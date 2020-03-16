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Все про:Зеленський (4797) пенсіонери (263) COVID-19 (922)

 Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив про те, що українські пенсіонери, які отримують менше 5 тис. грн пенсії, отримають одноразову доплату в 1 тисячу грн. в зв'язку з епідемією коронавірусу.

Відеозвернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень повинні отримати доплату в розмірі 1 тис. гривень", - сказав президент України.

Читайте також: Економіка країни почала падати задовго до коронавірусу, це пряма відповідальність Зеленського, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181831
 
   
 Топ коментарі
 
Це замість індексації з 1 березня?
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Кость собакам - вспоминается Юлина тыща
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Та давай вже сразу красным днём календаря.А мусорка своего краснопёрого Ермака,отдашь нам съедение?
Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8503
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Ага... А потом выяснится что после смерти пенсионера 1000 гривен вычтут из "гробовых"или заставят выплатить наследников скажем за "офоррмление". Жиды они такие жаднючие, а Беня кумир и пример для "зегенератов". Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2638
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Желательно эти слова юридически оформить
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Проблема бабла - це проблема Кабміну, а не преЗЕ. А він туди лізе... як фюрер
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А когда выплата зелетысячи число дату могут назвать ?Из каких фондов эти деньги
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Золото-валютный запас сейчас больше 25 лярдов... или они на крайний случай? А какой тогда крайний случай?
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Ахахаха))) А вот и "Зелина тысяча" подоспела. У папередников идею спер, хмырь.
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Какой нахрен меньше 5 тысяч, тут даже 2 тысяч нету, вот как хочешь, так и крутись. Ну да, за три месяца, как раз и будет 5 тысяч...
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Что бы твоя мама с твоим папой удавилисьэтой тысячей гр.
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НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЧТО ЕЩЕ НЕ ТАК, ЧТО КРИТИКУЕТЕ ?
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А инвалидам и дальше шиковать на 1638 грн. Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9429
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сам не подавись! а пенсионеров не трогай! не все голосовали за бубонного!
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Та бачив я, яких на ношах носили на виборчу дільницю. Точно не за Петра голосували!
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ты откуда такое взял: носили на носилках на избирательный участок? разве только в больнице приносили с морга! Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7684
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Проведіть індексацію пенсій з березня, а не кістки із жидокацапського столу кидаєте пенсіонерам!!!
Несправедливо!!!!!!
На 5 тисяч пенсії виплата 1 тисяча і на 1680 грн.одна тисяча!, знову падлюки рівняєте всіх під один гребінь!!!!!
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На три месяца хватит...если не шиковать. Интересно, какие ценьі будут? Как в МАУ?
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единовременная помощь
плюс индексация /как во всем цивилизованном мире /
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Візьми нешановний пане президент мою тисячу,зкрути в трубочку і засунь собі в (раку
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шо вы понимаете?! это взнос на похоронный костюмчик. на гроб и прочие причиндалы не хватит, конечно, но на полиэтиленовый пакет может хватить. ну а могилку за так выкопают, в качестве подарка.
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Падла зеленая совсем охренел...
Если получаешь 4900 - получи 1000
Если получаешь 1600 - получи 1000.
Может тут что-то не так?
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"Не має повноважень у Зеленського надавати доручення КМУ на введення додаткових заходів карантину, чим буде заборонено міжобласне сполучення. Не може Зеленський виділяти по 1000 грн. пенсіонерам, бо Казначейство не його БЄНЯбанк. Очікуємо реакцію КМУ."
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какая связь между коронавирусом пенсией меньше 5000 и 1000 грн?
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Наверное, это чтобы пенсионер мог немного добавить и купить себе упаковку масок по 1200грн.
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он из своего кармана будет доплачивать? этот экономист хоть в курсе что выплаты пенсий идут из госбюджета, а для этого нужны его изменения в законном порядке?
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А не проще дать распоряжение индексировать пенсию задним числом с 1 марта . Хотя может пусть хоть так.. Вопрос когда и как эти деньги дойдут до пенсионеров... в апреле... мае...
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А как святые для зели/сивохи пенсионеры -лугандонцы получат? Если КПП закроют? Королевская с сивохай развозить по домам будут?
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Не переймайтесь, та 1000 буде така недосяжна як для осла буряк на палиці попереду воза. Звідки гроші, Зін? А борги по зарплатам вже що, погасили? Аби прокукурікати щось, а там хоч і не розвидняйся.
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Пенсіонери хоч і похилого віку, але пам'ятають яки ти обіцяв і як "знизив" їм тарифи на комулалку, як "підвищив" пчителям зарплати до 4 тис доларів... все пам'ятають. На цей раз твій фокус не пройде.
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Спи...ли у пенсов гораздо больше, не проиндексировав пенсию, а теперь этой жалкой подачкой жидозеу__ще рассчитывает поднять свой рейтинг.
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Цікаво а звідки кошти знайдуть? як відомо дира пенсійного фонду понад 150 мільярдів гривень,до того за два місяці бюджет недоотримав надходжень на 20%,невже олігархи скинутся? ,чи знову уряд звільняти "цар хороший бояри плохие" треба доплачувати пенсіонерам ,але що б це не була чергова популіська обіцянка.
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Правильно! Пусть ни в чем себе не отказывают...
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одним словом и этот оказался сволочью. индексации спер и кинул поганую тысячу
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