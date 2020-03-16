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 Політика України
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Все про:РНБО (704) Яременко Богдан (105) Слуга народу (726) Сивохо (55)

 Очевидно, що Сивохо не потрібна посада радника секретаря РНБО для продовження формування платформ діалогу на сході України, - "слуга народу" Яременко

Рекомендувати комусь когось звільняти - непроста справа, особливо коли набуває політичного звучання.

Так прокоментував у Facebook підписане ним серед інших звернення до секретаря РНБО з проханням звільнити з позаштатних радників Сергія Сивохо народний депутат від фракції "Слуги народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей документ викликав у мене певні вагання і сумніви. Рекомендувати комусь когось звільняти - непросте і в правовому, і в моральному плані діло. Тим більше, що в нинішній ситуації справа набуває і виразного політичного звучання", - написав нардеп.

Він нагадав, що не вважає активність Сивохо щодо формування діалогових платформ марною.

"Але... Пан Сивохо зробив не одну, а кілька політичних заяв, які не лише ставлять під сумнів політику України і президента України щодо збройного конфлікту з Росією, але цими заявами продемонстував, що йому бракує відповідних знань і досвіду", - зазначив політик.

Читайте також: Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо. ДОКУМЕНТ

За словами Яременка, в той же час, подібні або схожі необережні неточні заяви робили й інші політики.

"Але ситуація з випадковими чи не дуже помилками зайшла так далеко, що під сумнів були поставлені наші політичні цінності і "червоні лінії". А цього допускати не можна.

Тому наша реакція на викликану нашими ж помилками реакцію суспільства має з одного боку бути адекватною рівню проблеми, але - з іншого - не зруйнувати єдність політичної команди. І тут для мене очевидно, що пан Сивохо не потребує посади позаштатного радника секретаря РНБОУ для продовження формування громадських платформ діалогу на сході України", - підкреслив нардеп.

Він нагадав, що "Слуга народу - патріотична демократична партія", існування якої не може бути пов"язане з чимось іншим, ніж відстоювання інтересів України і її громадян.

Очевидно, що Сивохо не потрібна посада радника секретаря РНБО для продовження формування платформ діалогу на сході України, - слуга народу Яременко 01

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181858
 
   
 Топ коментарі
 
В мережі пишуть, що на захід Сивохі з приводу єднання з сєпарами та рашиздами було витрачено понад 7 млн бюджетних гривень.
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Ну не за свои же он снимал помещение и аппаратуру, готовил наглядную агитацию и раздаточный материал. За это должен кто-то сесть и надолго. Иначе рано или поздно будет висеть на Крещитике рядом с предателем Сивохо.
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В мережі пишуть, що на захід Сивохі з приводу єднання з сєпарами та рашиздами було витрачено понад 7 млн бюджетних гривень.
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Сивуха повинен стати "пєтухом" і спати під нарами біля параші.
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За то что ты ляпнул, на зоне тебе - прямая дорога под шконку.
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Ну не за свои же он снимал помещение и аппаратуру, готовил наглядную агитацию и раздаточный материал. За это должен кто-то сесть и надолго. Иначе рано или поздно будет висеть на Крещитике рядом с предателем Сивохо.
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Торгівля на крові, зубожіння, високі тарифи, мізерні пенсії, олігархи при владі, свинарчуки, кумівство, зрада ... . Нарід думав, що то про "мародьора", а то йому про майбутнє розповідали
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Да. По простому - "не каркайте, а то накаркаете" и "не врите, а то станет реальностью".
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кто бы сомневался... не свои же жиробасина тратила
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реально, дмб треба крутить на г+г замість слуги народу - тоді народ наш може прозріє
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Реальний сивуха. Заплив так жиром, що навіть путіна не видно. Ну а яєць там мабуть і не було.
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а "сци в ухо", в нас спеціаліст по національних діалогах?
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Сивоху сдать в поликлиннику для опытов и испытания коронавируса
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Тобто, прийшов Сівохо, постукав в двері в РНБО, - візьміть мене радником - відразу взяли. А потім виявилося "что ему не хватает соответствующих знаний и опыта". Ось так зелені страждають через власну наївність та надмірну довірливість до людей.
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трохи не так: подумали в кремлі...сказали пуіну, путін наказав медведчукам та іншим адептам руSSкого міра...і вони "завели" цю Гниду (або цих Гнид) у всі гілки влад в Україні....
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Я також спочатку так думав. Але москалі поставили б когось спритного, інтелігентного, що за словом в кишеню не лізе. А так поставили смертельно хворий лантух - це скоріше якась ідіотська гра зелених в політику.
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вот смотрите зеленые, как Зе-команда предала своего члена из за простой критики агрессивного меньшинства, которое за войну..!!
И вас предаст...

Очевидно, что Сивохо не нужна должность советника секретаря СНБО для продолжения формирования платформ диалога на востоке Украины, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 2220
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А де капелюх з табличкою "Подайте Христа ради, бывшому члену-советнику РНБО" Очевидно, що Сивохо не потрібна посада радника секретаря РНБО для продовження формування платформ діалогу на сході України, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 5159
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Жесть!

Что делается!

Вот на секунду задумался Сир0жа - и на те!

- какой-то барыга-мародер Сивохе в штаны навалял!!
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какой советник ? пусть в ТРК возвращается и сшибает там бабки у прохожих Очевидно, что Сивохо не нужна должность советника секретаря СНБО для продолжения формирования платформ диалога на востоке Украины, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 9896
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Насчет Сивохо - правильно, но запоздало. А насчет Еременко..
"Но ситуация со случайными или не очень ошибками зашла так далеко, что под сомнение были поставлены наши политические ценности и "красные линии". А этого допускать нельзя.
Поэтому наша реакция на вызванную нашими же ошибками реакцию общества должна быть, с одной стороны, адекватной уровню проблемы, но - с другой - не разрушить единство политической команды. Вывод - не дать спермотоксикозу разрушить СН и Еременко должен сложить мандат.
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понабирают слуг по обьявлению..... а тем времинем гривна поплыла.... уже на чёрном рынке 27,80....
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за всіх не скажу.. але тих що "керували" впродовж 30 років я б особисто до газенвагенів би відправив і совєсть не замучила б
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А кто голосовало за Зе в 2019?

и за яныка в 2009 и 2004?
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ВАМ, обоим, толька сельодка в помощь!
))
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Зелень червоні лінії не просто переступила- вона їх ще й обісцяла.
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Сивоху надо закрыть за работу в интересах врага!!!
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если дядя с дядей нежен - спид ,ребята , неизбежен .
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Яка платформа??? якого примирення??? З ким???
Україна сварилась з донбасом???
Туди прийшов нахабний ворог, відтяв територію й тепер маніпулює захопленими аборигенами у своїх цілях...
тре вибивати ворога, за допомогою західного Світу, а з аборигенами потім розмовляти...
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хватіт саплєй! СН за твьорду руку і строгій парядок!
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Понятно что для антиукраинской деятельности совсем не обязательно быть советником главы СНБО Украины, но по морде лица будут твистить независимо от должности.
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Пусть Сивохо с гастролями своей платформы примирения и извинения едет в ОРДЛО, потом в Крым. Какого хрена он её представлял в Киеве?
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а может просто,- чувак увидел, шо для сивухи анал-табу и теряет к тому всякий интерес.
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Я жирдяю билеты в луганду за свой счет приобрету!!!!
Пусть там свою платформу предоставляет!!!
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Так Чубакка (Яременко) Верховной Рады мог бы и привлечь Облако в Штанах Сивохо на платформу коннктинга с лахудрами. Там настока необъятный пердельник - даже анал-2++ зайдёт знатно и зачётно.
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не понял. а что падучая алкосивуха недостаточно многослойна?
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Сихохо просто не по детски роняет рейтинг Зе, потому и эти не до слуги зашевелились.
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Дайте этому хлопцу молока селедки и свежих огурчиков
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Обратите внимание на то, что здесь тоже нет Ярёменко:
Очевидно, що Сивохо не потрібна посада радника секретаря РНБО для продовження формування платформ діалогу на сході України, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 5925
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Знайшли політика! Сивоху-*********! Афіґєть!
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Тепер йому крім таксиста роботи кращої не знайти.
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Он может подавать свою воду в Крым - на лавке уже тренировался.... Очевидно, що Сивохо не потрібна посада радника секретаря РНБО для продовження формування платформ діалогу на сході України, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 9357
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Фигня. Просто для сивухи анальный секс в пассиве не табу.
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