 Харківські нічні клуби закриють, центри адмінпослуг обмежать роботу, - мерія

Таке рішення було прийнято 16 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мерії.
"Ми закрили навчальні заклади, але молодь нікуди не поділася з Харкова. Старшокласники та студенти не ходять на навчання, але при цьому відвідують нічні заклади і дискотеки. Тому я звернувся до всіх правоохоронних органів, куди направив відповідне звернення, щоб вони, в рамках своєї комптенеціі, брали участь у припиненні роботи подібних закладів", - зазначив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
Також під час засідання було прийнято рішення про обмеження роботи центрів надання адміністративних послуг - з завтрашнього дня установи прийматимуть громадян тільки за попереднім записом. На дистанційний режим роботи переходять і районні управління праці та соціального захисту населення. При цьому перший віце-мер повідомив, що кафе та інші заклади громадського харчування міста поки не закриватимуть.
За інформацією заступника директора Департаменту охорони здоров'я Тетяни Бакалової, карантинні обмеження вводяться і в усіх лікувальних установах Харкова. "Найближчим часом ми не рекомендуємо пацієнтам без особливої потреби відвідувати поліклініки і на час карантину скасовуємо планову вакцинацію дітей. Також буде заборонено відвідування хворих, які перебувають в стаціонарах, і введений загальний масковий режим у всіх лікувальних установах", - повідомила Тетяна Бакалова.
Ігор Терехов також звернувся до керівників комунальних підприємств та главам райадміністрацій з проханням йти назустріч своїм співробітникам і в разі потреби дозволяти їм йти у відпустку.
Він додав, що громадський транспорт в місті працює у звичайному режимі, але тричі на день в ньому проводиться дезінфекція.
При цьому перший віцемер зазначив, що в залежності від розвитку епідситуації в Харкові прийняті сьогодні рішення можуть бути переглянуті.
Місцеве видання Status Quo інформує, що на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про закриття ТЦ "Барабашово".
Також у пресслужбі міськради повідомляють, що міська рада спрямує 20,5 млн грн з резервного фонду на придбання сучасних апаратів штучної вентиляції легенів для лікувальних установ Харкова.
За словами Ігоря Терехова, обладнання буде закуплено для міста в найближчий тиждень.
"Ми хочемо придбати апарати самого останнього покоління. Зараз не можу сказати про ціну цього устаткування, тому що вона постійно варіюється. З нашого боку будуть проведені всі необхідні переговори, щоб це була адекватна вартість. Я думаю, що за цей тиждень у нас буде придбано це обладнання", - підкреслив Ігор Терехов.
Він також зазначив, що на сьогоднішній день в Харкові немає дефіциту апаратів ШВЛ - їх в місті 163 одиниці, і в разі потреби все обладнання буде задіяне для лікування хворих на коронавірус.
Крім апаратів для штучної вентиляції легенів на виділені з резервного фонду кошти для лікувальних установ будуть придбані медикаменти, в тому числі антибіотики, дезінфікуючі засоби та захисні костюми.
Найближчим часом в місті планують вирішити і проблему із забезпеченням тестами з виявлення коронавируса. Планується, що їх повинно вистачить на всіх жителів міста.
Напомним, до 3 апреля все детские сады и школы Харькова закрыты на карантин, обучение проводится в дистанционном режиме. Также в городе с 12 марта на три недели закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных вводится ограничение на количество участников до 60 человек.
Нагадаємо, до 3 квітня всі дитячі садочки і школи Харкова закрито на карантин, навчання проводиться в дистанційному режимі. Також у місті з 12 березня на три тижні закрито театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи переносяться, а для неспортивних вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб.
5 hrs ·
Фейсбук напоминает прошлогодние посты. Боже мой, криком ведь кричали: "Что вы делаете? За кого вы голосовать собрались? У нас война, у нас переселенцы 1,5 миллиона, у нас экономика только-только начала на ноги становиться, мы только-только международную субъектность приобрели, кого вы в Президенты мостите! Опомнитесь, это актер из телевизора, он кроме пиара не просто не знает, а не видит и не понимает ничего!"
Нет, выбрали. "Заткнитесь, проклятые порохоботы, вам ваш барыга платит за посты, а мы хотим пожить, как в сериале". И выбрали такого, что даже после десяти месяцев своего президентства рассказывает, что играть президента в кино и быть президентом - один хрен. И он реально так думает.
Ведь он же хвастается тем, как классно он придумал министра здравоохранения на карантин отправить сидеть полмесяца взаперти с привезенными из Китая. "Клевый же пиар, я молодец, как придумал!"
Зеленский не видит и не понимает ничего вне текущей телекартинки. Надвигалась эпидемия, МОЗ обязан был вкалывать круглосуточно, заказывая маски, размещая заказы на дезинфекторы (уж, ****, спирта-то в Украине выпускается достаточно), перепрофилируя больницы, и объясняя-объясняя-объясняя президенту, министрам, депутатам, чиновникам, куда дело идет, куда будут лететь со свистом все доступные фонды и недоступные тоже.
Сколько можно было успеть. Ведь не к нам первым пришло. Ведь уже наработаны методики, уже известно, что делать.
Что вместо этого? Исключительно ради картинки министр сидит "14 днів обсервації заради безпеки України". ******. Уж убезпечили, так убезпечили.
14 дней министр просидела в карантине беспричинно. Что делала остальная шобла? Маски продавала туда, где правительства делали, что могли, готовясь к угрозе.
Кстати, вот этот кейс со Словакией, чей Премьер одобрил нелегальную закупку масок у чужого ворья за черный нал, ничего не напоминает? Премьер Словакии чуть не стал свинарчуком - ведь именно это и делали свинарчуки - покупали и привозили нелегально запчасти для военной техники, которые легально купить было нельзя. По завышенной цене, конечно. Ну а как? Что, кто-то думает, что Слуги народа маски заграницу по себестоимости толкали? Или что российское ворье запрещенные к вывозу запчасти по себестоимости и по официальным накладным продавало? Серьезно?
Если нельзя, но очень надо, то те, кому на страну не насрать, будут добывать. А те, кому не насрать только на свой пиар и свой кошелек, а так же на кошелек своего заказчика - бигусы там всякие, зеленские, нацжены аваковские и тому подобное - будут пиариться. Ну а что еще? Не страну же к эпидемии готовить.
Что будет дальше - понятно. Будет делаться то, что будет давать сиюминутный пиар-эффект. И всё. Ничего другого не будет. И быть не может. Потому что год назад телезрители выбрали президентом телеперсонажа. Который до сир не понял и вряд ли уже поймет, что он не в телевизоре. Что реальность и телекартинка - это далеко не одно и то же.
Ну а его избирателям что остается? Им остается реальность. Которую они не хотели ни видеть, ни знать - "Шоу давай! Кино давай! Свинарчуков давай! Флешмобы со свиньями давай!"
Что ж. Да будет шоу.
See Translation
Теперь всю вину хотят переложить на народ. Ставят в такие условия, когда работать, зарабатывать невозможно. Народ из-под полы будет торговать. Будут вынужденно нарушать карантин, потому что если не нарушишь, то хлеба купить будет не за что. После чего обнародуют правдивую статистику про коронавирус. И скажут - всё из-за того, что народ не сидел на цепи в своих будках. Реально на сегодня 5 заболевших быть не может. Меньше в Европе только в Ватикане.