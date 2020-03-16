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Все про:Порошенко (11606) ДБР (955) Головань Ігор (41)

 Нинішнє керівництво ДБР так само відпрацьовує політичне замовлення, як і ексдиректор Труба, - адвокати Порошенка

Уже три провадження, які ДБР почало проти Петра Порошенка, вилучені з Бюро за порушення підслідності, і це тільки початок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомили журналістам адвокати п'ятого президента Петра Порошенка після спілкування зі слідчими Державного бюро розслідувань.

Вони нагадали, що НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування Порошенка, і сьогодні п'ятий президент свідчив у цій справі, де фігурують так звані "плівки Труби".

Однак, як зазначають адвокати, нинішнє керівництво ДБР продовжує традиції попередника. А керує так званими "розслідуваннями" той самий слідчий Корецький, який став фігурантом скандальних "плівок Труби".

"У нас відбулася дуже конструктивна розмова в НАБУ. НАБУ зареєструвало справу про політичний тиск на Петра Порошенка в формі розслідування ДБР низки справ, які мають на меті відвернути його від роботи у Верховній Раді. Ми надали всю інформацію і сподіваємося, що детективи зроблять все, що необхідно, щоб ця справа щодо політичного переслідування рухалася вперед. Для цього є всі підстави", - переконаний адвокат Ілля Новіков.

Читайте також: НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. ВIДЕО (оновлено)

Розмова зі слідчими ДБР, яка стосувалася справи щодо формування коаліції у Верховній Раді, адвокати назвали безглуздою. "Слідчі мали кілька запитань про те, як функціонує українська Конституція, як формується коаліція у Верховній Раді. Чому ці теоретичні питання - такі, як можна ставити студентам на іспиті - були до пана Порошенка. І чому необхідно задати було в форматі допиту. Знову присутній пан Корецький. Ми наполягаємо на цьому знову, що це людина, до якої безпосередньо звертався Труба за інструкціями. Який звітував перед Трубою про те, як вони роблять ці політичні справи. Його не було усунено - пан Корецький - від ведення цих справ. І на нашу думку це означає, що нинішнє керівництво ДБР фактично продовжує ту ж лінію і відпрацьовує ті ж інструкції, які відпрацьовував Труба, коли ці справи було порушено", - зазначив адвокат Новіков.

"Корецький щоразу втручається в роботу слідчого. Він не є тим слідчим, який відповідає за ведення допиту, але він безпосередньо втручається, робить якісь ремарки. І це ненормальна ситуація", - зазначив адвокат.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що черговий "фарс" у ДБР став ще одним доказом політичних переслідувань Петра Порошенка.

"Це вже перетворюється на якийсь фарс. Тобто ми вже говорили і про місце їх розташування. Вони не могли назвати, в якому районі вони є. Потім ми з'ясовували їхнє посадове становище. Оскільки ми знаємо, що Указом президента ще 5 лютого була змінена організаційна структура, в ДБР з'явилися інші назви посад. Але посвідчення залишилися старі. Зі старими назвами посад", - зазначив Ігор Головань.

Він повідомив, що слідчі ДБР вимагали без відповідних посвідчень "повірити їм на слово", що вони займають ті чи інші посади в ДБР.

"Під час цих заходів, які важко назвати допитами, підтвердилися факти численних нових порушень ДБР про те, що вони навіть формально не мають права розслідувати низку кримінальних проваджень. Уже три кримінальні провадження передано за підслідністю та вилучено у ДБР. Вже ми знаємо точно, що як мінімум сім кримінальних проваджень незаконно без належних на те підстав зареєстровано ДБР ", - зазначив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181860
 
   
 Топ коментарі
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Куди там Трубі до риго - ватної сєпарші Вєнідіктової. Путєн її рулєвой
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ГБР - продажная, а НАБУ Сытника - самая честная, некоррумпированная контора. НАБУ - главные борцы с коррупцией!
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У Пети засада - допросы распланированы, а улететь с "уважительной причиной" уже некуда, границы закрыты. Придется косить по другим причинам.
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Нуууу, собсна пете - весь мир, шмаркле - ростов Нинішнє керівництво ДБР так само відпрацьовує політичне замовлення, як і ексдиректор Труба, - адвокати Порошенка - Цензор.НЕТ 2712
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Цікаво, Панама не подавала запит в "Інтерпол" про розшук куратора ГБР?
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них не понимаю это волоообство
за то, что Петрусь сделал с Саакашвили, упрятать Петруся за бандитизм и фсьо
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И не только бабло ещё и хер сосать у ***** как лукашенко!
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Нет я за Монику Зеленски не голосовал. Так что это не мой выбор!
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мой Карлсон как всегда, у меня в штанах, в связи с чем интересуешься?
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Сакаашвили у тебя в штанах? Так что сделал Порошенко с твоим Сакаашвили?! Оторвал или завязал узлом?! Нынешнее руководство ГБР так же отрабатывает политический заказ, как и экс-директор Труба, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 9326
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Я придумываю??? То ты придумываешь. То Карлсон то Сакаашвили? Я Спросил куда Карлсон-Шакалошвили делся? А ты тут рассказываешь что он у тебя в штанах! Так кто тут извращенец?!
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тьі точно нездоров
сам посуди: если мой Карлсон у меня в штанах, то есть там. где ему и положено біть, то почему ті єто назіваешь извращением? по-твоему нормально держать его постоянно в другом месте?
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Ну вот опять рассказываешь что у тебя в штанах? Я спрашивал у тебя куда Карсон-Сакаашвили делся? А ты мне про то что у тебя в штанах! Ты явно болен!
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Вы как в школе по 4 000 долларов получите,такие фантазёры становитесь)) Теперь вы зелёные свинарчуки и барыги..
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4 000 долларов - кокс становится доступней Нинішнє керівництво ДБР так само відпрацьовує політичне замовлення, як і ексдиректор Труба, - адвокати Порошенка - Цензор.НЕТ 683
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прилетел. через лондон
теперь не сможет улететь за границу в день допроса, коронавирус окружил петруся
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Если посадит Бубочка Пороха то денег ему только ***** даст! Но у ***** тоже денег нет!
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думаешь. ***** будет Пороху передачки носить?
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НЕт я думаю что он Бубочке денег не даст у самого нету!
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Очень плохо думаешь только у него налички 200млрд
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Откуда? Тебя явно ввели в заблуждение НТВ и Звезда! Там нету и половины этой суммы!
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Это сумма у него еще 2006 года детка распихана по каналам...
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Та он всю её потратил на Лугандоны и Сирии всякие! Сейчас лаптеногии последний хер без соли доедают!
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Не чего не тратил он наоборот за курдовскую нефть набивал себе и на расходы
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На ОРДЛО это с бюджета Ростовской области и МО на Новочеркаскую часть для 1 и 2 армии все довольствие оттуда
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Да после проверки начали через Саратов/Самару закрытые счета, много воровали через Ростов.
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Весь запас в золоте и прочем у паРаши около 800мрд без налички хла.
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он никого не посадит - жыла у ссыкла тонка....- он хорошо понимает, и бЭня тоже, что будет, если произойдет сбой "назначать" Президентов...., и Президентом станет Державнык и Патриот Украины....
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"кто-то позвонил в Марбелью и всех сдал". 12-го начинается "понос и ловля блох". 14-го ПП возвращается из-за коронавируса в Испании домой. По "повестке" 16-го приезжает в "ГБР". "ГБР" делает вид, что "это какая-то ошибка
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Следите за руками подстилок Джулиани- путин хло: После 8-го ПП улетает в Марбелью. 11 Ермак и Козак пытаются втихаря выполнить план путина хла, а "ГБР" выдает "повестку", зная, что ПП в Украине нет (хомякам рассказывают о "побеге Порошенко"). Слив "филькитной грамоты" Ермака.
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"Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 марта снова отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора."
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а какой план путина тебе на єтот раз приснился?
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та иногда читаю но них не понял завіваний перхоти о каких-то сдачах в Минске
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Ну да для тебя кацапёныш в Минске нету здачи! Наоборот Империя Лаптестан от Владивостока до Львова это твоя мечта!
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После приезда ПП ГБР перестало выходить на связь. Для незнающих верящих в "злодея Сороса, друга русских" - все "обвинения" против ПП в 2018-м инспирированы друзями в США путина хла и его самим.
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чому панамський мародер досі не в тюрмі?
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"Законопроєкт про коронавірус: за умисне зараження передбачено 8 років в'язниці" Является ли умышленным заражением непрофессинализм и бездействие властей?
(Лозунги и заявления в расчет не принимаются)
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Что реально сделано для того чтоб был карантин?
Кроме видеоролика Зеленского, который пока не подтвержден никакими действиями?
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ГБР - аналог НКВД для абсолютно незаконных расправ портнова и зелени с патриотами Украины. Плюс продажные, сидящие все на крючке у "органов" судьи Печерского суда. Хотя по территориальной подсудности дела по ГБР - совершенно не их территория!
Совершенно антиукраинский (************) и не нужный по сути орган!
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Опять Шуфричу одному огребать: "Народные депутаты от фракции «Слуга Народа» призвали серкретаря СНБО уволить Сергея Сивохо с дожности внештатного советника. За дискредитацию клоуна"
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Ну якщо несплата податків,офшори,держзрада політика,то тоді грабіж і вбивство що????
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Вже три провадження, які порушили у ДБР проти Петра Порошенка, вилучені з Бюро через порушення підслідності, і це тільки початок
Вони нагадали, що НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування Порошенка, і сьогодні п'ятий Президент дав свідчення у цій справі, де фігурують так звані «плівки Труби».
Розмову зі слідчими ДБР, яка стосувалась справи щодо формування коаліції у Верховній Раді, адвокати назвали беззмістовною.

«Слідчі мали кілька питань щодо того, як функціонує українська Конституція, як формується коаліція у Верховній Раді. Чомусь ці питання теоретичні - такі, як можна ставити студентам на екзамені - вони були до пана Порошенка. І чомусь необхідно задати було в форматі допиту. Знову був присутній пан Корецький. Ми наполягаємо на цьому знову, що це людина, до якої безпосередньо звертався Труба з інструкціями. Який звітував перед Трубою про те, як вони роблять ці політичні справи. Він не був відсторонений - пан Корецький - від ведення цих справ. І на нашу думку це означає, що нинішнє керівництво ДБР фактично продовжує ту саму лінію і відпрацьовує ті самі інструкції, які відпрацьовував Труба, коли ці справи були порушені»
«Це вже перетворюватися на такий собі фарс. Тобто ми вже говорили і про місце їх розташування. Вони не могли назвати, в якому районі вони знаходяться. Потім ми з'ясовували їхнє посадове становище. Оскільки ми знаємо, що Указом Президента ще 5 лютого було змінено організаційну структуру, у ДБР з'явилися інші назви посад. Але посвідчення лишилися старі. Зі старими назвами посад», - зазначив Ігор Головань.

Він повідомив, що слідчі ДБР вимагали без відповідних посвідчень «повірити їм на слово», що вони займають ті чи інші посади в ДБР.

«В ході цих заходів, які важко назвати допитами, підтвердились факти численних нових порушень ДБР стосовно того, що вони навіть формально не мають права розслідувати низку кримінальних проваджень. Вже три кримінальні провадження передані за підслідністю і вилучені у ДБР. Вже ми знаємо точно, що як мінімум сім кримінальних проваджень незаконно без належних на те підстав зареєстровані ДБР», - наголосив адвокат Порошенка Ігор Головань.
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Якщо Порохнявого зрадника не посадять пожитьєво значить ніколи не буде реформ в Україні судової системи.
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А зебулоні Підра Ліксеєча іще не запхали під шконку?
Непорядок-соєва чума страшніша за короновірус!
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Гадский папа этот Порошенко. Взял и вернулся на неделю раньше запланированного. Всю малину обгадил с допросами, на которые он не должен был попасть.
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цього року розпочнеться військова блокада півострова, наслідком якої буде відхід касапських військових по славнозвісному керченському шляхопроводу пішки та без зброї на таманський півострів.

Петро Порошенко @poroshenko





Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави

Цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському «референдумі». Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!

На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!

Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний «референдум». Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю.

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Во-во, 100%!!! Так же само силовики отрабатывают политзаказы, как при... Порошенко. Не нравится оказаться по другую сторону? Сами же эту систему холили и лелеяли, и использовали на всю катушку, пока были у кормушки, а теперь обидно, да?
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