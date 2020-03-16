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Все про:обстріл (6086) операція Об'єднаних сил (2179)

 Від початку доби 16 березня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби 16 березня 2020 збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".

У штабі ООС зазначають: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:

  • двічі недалеко від населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поруч із Лебединським - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
  • неподалік від Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".

"Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу Новотошківського - з протитанкового ракетного комплексу;
  • недалеко від населеного пункту Хутір Вільний - з 82-мм мінометів - 3 міни.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - резюмували в штабі ООС.

Читайте також: Від початку доби найманці РФ обстрілювали українські позиції поблизу Пісків із 82-мм мінометів: втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181844
 
 
 Топ коментарі
 
В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Однако нефть Брент на 18-50 составляет 29,98 долл. за бочку! Этот, весьма приличный Факт не стоит не замечать. Надо готовить страну к Войне!
Когда мы активно готовимся, вероятность нападения на нас со стороны раши падает. И когда она окончательно загибается, у нас должны быть силы стать Субъектом общемировой политики.
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Ніхто не постраждав. Дякувати Богу, хоч одна приємна новина за день! С начала суток 16 марта враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1079
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Ща ми Надзвичайний стан введемо в Чернівецькій області і на фронті перестануть стріляти!
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали нижче $30 за барель (точніше $29,71).

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Однако нефть Брент на 18-50 составляет 29,98 долл. за бочку! Этот, весьма приличный Факт не стоит не замечать. Надо готовить страну к Войне!
Когда мы активно готовимся, вероятность нападения на нас со стороны раши падает. И когда она окончательно загибается, у нас должны быть силы стать Субъектом общемировой политики.
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"Мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса", - Зеленский (c)

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