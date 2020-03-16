 "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Настійно рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів або ліків. Особливо це стосується громадян старше 60 років, які перебувають у зоні ризику", - підкреслив Зеленський.

Президент звернувся до досвіду інших країн у боротьбі з епідемією коронавірусу.

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"Досвід Китаю показує, що непопулярні і жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного - життя і здоров'я українців", - пообіцяв він.

Зеленський побажав громадянам здоров'я.

"36,6 вам, дорогі українці! Давайте берегти себе - збережемо Україну", - підсумував він.

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