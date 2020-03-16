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 Політика України
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 Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський просить народних депутатів відповідально поставитися до ситуації, продовжити роботу, не блокувати трибуну й ухвалювати необхідні для економіки України закони.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зміну плану роботи Верховної Ради Зеленський назвав "неприпустимою".

"Зараз, у ситуації світової пандемії і загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони. Впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи. Призначати міністрів економіки й енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи - це швидка допомога для економіки. без них - економічна кома", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що депутати мають усвідомлювати відповідальність за спробу блокувати трибуну.

"У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181834
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь понятно,что они хотят прлтянуть пуйлоыские законы и рынок земли,в Украине 5 человек заражённых и вы транспорт закрываете. в Праге больше 200 и на оборот регулярность транспорта ускоряют, что б люди меньше контактировали. ....
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Он что, серьезно считает, что дупутаты - основа экономики?
Полностью парализуя работу городов, сводя к минимуму деловую активность...
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Іуда (Біблійний) у порівнянні з "нашою" ГНІДОЮ мальчик в коротких штанишках ...
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я готов побыть какоето время в любой коме, лишь бы вся зелень ушла из жизни Украины. и кто ответит мне, что для них важнее? вирус или продать землю?
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Не... важнее всего после продажи всего что еще можно продать опустошить казну и свалить в Израиль с денежками...
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В цьому випадку ще невідомо що краще.
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Двух зайцев хочет убить протащить хтелки про ограбление страны и обвинить протесты если их не будет организовать потом закручивать гайки со слезами на глазах.
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Влада, армія, лікарі... повинні в будь-якому випадку працювати.
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Это прежде всего результат деятельности Зеленского и его банды!
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Бо ця падла на зарплаті у Ху#ла (і Бені). Йому сказали "нада" і вого гне лінію. Йому насрати на нас, на країну, взагалі на усе, окрім своїх (і "друзєй") шкурних інтересів (може шмарклі погрожують бошку знести, якщо не зробить, що мусить). Якщо ми зараз спасуємо - короновірос буде квіточками.
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Так це було видно неозброєним оком, коли він балотувався-ховався, та приречено так казав, що головне для нього сім'я, погрожували вочевидь. Воно ж знов таки видно, що в нього відсутні мотивація, смикають за мотузки тоді і каже.
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Влада взагалі б бажала вимкнути народ, як пристрій, а коли увімкнула потім, то ми б оху..ли, що вони натворили без нашого опору.
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Режим скаженого принтера хоче залишити. От вони там наприймають, в умовах заборони масових зібрань(()
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Наконец-то настала экономическая запятая, на которую можно всё спихнуть! Папередний вирус-2019!
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Все йде до того, що зе-"новиє ліца", спровокують в Україні громадянську війну. Зовсім зі своїми головами не дружать. Що ж ВОНО там наобіцяло тим, хто його "пезиком" зробили, що зовсім здуріло і страх перед Народом втратило? Протягнуть продаж землі, все, кранти Україні, якщо Народ не відреагує на цей "бєзпрєдєл".
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Вони виконують програму путіна. Він вже шостий рік розказує, що в Україні внутрішній конфлікт. Клоуни саме для того й прийшли, щоб допомогти путіну зняти санкції за окупацію України.
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А хіба економікою займається не кабмін? Чи то хтось хоче скористатися "не час для мітингів, бо ВАВА" щоб прошовхнути декілька лише йому потрібних законів?
Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5441
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Чем меньше она работает-тем меньше вреда!
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Даун ваЗЕлиновский!!!! ты и твоя не до "команда" мало-недоПИД,,,,росов и есть экономическая кома!!!!
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шмаркля своєю істерикою, придуркуватим ввезенням всіх в Україну(до речі, як цих українців повертали додому? як вони ізольовані по поверненню?), особливо поверненням із Італії,
своіми істеричними діями тепер по блокуванню всієї діяльності та пересуванню по всій країні ********** принесе шкоди більше, ніж світова криза та короновірус разом, ще й прийме закони по приєднання України до ОРДЛО на умовах пуйла та зверхдешево розпродасть землю і активи шоблі, що стоїть за придуркуватим Янелохом.
зробить, поки всі не прийшли до тями та знаходяться у панічному настрої.
От сволота зебільна...
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Це шоу розігрується для того, щоб усі провали в економіці списати на коронавірус.
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вот Сталин дурак: расстрелял всех депутатов ключевого для него съезда.. продуманая же Бусинка Вошьдь "зачистку" Рады сделает аккуратно, использовав засланца хйла Волошина и обязав своих элитных крипаков в зале Рады вынюхать все его и его коллег зажоповцев вирусы.. ротация
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Зеля решит ВР не распускать? Сама сдохнет?
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Закрити метро це не економічна кома для трьох мільйоного міста ?А ось землю розпродати це економічний колапс,саме цей закон розглядає ВР,Щось дивне дієтся в цій країні .
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Він думає, якщо закриє метро і перекриє транспортне сполучення з областями, то народ не зможе вийти на Майдан коли він і його слуги кремля у Раді будуть закони для капітуляції приймати. Досвід януковича, його як і ляльководів, що за ним стоять нічому так і не навчив.
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Смешной! Никто и не заметит отсутствие этого сборища!
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Правильно,зелёное чмо,переходи ко второму этапу мед.реформы-закрывай больницы.
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спеціально транспорт зупиняють щоб прийняти закон про землю. невже думають що це допоможе?
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Віталій Кличко: «Київ посилює обмежувальні заходи. Ми повинні виграти час!»
Метрополітен працює у звичайному режимі. Пасажирам рекомендується користуватися масками.
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Так ось для чого він хоче зупинити залізницю, автобусне міжміське і міжобласне сполучення та закрити метро в Києві. Хоче прийняти закони для капітуляції.
Віслюк оманський іде по слідах януковича.
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Земельную реформу решил внедрять (а проще продать землю)! И коронавирус тут только в помощь ! Раду на карантин!
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Кто сказал, что государство - это мы? Государство - это нас...
Если люди не хотят исполнить свой гражданский долг,
то государство выполнит супружеский.
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Украину с быдлоэлекторатом просто сливают ЛОХОВ... ( заметьте - НЕ как лохов, а - ЛОХОВ).
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Оманский осел зе решил воспользоваться моментом и захватил власть.
В принципе, в 2014, один ростовский Овощ тоже частично метро ограничивал, автобусы в Киев не пускал, менты не пускали людей в центр.
Тогда ему это не помогло.
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Зате ВР і Печерський і Окружні суди будуть працювати в турбо-режимі.
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ЄСПЛ скасовує всі слухання на березень і квітень
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У Мін'юсті через коронавірус пропонують доповнити закон про надзвичайний стан пунктами, що дозволять обшукувати людей без рішення суду та вводити комендантську годину.
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начнется гражданская война, мусоров, которые охраняют олигархов и клоуна будут убивать
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Не розумію, невже Зеленський керує ще і Верховною Радою, наполягаючи щоби на період карантину депутати працювали в сесійному режимі? Наразі ж спікер Разумков стверджує, що на цей період депутати будуть працювати тільки в комітетах. Кому з них вірити і хто з них спікер. Людоньки! Ще 4-ри року я не зможу витримати з такими рукамиводителями.
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"Європейська Солідарність" вимагає тимчасовий мораторій на ухвалення рішень, які можуть збурити суспільство
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"Весь мир насилья мы разрушим, до основанья,а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был никем(клоуном) тот станет всем"
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Мда, депутаты это основа экономики в Украине, не бизнес, не переводы от украинцев, работающих за рубежом, не простые бюджетники, а депутаты. Всегда подозревала, что бубочка немного того.
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Хм. Это же как замечательно можно акции протеста устраивать... Все в масках, причем по предписанию властей.... Интересно как они собираются бороться с людями на улицах? Что-то уже приняли?
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Зеленський зібрав олігархів на Банковій, - "Схеми"
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Странно. А я думал, что работают люди и бизнес. А нет, эти три недели нас будут спасать депутаты, пока всех остальных изолировали. А себе представляю, что они на принимают.

зеленский настоящий патриот Украины. От урод конченный.
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Чтобы Сдать Украину врагу по пакту Путина-Зеленского пока украинцы будут сидеть по домам.
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Вот для чего карантин. Смотри валадимир, по жидовски ******* людей не получится можно и по шапке схлопотать.
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Земельку, земельку треба ж продати!
Бєня тисне.
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Він хоче зменшити кількість депутатів за рахунок вірусу,непогана ідея.чим бистріше тим краще.
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блин писец пришли все убили а теперь кома рехварматор
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