 Депутат від "СН" Холодов купив апарат ШВЛ для Чернівців, і закликав бізнес наслідувати його приклад

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Холодов зазначив: "Завтра він буде готовий до роботи. Це мій благодійний внесок до фондів обласної лікарні. У Чернівцях вже оголошено надзвичайний стан та припинено транспортне сполучення. У найскладніших випадках пацієнти потребують штучної вентиляції легень. Апаратів у потрібній кількості немає – раніше не було потреби, а зараз їх купити дуже складно через ажіотажний попит у ЄС та інших країнах", прокоментував ситуацію на своїй сторінці в ФБ політик.

Україна на порозі пандемії, і далі кількість випадків захворювань буде зростати, вважає він.

Холодов закликав усіх підприємців, хто має можливість допомогти місцевим лікарням – фінансово та забезпеченням – зробити це саме зараз.

"Сподіваюсь, що система охорони здоров'я спрацює злагоджено, і кожен із нас сьогодні має можливість взяти в цьому участь", - резюмував Холодов.

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