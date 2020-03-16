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Все про:Холодов (13) Чернівці (160) COVID-19 (922)

 Депутат від "СН" Холодов купив апарат ШВЛ для Чернівців, і закликав бізнес наслідувати його приклад

Народний депутат Андрій Холодов за власні гроші купив та відправив апарат штучної вентиляції легенів до Чернівців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Холодов зазначив: "Завтра він буде готовий до роботи. Це мій благодійний внесок до фондів обласної лікарні. У Чернівцях вже оголошено надзвичайний стан та припинено транспортне сполучення. У найскладніших випадках пацієнти потребують штучної вентиляції легень. Апаратів у потрібній кількості немає – раніше не було потреби, а зараз їх купити дуже складно через ажіотажний попит у ЄС та інших країнах", прокоментував ситуацію на своїй сторінці в ФБ політик.

Україна на порозі пандемії, і далі кількість випадків захворювань буде зростати, вважає він.

Холодов закликав усіх підприємців, хто має можливість допомогти місцевим лікарням – фінансово та забезпеченням – зробити це саме зараз.

"Сподіваюсь, що система охорони здоров'я спрацює злагоджено, і кожен із нас сьогодні має можливість взяти в цьому участь", - резюмував Холодов. 

Читайте також: Апарати ШВЛ, аналізатор і експрес-тести, - український бізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом

Депутат від СН Холодов купив апарат ШВЛ для Чернівців, і закликав бізнес наслідувати його приклад 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181850
 
 
 Топ коментарі
 
Он сука редкостная, но тут он молодец. Пусть все депутаты так попиарятся. Каждый аппарат -- это спасенные жизни людей.
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Тупой пиар это был со стороны миллиардера Ахметова, а со стороны нардепа, который был бизнесменом средней руки - это посильный взнос.
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якби такі як він не грабували Україну то найух потрібна булаб його "помощь" ...я ще десь у 96му зіштовхнувся з "медбізнесменами" ...вони продавали лікарням обладнання рази в три дорожче ніж можна було придбати без жодних проблем ...зрозуміло що без мінздравовських чиновників такий бізнес не прокатив би
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Чтобы аппарат спас жизнь - нужно, чтобы специалист готовил и корректировал воздухом если. А для этого нужен газовый анализатор. Анализатора нет, специалиста тоже нет. Спасибо, но вряд-ли поможет. Дай бог не заболеть...
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Он **** редкостная, но тут он молодец. Пусть все депутаты так попиарятся. Каждый аппарат -- это спасенные жизни людей.
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Тупой пиар это был со стороны миллиардера Ахметова, а со стороны нардепа, который был бизнесменом средней руки - это посильный взнос.
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Без понятия. Вы лично видели, что им выдают и сколько? Или верите на слово исключенной обиженке?
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Если каждый депутат купит аппарат, то это будет уже больше четырех сот...
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Підприємці може б і допомогли (думаю, по-любому допомогли), але ж тих апаратів вже ніде немає. І за кордоном не купити.
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были бы деньги , и самолет ....

на AliExpress вы сможете найти аппарат искусственной вентиляции лёгких самых лучших брендов, включая BMC , MOYEAH , DOCTODD ...
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Боюся вам суперечити. У мене знайомі займаються медичним бізнесом, кажуть все скупили, були ще оптові замовлення закордоном (в США і ще десь) - іноземці поскасовували договора через форс-мажор.
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вопрос не в покупке ,вопрос в логистике доставки , если за собакой собирались самолет в китай послать , то за партией и Бог велел ,
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Прикол в тому, що ІВЛки поскуповували не тільки медзаклади, але й приватні особи - мало що може трапитись, потрапиш в лікарню, а ІВЛ зайнята...
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и ему его принесенную ІВЛку так и подключили ? Депутат від "СН" Холодов купив апарат ШВЛ для Чернівців, і закликав бізнес наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 2898.... пока настроят она ему не понадобиться Депутат від "СН" Холодов купив апарат ШВЛ для Чернівців, і закликав бізнес наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 2898
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без профи врачей - а не каждый даже инфекционист, даже с этим ИВЛ сможет спасать - может и угробить....(а еще нужны и другая аппаратура), сможет в домашних условиях оказать квалифицированную помощь....- это не тот случай
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Гроші все вирішують. Хоча так - лікарів мало.
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это как мент останавливает крутого за которым скорая с мигалками едет и спрашивает ,что это такое ? А тот в ответ ,ну так и думал что за аптечку остановят Депутат від "СН" Холодов купив апарат ШВЛ для Чернівців, і закликав бізнес наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 9354
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Странный мужик. Не потому. что купил и помог людям, а странно почему он еще в СН
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Он там, где ему сказал быть его кум Мертвечук. Это теневой табачный король.
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а на скільки апаратів пограбував українців ...на тисячу ...на сто тисяч ?
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у честної людини немає грошей щоб прожити на карантині два тиждні це точно ...
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Що за дурня? Всі інженери(у тому числі IT), лікарі, архітектори, юристі, навіть сантехніки з електриками, не кажучи вже про бізнесменів - то все нечесні люди?
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Чи ви насправді думаєте, що ми тут усі від зарплати до зарплати живемо? Та ні - і машини купуємо, і квартири, і розважаємось - і роблять це цілком чесні люди, не всі чесні люди є злиднями.
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Я не знаю сколько стоит тот аппарат, но пэтя с марыной официально украли у Украины 1.7 лярда грн
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учитывая стоимость таких аппаратов, то у него в запасе ещё много бабла
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А мантияносцы с прокурворами чего молчат ? А ну быстренько достали наколядованное !!! Депутат от "СН" Холодов купил аппарат ИВЛ для Черновцов, и призвал бизнес следовать его примеру - Цензор.НЕТ 1990
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Мне почему-то кажется что этот аппарат будет находится в частной(платной) клинике а не в городской.
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Руда гнида, власник заводів, тец, параходів, купила аж 3. Так що вагомий вклад.
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Молодец, спасибо! Пора богатым людям начать помогать хоть как-то людям.

После появления спида когда-то человечество пришло к использованию одноразовых шприцов. Возможно, эта пандемия изменит тоже многое. Слишком уж бесчеловечным стало человечество
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для его миллиардного травящего людей не хуже короны табачного бизнеса один аппарат - слезы... чтобы замолить грехи свои пару сотен аппаратов должен купить....
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народ! не ведитесь на галимый пиар!..
Холодов это табачный король (контролирует табачную розницу в Киеве) и активно сотрудничал и сотрудничает с Медведчуком..
«Слуга родинного бізнесу»: кіпрська таємниця депутата Холодова
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Т.е. тебе тем аппаратом лёгкие не вентилировать. Вычеркиваем, соя брезгует
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когда твоя мама будет умирать от болезни то тебе будет без разницы кто купил аппарат, который может спасти ее
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моя мамка уже давно умерла, а твоей я желаю долгих лет жизни..
один аппарат на область - это ничто!.. их нужно сотни!!
у Холодова бабки на сотню аппаратов есть, но купил и пропиарил он один аппарат!
поэтому я и написал: не ведитесь!!! это галимый пиар!
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НУ КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО, ГЛАВНОЕ КУПИЛ И ЗА ЕТО МОЛОДЕЦ, А ЧТО ПОРОШЕНКО НА ЧАРТЕРЕ ПРИВЕЗ ?
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Ув Надежда!.. зачем кричать CapsLockом.. мы же не в лесу!..
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Пофарбує собачу будку для КП "Ритуал" в кожній поліклініці.
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А другий «слуга» цей апарат продасть за кордон.
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Це той самий Холодов на якого НАБУ справу завело?
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бизнес платит налоги, на которые и должны покупатся данные апараты, если разошлось по карманам чинуш, впоросы к ним, ах да судовая ветка у нас згнила давно уже.
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По сколько к.зелени слуги в конвертах получают?
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а мародер накрав біля корита біля 5 міліардів доларів - скільки на це накрадене можна купити?
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