 Апарати ШВЛ, аналізатор і експрес-тести, - український бізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом

Як повідомляє пресслужба державного ПриватБанку, апарати ШВЛ придбано за кошти банку та пожертви клієнтів, які підтримують спеціальну програму благодійного фонду "Допомагати просто!" Вже 17 березня перші чотири апарати буде передано лікарням Києва, Одеси і Лисичанська.
У пресслужбі Фонду Віктора Пінчука повідомили, що найближчими днями передадуть техніку в лікарні Волинської, Донецької, Закарпатської, Львівської, Луганської, Одеської та Чернівецької областей, а також Києва.
Зазначимо, що апарати ШВЛ - ключовий елемент у лікуванні пацієнтів з коронавірусом, що мають важкі ускладнення для дихальної системи.
Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" закупив дві тисячі експрес-тестів для діагностики COVID-19 і направить їх до Чернівецької області. Також фонд мобілізує кошти для придбання великої партії респіраторних та захисних масок, дезінфекторів та медичних захисних костюмів для передачі в зазначений регіон.
У Фонді Ріната Ахметова заявили про закупівлю для Донецької області аналізатора для лабораторного виявлення інфекції, що дає змогу отримати результат за дві години. Устаткування буде встановлено в Маріуполі. Також Фонд закуповує для держави 20 тисяч експрес-тестів.
Компанія Нова пошта виділила 25 млн грн на закупівлю обладнання та засобів індивідуального захисту. Кошти підуть на оснащення лікарень у Полтаві і Полтавській області.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.
как и эти: Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.Для несведущих: во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца. Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране. Эти тесты могут появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
Именно после того, что с ним сделали.
Ни за что.
Было бы наверно намного приятнее, если бы граница с кацарылыми проходила по Днепру, правда?
Ну так подождите немного, с этой властью все еще на передке, как говорили когда-то
Просто задача Ермака - угробить Украину.
Ведь суть в нагнетании кислорода в лёгкие?
Цехов и инженеров до хрена
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.
- покупать те аппараты, в разработку которых вложены годы исследований и дорогие технологии
- взять помповый насос и тупо засунуть его шланг в лёгкие
це свято для вати
Нужно самим организовывать производство, потому ка скоро их вообще нигде купить нельзя будет
Евдокимов Валентин
Как выяснилось, подлый вирус предпочитает не связываться с курильщиками и не выносит запах табака. Никакой конспирологии. Эти данные никто и не скрывает. Послушайте, а я пойду покурю.
тыць
Суть- в обогащении крови кислородом, когда легкие отказали.
Там все намного сложнее.