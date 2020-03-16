 Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зміну плану роботи Верховної Ради Зеленський назвав "неприпустимою".

"Зараз, у ситуації світової пандемії і загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони. Впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи. Призначати міністрів економіки й енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи - це швидка допомога для економіки. без них - економічна кома", - сказав Зеленський.

Читайте також: Боротьба з наслідками коронавірусу: Мінфін має провести переговори в МВФ і розробити програму податкових канікул, - Зеленський

Президент додав, що депутати мають усвідомлювати відповідальність за спробу блокувати трибуну.

"У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - підкреслив він.