 Планові операції потрібно заборонити, лікарні - перепрофілювати, - Зеленський про епідемію коронавірусу

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Президент розповів про низку рішень, які пропонує затвердити на запланованому на вечір засіданні уряду.
"Міністерству охорони здоров'я - тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати тільки термінові і невідкладні заходи", - запропонував Зеленський.
Президент вважає, що медустанови потрібно максимально підготувати і перепрофілювати для прийому і лікування інфікованих хворих у важких станах.
"Розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для осіб літнього віку", - додав він.
У вас було два місяці для побудови нових лікарень, але ви були зайняті продажем української землі та підписанням *********** договорняків.