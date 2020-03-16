 Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський

Відеозвернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень повинні отримати доплату в розмірі 1 тис. гривень", - сказав президент України.

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