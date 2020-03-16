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Все про:Ахметов (577) благодійність (145) Пінчук (106) Яценюк (2270) Бутусов Юрій (1269) Приватбанк (388) Нова пошта (11) COVID-19 (922)

 Апарати ШВЛ, аналізатор і експрес-тести, - український бізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом

Фінансувати придбання апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), аналізатора, експрес-тестів, а також інших засобів почали Приватбанк, Нова пошта та благодійні фонди Яценюка, Пінчуків і Ахметова.

Як повідомляє пресслужба державного ПриватБанку, апарати ШВЛ придбано за кошти банку та пожертви клієнтів, які підтримують спеціальну програму благодійного фонду "Допомагати просто!" Вже 17 березня перші чотири апарати буде передано лікарням Києва, Одеси і Лисичанська.

Апарати ШВЛ, аналізатор і експрес-тести, - український бізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом 01

У пресслужбі Фонду Віктора Пінчука повідомили, що найближчими днями передадуть техніку в лікарні Волинської, Донецької, Закарпатської, Львівської, Луганської, Одеської та Чернівецької областей, а також Києва.

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Апарати ШВЛ, аналізатор і експрес-тести, - український бізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом 02

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Зазначимо, що апарати ШВЛ - ключовий елемент у лікуванні пацієнтів з коронавірусом, що мають важкі ускладнення для дихальної системи.

Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" закупив дві тисячі експрес-тестів для діагностики COVID-19 і направить їх до Чернівецької області. Також фонд мобілізує кошти для придбання великої партії респіраторних та захисних масок, дезінфекторів та медичних захисних костюмів для передачі в зазначений регіон.

Апарати ШВЛ, аналізатор і експрес-тести, - український бізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом 03

У Фонді Ріната Ахметова заявили про закупівлю для Донецької області аналізатора для лабораторного виявлення інфекції, що дає змогу отримати результат за дві години. Устаткування буде встановлено в Маріуполі. Також Фонд закуповує для держави 20 тисяч експрес-тестів.

Компанія Нова пошта виділила 25 млн грн на закупівлю обладнання та засобів індивідуального захисту. Кошти підуть на оснащення лікарень у Полтаві і Полтавській області.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181843
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы, хоть кто-то взял на себя функцию власти.
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ЗЕ полный придурок - а советчик там такой же тупой Ермак
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Молодцы, хоть кто-то взял на себя функцию власти.
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Яценюк вже більше Ахмєтова нахватав, що спонсором стає?
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Фонд не значит именно его деньги. Вот посмотрим сколько Беня с барского плеча отвалит.
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беня под шумок выбьет себе финансирование из бюджета Украины..

как и эти: Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Эти тесты могут появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
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Вряд ли Коломойский пальцем пошевелит.
Именно после того, что с ним сделали.
Ни за что.
Было бы наверно намного приятнее, если бы граница с кацарылыми проходила по Днепру, правда?
Ну так подождите немного, с этой властью все еще на передке, как говорили когда-то
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ЗЕ полный придурок - а советчик там такой же тупой Ермак
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Ермак не тупой.

Просто задача Ермака - угробить Украину.
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вот это и есть очередной момент истины:кто есть кто и кому Украина Родина
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ага. осталось купить к аппаратам еще анестезиологов. потому что в отсутствие костюмов нынешние быстро окончатся. при з.п. 4-6к.
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И костюмы биологической защиты и многое еще чего, что зеленая пошесть накануне распродала с госрезерва.
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А могли бы и сами собирать ИВЛ ?

Ведь суть в нагнетании кислорода в лёгкие?

Цехов и инженеров до хрена
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КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ....вы изобрели велосипед)))
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Извините, но в вас сразу видно этого, как его...гуманитария одним словом.
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Не дай бог, чтобы в лёгкие кислорода накачали
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В Украине есть производитель этих аппаратов: http://www.utasco.com/dykhatelnaya-apparatura
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Нет.
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.
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Як добре що до цієї акції долучилися каламойський, 95 квартал та особисто сам бубочка!
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тут два варианта:

- покупать те аппараты, в разработку которых вложены годы исследований и дорогие технологии

- взять помповый насос и тупо засунуть его шланг в лёгкие
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Зебилы, вы могли бы себе представить что приватбанк закупал бы аппараты ИВЛ при Коломойском? Да они бы не то что ничего не закупали при нем, а ещё бы повысили тарифы на всё
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А что же петя? он же такой патриот как послушать.
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гебнявий, краще за обнулєнієм слідкуй
це свято для вати
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На відміну від бубочки привіз 1000 000 тестів на вірус.
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Бугогаааааааааа
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Можно узнать, на каком рынке он находится, я бы купил лично у него, если можно, то желательно с автографом?
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А від квартала слухайте пісню "Дихала баба , дихала...."
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Украинский бизнес,а скажите сколько стоит марлевая маска (из 2-ух гривен за пять штук теперь одна штука 26) а по чем экспрессанализ на коронавиhус( по последним данным из фейсбука по Киеву от 16 до 19000).Так это такая помощ большого бизнеса?
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10 аппаратов ИВЛ это капля в море
Нужно самим организовывать производство, потому ка скоро их вообще нигде купить нельзя будет
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Евдокимов Валентин

Как выяснилось, подлый вирус предпочитает не связываться с курильщиками и не выносит запах табака. Никакой конспирологии. Эти данные никто и не скрывает. Послушайте, а я пойду покурю.
тыць
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я думаю, шо ахметовцы посовещаются и решат помочь стране в этой борьбе немногочисленными, но громкими гудками от своих сторонников. проверенный способ.
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Все медобладнання тільки по великих містах, а що робити маленьким містечкам і селам.
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А ЧОМУ МОВЧИТЬ ПОРОШЕНКО ? ДЕ ІНШІ БАГАТІЇ- ПРОКУРОРИ, СБУ, СПОРТСМЕНИ ? МОЖЕ ПОРА ПОДУМАТЬ ПРО КРАЇНУ? ТА І ВЕРХОВНІЙ РАДІ СКИНУТЬСЯ НЕ МІШАЛО ?
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Нет.
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.
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І ніхто не забезпечує західну Україну, Ахметка на західній заробляє, а за ті гроші фінансує Донбас. Приватбанк першою справою - в Одесу. Якраз все побачимо і зробимо висновки.
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