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"Зеленский намерен подавить все выступления депутатов против подписанного Ермаком и Кучмой протокола в Минске и против увольнения Сивохо", - написал он.



вот и ответ бутусову на его вопрос "почему молчит зеленский на подписание капитуляции ермаком?"
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По состоянию на начало марта в Верховной Раде скопилась пачка непроголосованных законопроектов, часть из которых зависла из-за противодействия публичного (улица) и непубличного (например, посольства). Это земельный законопроект, это назначение нового (вероятно, ватного) генпрокурора, это вопрос о выборах на Донбассе, это отставка Сытника и так далее. Там реально пачка лежит. По земле, как вы помните, в последний раз вообще был уличный замес под парламентом.
Нехитрый план Зеленского, Ермака и компании состоял (и состоит) в том, что неплохо было бы воспользоваться плодами страха и проголосовать все зависшие вопросы в тишине, без людей на улице. План-капкан, надёжный, как швейцарские часы.
На деле, разумеется, вышло совершенно наоборот, потому что если ты собираешь пачку вопросов, то одновременно ты собираешь пачку людей, по этим вопросам с тобой несогласных. Поэтому довольно быстро между собой скоммуницировали ПРЯМО ВООБЩЕ ВСЕ, и сегодня с утра на брифинге в Мариинском парке был целый набор представителей самых разнообразных организаций, от «Демсокиры» и Руху опору капітуляції до Нацкорпуса, Свободы, «Справи громад» и фермеров, с общей постановкой вопроса следующим образом: «РАДА ДОЛЖНА УЙТИ НА КАРАНТИН И ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ВОПРОСАМ ПАНДЕМИИ». В противном случае мы готовы были собирать прямо всех и блокировать все входы в здание парламента (да, их много, и не только с улицы.)
Рада в принципе уловила намёк и вышла с заявлением, что уходит на карантин и работать будет только в комитетах и по вопросам борьбы с коронавирусом. Это нас целиком устроило, мы выдали общее открытое заявление на эту тему.
И тут вышел президент Зеленский и заявил ЧТО СИЛ БОРОТЬСЯ С ПАНДЕМИЕЙ НЕТ, ПОЭТОМУ МЕТРО ЗАКРЫВАЕТСЯ, КАФЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ, ВСЁ ЗАКРЫВАЕТСЯ, А РАДА ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ ГЕНПРОКУРОРА, ЗЕМЛЮ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.
Я даже не буду заострять внимание на том факте, что президент по Конституции парламенту не указывает вообще никак и ничего. Не имеет права. Я про то, что сейчас в тишине, с ограничением на собрания больше десяти человек могут принять и закон про выборы на Донбассе, и ватного генпрокурора, и возможно языковой закон, и вообще сразу всё. Не будут голосовать «раскольники» из «Слуги народа» - даст голоса ОПЗЖ. Это уже договорено.
Сейчас мы решаем, что с этим делать. Возможно, завтра с утра надо будет идти под парламент. Это просто пи#дец. Выбор между пандемией и Россией - это всегда пи#дец.
Юрій Гудименко
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Зеленский не хочет покупать маски, лекарства, организовывать работу больниц, искать деньги. Он решил выбрать самый простой и дешевый способ лично для него и самый дорогой для граждан - тупо все перекрыть. И даже за это он не хочет нести ответственность - перекладывает на Кабмин
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Чудо-ВаЩе@compdemon





Цей чорт оголосив надзвичайний стан (без документального його запровадження), забороняє зібрання більше 10 людей, блокує пересування Україною і метро в Києві.
При цьому "ВР має працювати і в турбо режимі прийняти земельну, податкову і трудові реформи".
****.
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Прогнозую абсолютно чітко, що в умовах карантину, і пов'язаного з нею безпрецендентної кризи, надзвичайних ситуацій сильно активізуються різні антисоціальні елементи, бандити, грабіжники, корупціонери, вбивці, гвалтівники, викрадачі людей, рекетири. В т.ч й серед криміналізованих "правоохоронців"!
Тому:
-Влада має відмовитись в умовах карантину від прийняття будь-яких рішень, які можуть збурити суспільство та спровокувати конфлікти...
-Парламент має прийняти закон про те, що мародерів, грабіжників,вбивць, гвалтівників , корупціонерів, викрадачів людей, рекетирів.громадяни мають право вбивати на місці злочину - без наступних покарань за вбивство (каліцтво)! При цьому - скасувати норму КК України про перевищення обсягів необхідної самооборони! Дозволити закупівлю короткостволів. Заборонити зміну власності на майно на період кризи.
--Люди мають закупити на законних підставах зброю для самооборони..
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Какой нахрен рынок земли сейчас, одурели там совсем ?
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Чому ні? Це останнє, що вони можуть вкрасти "по-бистрому"
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В дусі єрмака. Без розголосу, в останній момент. Щоб не могли зупинити
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ЗеЛеный подонок хочет протянуть слив по кацапию во время карантина!НЕ ВЫЙДЕТ!
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"Зеленский 16 марта собирал олигархов на Банковой" - с чего бы это?
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Вовік. Саме прикольне в ситиуації з вірусом, що ніхто і ніде тебе не прийме. Роззують,так. Пандемія це не карантин в садочку. Навіть острів не зможеш купити. Не чіпай землю.
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Зеленский, где моя маска ?
За сколько ты ее продал ?
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В правительственных кругах всё чаще затрагивается тема "закручивания гаек". Похоже, народ положил на власть слишком много "болтов"?

🤔
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Березовый сок, [16.03.20 15:46]
Президент Украины Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу. Создал и возглавил его. Учитывая его уровень знаний и опыт в борьбе с эпидемиями, то теперь я начал нервничать.
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Пля, в одном месте все зеленьіе суки во главе с главньім сученком!!!
Такого шанса может больше не бьіть
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Зеленский под руководством Авакова и под воздействием Путлера окончательно превращается в Зелю и собирается опередить и Ялынковича и Потрошенко - в кратчайшие сроки угробить страну .
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Можно ли из зеленского яда изготовить антисептик против коронавируса?
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Под шумок коронавирусный путька сроки президентские обнулил а наши земельку раздербанят А олигархи со своих телеканалов пандемией запугают и выйдем мы из карантина здоровые и безземельные
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Вообще-то на депутатов надежда. Их достаточно много кто не согласен с минскими протоколами и кто понимает сложность ситуации в стране и то что на них ответственность.
раскол во фракции СН вполне реален. это не новшество - раскол был во многих фракциях.
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В такій ситуації ринок землі потрібно відкласти, зараз це точно не на часі.
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Его вообще не нужно вводить. землю вернуть государству, которое будет сдавать ее в аренду и таким образом наполнять бюджет. Ну а селянам можно выделять дополнительные пособия из средств полученных за аренду.
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Це питання потребує обговорення і обговорення, а не якусь фуйню зробити в турборежимі.
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Похоже, Зеленский и иже с ним РАДУЮТСЯ, что на Украину надвигается эпидемия коронавируса. Как она кстати!
Больше вам ничего не надо знать, чтобы сделать об этих скотах правильные выводы.
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Господи,почуй молитви українців ,щоб в нього не знайшлося голосів ні для земельної"рехформи",ані для Мінського договорняка
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Нужно не Богу молиться, а самим хоть что-то предпринимать, как минимум нужны массовые и радикальные акции протеста, невзирая на запреты.
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..молодой Гитлер
зебилы, вы всё ещё верите своему Вошьдю-демократу..? ну-ну..
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Земли тебе,Вова, (по итогу) достанется ровно столько же, сколько и всем..
А за сдачу интересов Украины возможно и того не будет. Зато позора для
тебя за это будет по всей украинской земле.. Так что не дуй щеки, не пучь ноздри,
и не рви ..пу за мир с путлером. Себе самому дороже станет.
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Только очень наивные и очень глупые люди могут думать, что принятие закона о земле сразу, уже в этом году могут дать Украине кредиты и доходы в бюджет. Главным следствием принятия закона о земле уже в этом году будет значительный рост арендной платы за землю, что сразу же скажется на ценах на продукты питания и ударит по деловой активности в сельском хозяйстве, прежде всего по фермерам. Фактически это приведет наоборот к росту расходов из бюджета на поддержку сельского хозяйства.
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поцікався Аргентиною що їм дав продаж ЗЕМЛІ ...йух пососати у каргіла з монсантою ...
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Порошенко привез из Испании миллион бесплатных тестов на коронавирус, а Зеленский заблокировал бесплатную раздачу и теперь Радуцкий продает их через Пальчевского в Евролабе по 350 гривен. Вот теперь и решайте сами, кто барыга! Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9586
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надвигающаяся жОпа и шмаркля!

что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?

разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
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..."Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"Сегодня в 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут заседание.
Об этом LB.ua сообщили источники во фракции "СН".
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе - дефолт", - сказал собеседник LB.ua.
Других подробностей он не сообщил.
Информацию о голосовании по земельной реформе LB.ua подтвердили еще несколько источников во фракции "Слуга народа".
Напомним, ранее сообщалось, что Рада изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах. Таким образом, две пленарные недели (17-20 марта и 31 марта - 3 апреля) будут перенесены на более поздний срок.
Однако, президент Владимир Зеленский потребовал от Рады не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".
Законопроект о земле приняли в первом чтении еще в середине ноября 2019 года. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок. 5 марта сообщалось, что депутатам осталось рассмотреть 20% правок.
Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365520-zavtra_-_poslezavtra_budet_finaljnoe_golosovanie_po_zemle_-_istochniki_v_sluge_naroda
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Докерувались дегенераты зебильные до дефолта, а теперь совмещают "полезное с приятным" - и пожелания наших "друзей" из мвф выполняют, и главную цель своих хозяев под прикрытием требований мвф протягивают - дерибан земли. А тут еще и короновирус зе-мародерам помогает запрещать акции протеста.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Імпічмент оголошується по Закону


для цього потрібна хоча би більшість..котрої у вас немає,8-ми відсоткову прихильники Бариги!
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В Україні немеє закону про імпічмент. Зебіли маєть висіти на каштанах, бо ніяких майданів більше не буде.
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1. Как спасти свою жопу при короновирусе.
2. Как оправдать зраду.
3. Как спасти коллегу клоуна.
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Держатели депутатских групп все были у осла зе даже коломойский прилетел...
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Ермак работает в интересах Кремля, так сказал политолог
Валерий Соловей!
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26 марта Зеленский приезжает в Харьков. Нацгвардия с сегодняшнего дня в полной боевой готовности. Что собирается Зеленский подписывать в Харькове ???
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Зеленский позвал на совещание главных олигархов страны.
Журналисты "Схем" опубликовали кадры с автомобилями въезжающими на территорию ОП, которые, предположительно, принадлежат Ахметову, Коломойскому, Ярославскому и Веревскому.
Что обсуждали участники большого бизнеса с президентом пока неизвестно.
Украина 24/7 (https://t.me/joinchat/AAAAAEoOOrRmKMT8dW7E6g)
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Скидывались на конверты депутатам. Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6489
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Украинский Диалог, [16.03.20 21:06]
❗️В 23:00 у спикера Дмитрия Разумкова состоится экстренное совещание по завтрашней сессии Верховной Рады - источник. Также не исключают, что Зеленский может внести в Раду вопрос чрезвычайного положения в стране.
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на 26-е вроде как намечено еще одно заседание в Минске, на котором окончательно будет утверждено создание контактной группы с террористами, легимитизация лугандона и перевод кацапстана в разряд миротворцев и наблюдателей за "внутренним конфликтом".
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приедут заробитчане с малыми капиталами а село продано и места им нет.начнется мама не
горюй несомнено попадут под раздачу иуды проголосовавшие за продаж земли.И кончат как Иуды.
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Да ничего не будет, дерибан и уничтожение промышленности схавали, а там работало людей в разы больше. Получат гроши за землю, проедят или пропьют и дальше в города ломанутся или вообще за кордон, а жидунам этого только и нужно.
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73%
Тридцять срібних чи загребе,
А проблем знайде на всю спину.
Раб пішов продавать себе,
А продав усю Україну.

Бо рабові що мова, віра,
Рідний край? Аби пиво й квартира!
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коли вірші читав сантехнік
всі гучно плескали йому
(в руках у нього був труби кавалок)... Зеленський збирає "слуг народу", на порядку денному - коронавірус, підписані Єрмаком протоколи і ринок землі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6580
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самое время для вопроса земли. вирус и война кловунам не помеха.
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Так вроде как рынок земли МВФ требует, как раньше требовал повышения комуналки. Иначе кредит не дадут, а он срочно нужен.
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А зачем кредит? Вроде Порошенко уже не ворует? Где деньги?
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Все равно продолжают воровать и срать в шатны зебилам проклятый барыга и все попередники, да и бубочке дали мало времени, всего год, нужно еще подождать года 3-4 и тогда после продажи всего что осталось экономика как заработает под руководством зе-реформаторов.
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Ну да, во всем виноват мвф, а другие способы наполнения бюджета не рассматривались, например борьба с коррупцией, контрабандой и т.д. Да и вообще лучше уж послать наших "друзей" из мвф и пережить дефолт, чем потерять землю на всегда.
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Я думаю даже если бы Зеленский хотел бы победить коррупцию, то не смог бы... Потому что это Система. Т.е. или кровавая хунта, или долгие реформы в борьбе с коррупцией. А деньги нужны сейчас.
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Зачем нужны деньги сейчас? При клятых мародерах на все хватало,и даже в кубышку отложить... Где,б*ядь деньги,зебуины???
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Порошенко тоже брал кредиты у МВФ. Кредиты нужны что бы отдавать кредиты и проценты. Плюс что-то на проедание. МВФ с радостью даёт, но и требует в замен что-то. Тогда комуналку, теперь землю.
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Так это мвф совместно с порохом срет твоему *********** в штаны??? Мировой заговор,таксызыть... Бедный бубочка.... Как наказывать думаете мировую закулису?
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Я думаю нам стоит прекратить разговор, он не конструктивен.
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То есть ответа на вопрос где деньги не будет,я так понимаю?
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Я уже ответил на этот вопрос. Ты просто не хочешь меня слышать. Поэтому дальнейший разговор бессмысленен.
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Мне не обязательно отвечать,я ответ знаю,ответь себе на этот вопрос. Только честно
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А если вдруг ответиш,то с этого момента начнется долгий и трудный процесс выздоровления о зебелизма. Если вирус вас не убьет,есть шанс развиться до прямоходящих.
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Вот бл.. рынок земли сейчас самое главуное .
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Передайте Зеленскому, что бы не трогал Землю. Ему мало предупреждения от Бога?
Всех, кто проголосует за продажу земли во время войны под кураторством мошенника Коломойского , не удастся уйти от короновируса.
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У него мощнейшая поддержка 73%, которые сделают нас всех вместе.
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Бригадир Салохи Коля Оболонский будет отвечать за Киев=) Да зеленый клоун еще тупее чем я о нем думал ранее...
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Яка можливість заленському підвернулась, щоб ввести надзвичайний стан і протягнути закони які б викликали резонанас в суспільстві.
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...Зеленский тайно собирал всех олигархов на БанковойВладимир Зеленский 16 марта собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Свидетелями их публично не анонсированного визита на Банковую стала съемочная группа программы «Схемы: коррупция в деталях».
Около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова, сообщает журналист Михаил Ткач.
Впоследствии съемочная группа «Схем» зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга «Кернел Групп» Андрея Веревского. За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.
Позже «Схемы» зафиксировали на выездеиз ОП машину, которой он пользуется. Журналисты попросили Офис президента предоставить полный список участников встречи и перечень вопросов, которые на ней обсуждались. Редакция ожидает ответа.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/365523-zelenskij_tajno_sobiral_vseh_oligarhov_na_bankovoj
...
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Обрезанцы в турбо режиме надеятся продать земли Украины. А там по островам. Довольны своим выбром,тупые бедные зебуины?
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Пора в названии партии
конкретизировать
слуги КАКОГО народа эти подлецы??
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Схоже в москві поставили терміни здачі України ...
зебіл дуже нервує .........
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Ну так ради дерибана земли и вводится запрет на перемещение внутри страны, невзирая на все потери экономики. Все остальное это лишь дымовая завеса, потому что стараниями зебильного быдла власть в стране захватили жидаи, для которых главное гешефт и ради выдавливания этого гешефта из украинцев-гоев они пойдут на любое преступления, в том числе и провоцирование массовых акций протеста во время эпидемии.
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Colonel Austin-Backen

@AustinBacken

Помните, как на сепарской презентации опустили на пол Сивохо? Так вот, на эту прокацапскую "платформу" затрачено 7,36 млн. грн. бюджетных денег. Зеленые пи....ы! Я не для этого выплачиваю все до копейки налоги! Это, б....., МОИ бабки, пи.....ры! Суки, Ермаком ПИ.




K0५EGAR

@Rage4oK
Сук.. За бабки, которые потрачены зелеными сепарами на обоссанную Сивуху, можно было купить миллионы коронавирусных масок 3 степени защиты и просто распылить их дронами над Украиной.
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Зелені тварюки! Кремлівські холуї ху@ві.
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Рынок земли примут до конца недели: Зеленский "уломал" "слуг" -
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами "Слуги народа" 16 марта договорился, что народные избранники проголосуют за законопроект о рынке земли.
Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Предварительно, Рада будет работать во вторник, 17 марта, а также проведет заседание до конца текущей недели.На встрече с президентом только шесть "слуг" высказались против снятия моратория на рынок земли.https://www.obozrevatel.com/politics/******-zemli-primut-do-kontsa-nedeli-zelenskij-ulomal-slug.htm
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Ця влада під виглядом боротьби з короновірусом збирається в турборежимі знищити державу Україна . Ермаковський зговор , хто давав право офісній секретутці ( а така посада Ермака ) і відставному президенту Кучмі підписувати документи , які порушують Конституцію України . Хто з нас за цих уродів голосував і надавав їм таке право ( яке вирішується на Всеукраїнському референдумі ) ? А прийняття закону про Землю , Це грабунок нас всіх під час загального лиха ( коли людина хвора і не може відповісти ) . Економіка старанням цих горе реформаторів обвалена , а карантин ( він потрібен , щоб люди вижили , бо інших ліків і засобів у нас немає , із нашою розваленою медициною , населення залишене сам на сам ,без засобів захисту , ліків і притомних лікарів ) зараз економіку доб'є . А до кучі знищений Донбас з голодними кормільцями і вбивцями . Країна рухне . Вони олігархи збираються скупити за безцінь українську землю у бідного населення , а потім спекулювати нею . Вони ніяк не годні нажертися . А слуги уродів їм в цьому допомагають в турборежимі . Такої ницої влади у нас ще не було. Не знаю чи залишилось у наших депутаті хоть крапля совісті , і вони не піддадуться на цей шантаж . Пам'ятайте іуд не ******* і зневажають в усіх країнах , і зароблені срібники не зігріють не вас , ні ваших нащадків.
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