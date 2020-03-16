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 Політика України
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Все про:ВР (7245) законопроект (961) Гончаренко (262) штраф (341) COVID-19 (922)

 За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років ув'язнення, - законопроєкт (оновлено). ДОКУМЕНТ

Група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайлом Радуцьким зареєструвала проєкт закону про заходи щодо запобігання поширенню коронавируса.

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ

Законопроєкт передбачає, що за порушення правил обсервації і за умисне зараження коронавірусом COVID-19 буде введена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Так, у тексті документа зазначено, що ст.325 КК України трактується таким чином, що за порушення правил і норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис грн. - Ред.), арешту терміном на 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на 3 роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби. До переліку таких захворювань додадуть і коронавірус Covid-19.

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Якщо ж порушення правил обсервації спричинило за собою смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб - порушник може отримати тюремний термін від 5 до 8 років.

Передбачено, що ці норми діятимуть упродовж трьох місяців від дня публікації закону.

Раніше фото проєкту закону опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років увязнення, - законопроєкт (оновлено) 01За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років увязнення, - законопроєкт (оновлено) 02
За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років увязнення, - законопроєкт (оновлено) 03За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років увязнення, - законопроєкт (оновлено) 04
За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років увязнення, - законопроєкт (оновлено) 05
За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років увязнення, - законопроєкт (оновлено) 06За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років увязнення, - законопроєкт (оновлено) 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181854
 
 
 Топ коментарі
 
Страхуються від Майдану.
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Після цієї вірусної істерії українці залишаться без землі, з пустою казною, та переписаною Патрушевим Конституцією.
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Сєпарам за держзраду і вбивства менше дають!
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Мою жену на работе уже "ушли" на две недели вместе с остальными.
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збали уже коронавирусом, власть первая сеет панику.
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Вы чего там совсем ***нутые? аких штрафов и сроков даже за расстрел градами Мариуполя никто не получал. Под ету статью можно кого угодно замести кто мешать будет Зелупе капитуляцию пропихнуть или бросаться под росийские танки
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А сколько лет тюрьмы получит Зелупа и Беня которые самолетами заразу ету в Украину привезли???
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---В Чехии ввели карантин ..... За его нарушение людям грозит штраф до 130 тысяч долларов .
---Нарушение карантина в Израиле наказуемо. Человеку, который не захотел 14 дней сидеть взаперти, грозит до семи лет лишения свободы.
---Уголовный кодекс Китая подразумевает, кажется, самое суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто нарушил карантинный режим. За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) - Цензор.НЕТ 7182 .
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пастухи загнали скот в стойло по всему миру интересно для чего
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карантин по-чешски и карантин по-зеленски - это две большие разницы
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человек с голубой звезды, поведай что нам предлагают кроме как сидеть дома? может мы обеспечены защитными костюмами или хотя бы масками? очень интересно как именно будут доказывать намеренность заражения?
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Звичайна хірургічна маска від вірусів не рятує, так сказав дохтор з британії, а при любій вірусній інфекції лише правила особистої гігієни і надія на власний імунітет, та стан здоров'я.
Поки офіційні дані ВООЗ вказують на смерті ослаблених іншими хворобами, і тих хто зловживав тютюном. В основному легенева і ниркова недостатність.
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Гончаренко уже поражен короновирусом. Его сознание необратимо гаснет....
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авторы законопроекта порохоботы и рыгоаналы, новость толкнул любитель рюського мира Лесик Гончаренко. но боты Цензора завывают на Зеленского
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лахта, ты реально тупая))

Ініціатор(и) законопроекту:
Радуцький Михайло Борисович (IX скликання)
Королевська Наталія Юріївна (IX скликання)
...
Головний комітет:
Радуцький М.Б. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Інші комітети:
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Сюмар і Королевська, солодка парочка
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Так Ви статтю читали , а їм не за читання ворог платить , а за "розхитування човна".
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...Группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким За нарушение обсервации - штраф до 51 тыс грн, за заражение коронавирусом - до 8 лет тюрьмы, - законопроект (обновлено) - Цензор.НЕТ 4067 . Источник: https://censor.net.ua/n3181854
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1. В Словакии без масок просто НИКУДА НЕ ВПУСКАЮТ
По Киеву все ходят без масок и шутят
Радецкий все маски вывез , а теперь законопроект придумал
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2. В Словакии в автобусах , троллейбусах, трамваях- закрыта входная дверь возле водителя и перекрыто несколько кресел до него - ЧТОБЫ НИКТО К ВОДИТЕЛЮ НЕ ПОДХОДИЛ И НЕ ЗАРАЖАЛ
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В Києві ніде взяти масок. Тим, хто не припас, нічого не залишається, окрім як жартувати.
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в Польше точно так,к водителю не подойдешь.
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На BBC україна є статейка про корону.
В общем, там один английский дохтор,типа сказал, что обычные хирургические маски при ирусных ифекциях - корове седло. Только со специальым фильтром. Короче, новенький респиратор с угольным фильтром и менять каждые 2 часа! Запасайтесь. За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років ув'язнення, - законопроєкт (оновлено) - Цензор.НЕТ 475
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Никого не впускать в Украину . Это главное преступление .Нужно вывести армию на границы и никого не впускать . Италия заразилась ,потому что итальянцы в панике начали бегать по всей Италии из региона в регион .тем самым заражая всех вокруг.
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Амия на востоке, в грязных окопах, никто про армию не вспоминает, что они тоже люди, что коронавирус...
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В грязных окопах нет коронавируса, в отличие от чистых городов
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А за распостранение кремлевской чумы, которая забрала миллионы украински жизней - ни куя.
С минимум 5-ти украинских каналов эта чума выливается в дома украинцев, заражая умы.
Чумоносцы спокойно ездят в чумную страну - и ни куя. Везут тонны этой чумы из кремля, вот собираются и на парад чумы ехать - и тоже ни к.. А может им пожизненно влепить ?!
13000 украинских жизней, по скромным подсчетам, эта чума забрала за шесть неполных лет,
и ни к.я. Эта чума заморила голодом количество украинцев, равных населению десятка малых европейских стран, и ни куя.
У этой чумы, видите ли, в глазах мелькнула призрачная искорка мира.
Кто это про мир сказал ?.. Да тот, кто вообще ни куя не мыслит ни в истории, ни в политике, ни в нынешней ситуации, в которую Украину загоняет все та же кремлевская чума..
Очнись, покуист избранный.



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Абсолютно верно, вырожденцы взялись лечить тело, но переред этим спустили Душу в унитаз...
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В країні де вже близько 20-ти років люди розрізняють тільки дві хвороби: "звиздець і фігня. Звиздець не лікується, а фігня сама пройде", такі штрафи. Ви ж, подовжувачі великих ріхформ, як і ваші папіредніки, хотіли продовжити закриття медзакладів вже з 1 квітня. А тут такий півень в сраку клюнув. Так ніть же ж, замість того, що б щось зробити треба вводити штрафи. І як ви Васю з якогось занедбаного села, що поїхав на заробітки, оштрафуєте або посадите, якщо у нього навіть лікаря власного не має. Бо їхню лікарню в райцентрі ще п"ять років тому закрили?
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Идиоты в раде безвластие и анархия в стране.
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Найкраще для українців,це всеукраїнська непокора дебільної влади.Вони більше зло ніж короновірус.
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ЭТО ИНТРЕСНО
« ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.Источник: https://censor.net.ua/n3181854»

А Радуцкого тоже посадят на 3 года за отсутствие масок в Украине, что приводит к распространению болезни .?
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Бомжи сейчас напряглись. А если серьезно, то этот закон повернуть можно как угодно у нас.
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радуцкий может взять красиво составленный проэкт, скрутить его и засунуть в свою красивосложенную попу
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вы хотите жить в стране где Законы придумывает Королевская ? Я ложил на такие Законы и на короновирус
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короче, кто заразился короновирусом, тот сразу пойдёт на нары
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Йозеф Кнехт@jozefkneht 1 ч

Зе сьогодні збирає на Банковій фракцію Слуг.

Питання термінове - коронавірус (закреслено) ... земельна реформа.
Поки всіх всадили по домам карантином, потрібно продавити всі непопулярні питання.
І чим він відрізняється від Коломойського з його цінами на квитки?
Політичний мародер.

За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років ув'язнення, - законопроєкт (оновлено). - Цензор.НЕТ 5028
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если ты не умреш от коронавируса то есть шанс попасть в тюрьму и подхватить там туберкулез ,а это медленная смерть ..






во жидва там где деньги там и родина ..представляю как кому-то с доходом 2000 грн выставлят счет 54000 грн и 8 лет дадут...мож для Королеской 54 000 грн как для меня 50 грн
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Пока себя же не посадят за незакрытые границы с самого начала, до тех пор ложил на эти законы.
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Ох, ***, засуетились, депутаны. Вы бы так сажали сепарню и любителей расеянского мира.
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Эти депилы элементарно маски не могут населению обеспечить а больницам аппараты для вентиляции легких. За то могут мусорам накупить автомобилей по 40К баксов! Нах такая власть?
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Кхм. Я когда заражусь, поеду из последних сил в Санжары и буду там ходить и всех заражать.
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