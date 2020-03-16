 Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський

Відеозвернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень повинні отримати доплату в розмірі 1 тис. гривень", - сказав президент України.
Відеозвернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень повинні отримати доплату в розмірі 1 тис. гривень", - сказав президент України.
Жрітє!
Несправедливо!!!!!!
На 5 тисяч пенсії виплата 1 тисяча і на 1680 грн.одна тисяча!, знову падлюки рівняєте всіх під один гребінь!!!!!
плюс индексация /как во всем цивилизованном мире /
Если получаешь 4900 - получи 1000
Если получаешь 1600 - получи 1000.
Может тут что-то не так?
Если 5001 - хрен тебе.