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 Політика України
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Все про:Зеленський (4797) карантин (242) COVID-19 (922)

 "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликає українців не виходити на вулицю й анонсує жорсткі непопулярні заходи.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Настійно рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів або ліків. Особливо це стосується громадян старше 60 років, які перебувають у зоні ризику", - підкреслив Зеленський.

Президент звернувся до досвіду інших країн у боротьбі з епідемією коронавірусу.

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"Досвід Китаю показує, що непопулярні і жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного - життя і здоров'я українців", - пообіцяв він.

Зеленський побажав громадянам здоров'я.

"36,6 вам, дорогі українці! Давайте берегти себе - збережемо Україну", - підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181839
 
   
 Топ коментарі
 
Помоему наш бубочка заразился короновирусом. Пора уже корону рубать!
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первый союзник ковида - ТУПОСТЬ ЗЕбила !!!!!!!!!!!!
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А какже мягкость и либеральность к требованиям *****? Или например к хотелкам каломойского?
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"Мягкотелость и либеральность...это точно .пора вас жи...овню . мало мальски херачить
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А почему к войне правительство не употребляет эти слова?
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·47 мин

Зе сьогодні збирає на Банковій фракцію Слуг. Питання термінове - коронавірус (закреслено) ... земельна реформа. Поки всіх всадили по домам карантином, потрібно продавити всі непопулярні питання.І чим він відрізняється від Коломойського з його цінами на квитки?Політичний мародер.

"М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 423
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Бобіки хотіли якраз собі диктатуру і плазувати перед владою.
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Опыт Китая показывает что больше всех заразились и умерло китайцев.
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Мягкотелым надо не быть перед ******, перед которым ты земля стоишь раком
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А я, гавно ти без значка, перефразую: "М'якотілість і ліберальність - це союзники капітуляції". От ми мабуть перестанемо такими бути і почнемо пи..дити цю зелену наволоч.
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лучше би тести закупил и маски и дезинфектори
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Маски уже проданы в Китай и Германию.
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как однако моника заговорило
либералы виноваты в эпидемии,
ага, тот самый китай сплошные либералы-комуняки )))
те, которые "не нагнетать панику", пока не приперло )))
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Ахахахаха это говорит крепктоелая подкладка путина?
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Все правильно.
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І тут бубочку понесло! А собачку з Уханя, чому не забрав?
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потому что обещаем всем и наплевать на каждого
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Вова мягкотелый, не выежуйся.
Тебя могут обнулить до конца срока.
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зубы незагаваривай сопляк зеленый, в глаза ссученыш смотри ,ГДЕ ДЕЛАСЬ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСАМ?
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НЕ кизди зебил гнойный, Порох не при делах.
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Точно він! Чумайданами на двох літаках таскає в Європу, ніяк ДБР не може його вловити.
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Осенью вроде как пообещали.. Емец говорил, что все пенсы перемрут, и на это вся надежда. Тогда оставшимся немного индексируют.
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Жидким серет...
А ведь все это уже было...
...Тимошенко рассказала, зачем покупала "Тамифлю": "Мне было страшно, извините"...
https://censor.net.ua/news/131124/timoshenko_rasskazala_zachem_pokupala_quottamiflyuquot_quotmne
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Да нахер пошёл, тварь! Умные люди знают зачем весь этот кипиш - слив Украины твоим стадом баранов и запрет на массовые протесты под соусом "коронавирус". Твоя тема не проканает, лох.
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..союзник короны этой - разбалансированные нервная и иммунная системы, а от вашего плесень правления, любого нормального человека постоянно "типать" уже начинает..идите уже побыстрее куда подальше, не ваше это страной такой управлять, квартал и пр. сваты -вот это ваше, там и упражняйтесь.. "М'якотілість і ліберальність - це союзники коронавірусу", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5139
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посмотри италию..кабздец там 200-300чел.каждый день отходят в лучший мир..китайские врачи уже прилетели на помощь с млн-ми. масок и пи****оей уже навставляли цыганчукам из-за того, что на улицах полно народу..
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Можешь сам проверить. Население Италии 60 млн. чел., умерло от коронавируса на 14,03, 1300 чел., средний возраст умерших 80 лет. Дятлы, у нас до такого возроста люди не доживают!
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всякие есть и у нас 80+ хватает..кравчука посмотри и пр.
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Средний возраст умерших 80 лет!!! В Италии. Ипануться. И кто то панику устраивает, дебилы ***...
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Через тиждень, коли гроші закінчаться, а наступна зарплатня невідомо коли буде, як почнуть скорочувати робітників, а фірми ставати банкрутами може тоді паніка трохи меншою стане? А який тоді курс гривні? Які надходження до бюджету очікують? Може мити всередині транспорт а не зупиняти? Тести закупити? Дозволити працювати із дотриманням заходів безпеки?
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Янукович любил показать эдакого ""сильного управленца" с жесткой рукой. И метро закрывал.
ой, не к добру, Бубочка...
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это мразь зЕленая еще что-то вякает там!да мы тебя вынесем в любое время!АЛЕ!
ПОДОНОК!
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Рассмеши комика прямо. Юморит неподецки. Утром и вечером полные автобусы и маршрутки везут гегемонов и реализаторов на работу и обратно, пенсы целый день ищут, где дешевле красная икра и пармезаны. Не будет работы - не будет чего жрать. Вова клоун коронавирусный, ты уже задолбал всех. Тебе уже пора обратно в КВН или на корпоративы с *******. Президент не получился.
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"президент не получился", а что были какие-то надежды?
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что же стоит за истерией короновируса в Украине? первое - невелирование революционной ситуации вызваной минскими подвигами ермака, зондированием почвы сивохрй, отсутствием будь каких побед в экономике итво внутренней политике, отсутсвие результатов в борьбе с коррпцией, отсутствие досягнень на внешнеполитическом фронте (отдаление от Н АТО и ЕС), нотсутсвие траншей от МВФ. второе - под карантин протолкнуть законы о земле и об особом статусе луганды... если я что то забыл добавляйте и поправляйте.
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...согласен, вчера писал об этом тоже, но вирус таки жрет людей нехило в той же европе и бл. востоке...италия, иран, штаты те же..
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от "лібертаріанець" і скинув маску - воно за твьордую руку, Зє!льона плєсєнь
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Сегодня ЗЕ-скотина во весь рост гадила на народ. Либерализм ему видите ли мешает. Даёшь маоистский коммунизм. Хунвенбин хренов
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Знову в образі "атца наріда". Зараз не шоу потрібне, а професіонали. Тактика і стратегія. А це не про тебе і твою команду
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Мягкотелость и либеральность - это политика зе к бесу путлеру.
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Нет Зеля! Твой Зеленый жидобольшевизм союзник *****! А ты тут втуляешь о "либерализме и мягкотелости". Если бы не либерализм и мягкотелость украинцев ты и твоя "СН" уже б давно были перевешаны на фонарных столбах. Хотя ... продолжай! (один хрен тупое Сцикло ничего не понимает)...
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Facepalm)) те відчуття, коли почув мудру нісенітницю. Відразу згадав комедійне телешоу, де тупа блондинка розмовляла цитатами.
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