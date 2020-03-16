 Боротьба з наслідками коронавірусу: Мінфін має провести переговори в МВФ і розробити програму податкових канікул, - Зеленський

Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу", - сказав він.
"Найближчим часом очікуємо від Національного банку України, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін", - додав президент.
Крім цього, громадяни, які отримують пенсію в розмірі менше 5000 гривень, мають отримати доплату в розмірі 1000 гривень, зазначив глава держави.
Всех отправили в Новые Санжары, думаете?
Ага. Щас.
Отправили всех по домам - на самоизоляцию 14-ти дневную. А чего из изолировать? Они ж здоровы. Зачем их в Санжары?
Те эвакуированные тоже здоровы были, но они ж из эпицентра эпидемии прилетели. Могли быть заражены. Из Китая же. А эти - из Италии.
Хотя... Падажжите.
Что за хрень происходит?(с)