 Апарати ШВЛ, аналізатор і експрес-тести, - український бізнес допомагає в боротьбі з коронавірусом

Як повідомляє пресслужба державного ПриватБанку, апарати ШВЛ придбано за кошти банку та пожертви клієнтів, які підтримують спеціальну програму благодійного фонду "Допомагати просто!" Вже 17 березня перші чотири апарати буде передано лікарням Києва, Одеси і Лисичанська.

У пресслужбі Фонду Віктора Пінчука повідомили, що найближчими днями передадуть техніку в лікарні Волинської, Донецької, Закарпатської, Львівської, Луганської, Одеської та Чернівецької областей, а також Києва.

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Зазначимо, що апарати ШВЛ - ключовий елемент у лікуванні пацієнтів з коронавірусом, що мають важкі ускладнення для дихальної системи.

Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" закупив дві тисячі експрес-тестів для діагностики COVID-19 і направить їх до Чернівецької області. Також фонд мобілізує кошти для придбання великої партії респіраторних та захисних масок, дезінфекторів та медичних захисних костюмів для передачі в зазначений регіон.

У Фонді Ріната Ахметова заявили про закупівлю для Донецької області аналізатора для лабораторного виявлення інфекції, що дає змогу отримати результат за дві години. Устаткування буде встановлено в Маріуполі. Також Фонд закуповує для держави 20 тисяч експрес-тестів.

Компанія Нова пошта виділила 25 млн грн на закупівлю обладнання та засобів індивідуального захисту. Кошти підуть на оснащення лікарень у Полтаві і Полтавській області.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

На даний момент в Україні вже підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

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