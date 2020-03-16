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 Органи влади, об'єкти критичної інфраструктури, магазини й аптеки працюватимуть у стандартному режимі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури, магазини й аптеки мають працювати в Україні у звичному режимі, незважаючи на запроваджувані обмежувальні заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відеозверненні до українців з приводу пандемії коронавірусу.

"Міністерствам, главам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної і комунальної власності та вантажного транспорту", - сказав він.

Зеленський вказав, що роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, установи охорони здоров'я та правоохоронні органи.

Читайте також: Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський

"Особливо важлива робота Верховної Ради України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради є неприпустимою. Зараз у ситуації світової пандемії і загрози глобальної фінансової кризи парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки й енергетики, генерального прокурора", - зазначив він.

Президент вважає, що швидкі реформи - це "швидка допомога для економіки". "Без них - економічна кома. І це не питання. Це відповідь. В такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181840
 
 
 Топ коментарі
 
а вот 95й закроется на юх Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4935
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А то їх довозити буде по 10 чол в маршрутці? Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2060 Прямо кумедіянти якісь у владі
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Без Воєнного стану всі ці рішення влади відмінить звичайний суд, бо це не відповідає Конституції України!!!
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*** , еще квартал 95 на содержание из бюджета возьмите, чтобы они не передохли от короновируса.
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аптекарша сегодня сказала - если метро закроют, то аптека работать не сможет - нечем будет добираться. Никто не поедет 3 часа перекладными автобусами да еще по 10 человек на автобус.
Последним про сильную руку и закрытие метро говорил Янукович.
У меня дежа вю какое-то..
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А то їх довозити буде по 10 чол в маршрутці? Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2060 Прямо кумедіянти якісь у владі
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Зеля предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов и маленьких поселков? Дорогие жители сел и маленьких поселков -- Помирайте молча дома, государство в лице президента вас кинуло.
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Кто-то опять, размяв кисть, одел свою любимую куклу-перчатку.
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Суцільні органи...,в заклопотаних... Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3075
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Щось бачу сьогодні Зеля цілий день на арені, я білети не купляв і купляти не буду Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6309
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...так ведь теперь 95-й квартал так просто не переключишь на другой канал, мы в нем живем, мля... Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4961
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Т.е. работать будут только чиновники с машинами? Метро ж закроют.
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Щось нагадує ця історія з вірусом з хаткою в Карконошах
https://www.youtube.com/watch?v=oPRpXV_2T5I
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Как все просто,этим запретили,этих принудили - и все пучком,у вас уже нет масок и антисептиков,а еще ничего не началось.
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А наш кормчий в курсе ,что наша страна и компании не очень социально ответственные? Когда люди получат зп в лучшем случае за 2 недели,а учитывая что средняя зп 12тыщ,то сами подумайте как люди будут себя чувствовать. А кредиты,садики,школы еда,комуналка ,все это деньги. Лучше бы маски бесплатно б страна раздала,илюди б везде в них ходили,а то 1200грн. Беспокоится он!
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Чудак ты человек. Так пишешь, как будто им не наплевать.
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не послушал значит глас народа о карантине для верховной рады...ню-ню
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по каким ценам они будут работать, по зебильным ...
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судя по тому, шо власти мечутся как бздо по шараварам, у них наступили критические дни.
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для вас не знаю. смотрите там по месту.
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Власти Баварии объявили чрезвычайное положение на территории всей федеральной земли. Таким образом в Мюнхене надеются замедлить распространение коронавируса, заявил премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) на пресс-конференции, прошедшей в режиме видеотрансляции в интернете и телеэфире.
Таким образом в Баварии запрещено проведение любых мероприятий. С 17 марта будут закрыты все развлекательные, культурные и спортивные учреждения, в частности, бары, клубы, музеи, зоопарки и музыкальные школы. С 18 марта вступят в силу ограничения для ресторанной индустрии. Будут сокращены часы работы ресторанов и столовых, а их владельцы должны будут обеспечивать 1,5-метровое расстояние между посетителями. Закрыты будут и магазины за исключением супермаркетов, аптек, строительных и ветеринарных магазинов
Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших двух недель, затем будет принято решение об их продлении. Все детские и образовательные учреждения в Баварии закрыты уже с 16 марта.
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Так, але про закриття метро там не йдеться. І про закриття приміського, міжміського і залізничного сполучення теж нічого.
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не не ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ.
как будут добираться на работу все кто обязан поддерживать жизнедеятельность все кому нужно пожрать, в аптеку, в больницы?
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...ну, а одних местах дурных нэма, а в других, дураки учатся на собственных ошибках...
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Какой бездарь, это непостежимо просто..
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А як працівникам магазинів і аптек добиратись до місця роботи, якщо метро закриють, а в маршрутках не більше 10 пасажирів. А якщо працівник живе десь під Києвом в селі, а міжміське сполучення закривають, йому що до Києва пішки йти?. А продукти зі складів, на яких працюють переважно мешканці сусідніх областей, хто буде до магазинів доставляти? Водій хлібовозки повинен якось до роботи дістатись.

У страху очі великі. Але чи коронавірусом викликаний цей страх? А може капітуляцію підписав?
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А що там з вимогами ветеранів які передали в ОПу? Загубилися десь? Ну зрозуміло, діла... діла... Органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки будут работать в стандартном режиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 632
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спасибо добродеятель ты наш ЗЕ не даеш совсем подохнуть народу )))
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Как, ***, все это будет работать, если ты транспорт остановишь? Люди там ночевать на работе должны? Обьясните Зеленскому, что метрополитен и вообще транспорт - это и есть обьекты критической инфраструктуры.
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