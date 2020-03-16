 "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Настійно рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів або ліків. Особливо це стосується громадян старше 60 років, які перебувають у зоні ризику", - підкреслив Зеленський.
Президент звернувся до досвіду інших країн у боротьбі з епідемією коронавірусу.
"Досвід Китаю показує, що непопулярні і жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного - життя і здоров'я українців", - пообіцяв він.
Зеленський побажав громадянам здоров'я.
"36,6 вам, дорогі українці! Давайте берегти себе - збережемо Україну", - підсумував він.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·47 мин
Зе сьогодні збирає на Банковій фракцію Слуг. Питання термінове - коронавірус (закреслено) ... земельна реформа. Поки всіх всадили по домам карантином, потрібно продавити всі непопулярні питання.І чим він відрізняється від Коломойського з його цінами на квитки?Політичний мародер.
либералы виноваты в эпидемии,
ага, тот самый китай сплошные либералы-комуняки )))
те, которые "не нагнетать панику", пока не приперло )))
Тебя могут обнулить до конца срока.
А ведь все это уже было...
...Тимошенко рассказала, зачем покупала "Тамифлю": "Мне было страшно, извините"...
https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne
ой, не к добру, Бубочка...
ПОДОНОК!
Как любовь к Зеленскому сводит людей с ума
https://www.depo.ua/rus/life/yak-******-do-zelenskogo-zvodit-lyudey-z-rozumu-virshi-odi-pisni-201909121027347