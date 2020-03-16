 За порушення обсервації - штраф до 51 тис грн, за зараження коронавірусом - до 8 років ув'язнення, - законопроєкт (оновлено). ДОКУМЕНТ

Текст законопроєкту опубліковано на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ
Законопроєкт передбачає, що за порушення правил обсервації і за умисне зараження коронавірусом COVID-19 буде введена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Так, у тексті документа зазначено, що ст.325 КК України трактується таким чином, що за порушення правил і норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис грн. - Ред.), арешту терміном на 6 місяців, обмеження або позбавлення волі на 3 роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби. До переліку таких захворювань додадуть і коронавірус Covid-19.
Якщо ж порушення правил обсервації спричинило за собою смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб - порушник може отримати тюремний термін від 5 до 8 років.
Передбачено, що ці норми діятимуть упродовж трьох місяців від дня публікації закону.
Раніше фото проєкту закону опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
---Нарушение карантина в Израиле наказуемо. Человеку, который не захотел 14 дней сидеть взаперти, грозит до семи лет лишения свободы.
---Уголовный кодекс Китая подразумевает, кажется, самое суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто нарушил карантинный режим. .
Поки офіційні дані ВООЗ вказують на смерті ослаблених іншими хворобами, і тих хто зловживав тютюном. В основному легенева і ниркова недостатність.
Ініціатор(и) законопроекту:
Радуцький Михайло Борисович (IX скликання)
Королевська Наталія Юріївна (IX скликання)
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Головний комітет:
Радуцький М.Б. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Інші комітети:
По Киеву все ходят без масок и шутят
Радецкий все маски вывез , а теперь законопроект придумал
В общем, там один английский дохтор,типа сказал, что обычные хирургические маски при ирусных ифекциях - корове седло. Только со специальым фильтром. Короче, новенький респиратор с угольным фильтром и менять каждые 2 часа! Запасайтесь.
С минимум 5-ти украинских каналов эта чума выливается в дома украинцев, заражая умы.
Чумоносцы спокойно ездят в чумную страну - и ни куя. Везут тонны этой чумы из кремля, вот собираются и на парад чумы ехать - и тоже ни к.. А может им пожизненно влепить ?!
13000 украинских жизней, по скромным подсчетам, эта чума забрала за шесть неполных лет,
и ни к.я. Эта чума заморила голодом количество украинцев, равных населению десятка малых европейских стран, и ни куя.
У этой чумы, видите ли, в глазах мелькнула призрачная искорка мира.
Кто это про мир сказал ?.. Да тот, кто вообще ни куя не мыслит ни в истории, ни в политике, ни в нынешней ситуации, в которую Украину загоняет все та же кремлевская чума..
Очнись, покуист избранный.
« ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.Источник: https://censor.net.ua/n3181854»
А Радуцкого тоже посадят на 3 года за отсутствие масок в Украине, что приводит к распространению болезни .?
Зе сьогодні збирає на Банковій фракцію Слуг.
Питання термінове - коронавірус (закреслено) ... земельна реформа.
Поки всіх всадили по домам карантином, потрібно продавити всі непопулярні питання.
І чим він відрізняється від Коломойського з його цінами на квитки?
Політичний мародер.
во жидва там где деньги там и родина ..представляю как кому-то с доходом 2000 грн выставлят счет 54000 грн и 8 лет дадут...мож для Королеской 54 000 грн как для меня 50 грн