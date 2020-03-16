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 Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу

Президент Володимир Зеленський пропонує здійснювати в лікарнях тільки термінові і невідкладні заходи.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів про низку рішень, які пропонує затвердити на запланованому на вечір засіданні уряду.

"Міністерству охорони здоров'я - тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати тільки термінові і невідкладні заходи", - запропонував Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Президент вважає, що медустанови потрібно максимально підготувати і перепрофілювати для прийому і лікування інфікованих хворих у важких станах.

"Розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для осіб літнього віку", - додав він.

Також читайте: Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181841
 
   
 Топ коментарі
 
Этот человек не вызывает уверенности , он сеет панику .
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Кто ты такой, клоун-дегенерат, чтобы решать за чьи-то жизни?
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Воно невиліковно хворе! Як це заборонити планові операції?
У вас було два місяці для побудови нових лікарень, але ви були зайняті продажем української землі та підписанням *********** договорняків.
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Кожний суслік - агроном Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 294 Відписалися всі елітні дебіли, які не мають ні освіти, ні жодного відношення до медицини, ні найменшого уявлення про протиепідимічні заходи
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