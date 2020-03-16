 Верховна Рада має продовжити роботу, інакше - економічна кома, - Зеленський

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Зміну плану роботи Верховної Ради Зеленський назвав "неприпустимою".
"Зараз, у ситуації світової пандемії і загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони. Впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи. Призначати міністрів економіки й енергетики, генерального прокурора України. Швидкі реформи - це швидка допомога для економіки. без них - економічна кома", - сказав Зеленський.
Президент додав, що депутати мають усвідомлювати відповідальність за спробу блокувати трибуну.
"У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну - ви блокуєте життя України", - підкреслив він.
своіми істеричними діями тепер по блокуванню всієї діяльності та пересуванню по всій країні ********** принесе шкоди більше, ніж світова криза та короновірус разом, ще й прийме закони по приєднання України до ОРДЛО на умовах пуйла та зверхдешево розпродасть землю і активи шоблі, що стоїть за придуркуватим Янелохом.
зробить, поки всі не прийшли до тями та знаходяться у панічному настрої.
От сволота зебільна...
Метрополітен працює у звичайному режимі. Пасажирам рекомендується користуватися масками.
Віслюк оманський іде по слідах януковича.
Если люди не хотят исполнить свой гражданский долг,
то государство выполнит супружеский.
Украину с быдлоэлекторатом просто сливают ЛОХОВ... ( заметьте - НЕ как лохов, а - ЛОХОВ).
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В принципе, в 2014, один ростовский Овощ тоже частично метро ограничивал, автобусы в Киев не пускал, менты не пускали людей в центр.
Тогда ему это не помогло.
зеленский настоящий патриот Украины. От урод конченный.
Бєня тисне.