 Органи влади, об'єкти критичної інфраструктури, магазини й аптеки працюватимуть у стандартному режимі, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відеозверненні до українців з приводу пандемії коронавірусу.
"Міністерствам, главам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної і комунальної власності та вантажного транспорту", - сказав він.
Зеленський вказав, що роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, установи охорони здоров'я та правоохоронні органи.
"Особливо важлива робота Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради є неприпустимою. Зараз у ситуації світової пандемії і загрози глобальної фінансової кризи парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки й енергетики, генерального прокурора", - зазначив він.
Президент вважає, що швидкі реформи - це "швидка допомога для економіки". "Без них - економічна кома. І це не питання. Це відповідь. В такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - заявив він.
Последним про сильную руку и закрытие метро говорил Янукович.
У меня дежа вю какое-то..
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https://www.youtube.com/watch?v=oPRpXV_2T5I
Таким образом в Баварии запрещено проведение любых мероприятий. С 17 марта будут закрыты все развлекательные, культурные и спортивные учреждения, в частности, бары, клубы, музеи, зоопарки и музыкальные школы. С 18 марта вступят в силу ограничения для ресторанной индустрии. Будут сокращены часы работы ресторанов и столовых, а их владельцы должны будут обеспечивать 1,5-метровое расстояние между посетителями. Закрыты будут и магазины за исключением супермаркетов, аптек, строительных и ветеринарных магазинов
Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших двух недель, затем будет принято решение об их продлении. Все детские и образовательные учреждения в Баварии закрыты уже с 16 марта.
как будут добираться на работу все кто обязан поддерживать жизнедеятельность все кому нужно пожрать, в аптеку, в больницы?
У страху очі великі. Але чи коронавірусом викликаний цей страх? А може капітуляцію підписав?