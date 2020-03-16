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 Політика України
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 Боротьба з наслідками коронавірусу: Мінфін має провести переговори в МВФ і розробити програму податкових канікул, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про заходи подолання фінансових наслідків пандемії коронавірусу.

Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу", - сказав він.

"Найближчим часом очікуємо від Національного банку України, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін", - додав президент.

Крім цього, громадяни, які отримують пенсію в розмірі менше 5000 гривень, мають отримати доплату в розмірі 1000 гривень, зазначив глава держави.

Читайте також: Пенсіонери з пенсією менше 5 тис. грн мають отримати одноразову виплату в 1 тисячу грн, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181829
 
 
 Топ коментарі
 
А зможеш послати їх в сраку як у серіалі хєрой?
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А за це все,Україна розрахується земелькою.І потім більшість українців,стане повноцінними кріпаками.
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Зеленский нашел оправдание своей тупости и прокрастинации, - все неудачи на вирус спишет.
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А за це все,Україна розрахується земелькою.І потім більшість українців,стане повноцінними кріпаками.
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В чем клоунада? Вы считаете что этого делать не нужно?
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Метро только в Ухани останавливали. Украина вторая А что дальше. На что люди будут есть. Чем за коммуналку платить?
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о! я же говорил, что бабушка беня тригернётся на $1трлн. Внучок выехал на концерт с новыми-старыми сказками о инвестициях
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Минфин никому не должен особенно бабки для Бени
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Германия направит Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2 среди европейских стран, один миллион защитных масок, сообщила официальный представитель Еврокомиссии.
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А зможеш послати їх в сраку як у серіалі хєрой?
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А я його не вибирав! І мені пох, що буде він робити щоб втримати ситуацію.
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Зеля предлагает закрыть пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов и маленьких поселков? Дорогие жители сел и маленьких поселков. Помирайте молча дома.
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Врешь как всегда, фейкомет.. Амбулатории и фельдшерские пункты закрыл в сельской местности еще Овощ.
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Зеля бьет на жалость, - не сделав ничего из обязательных условий МВФ (земля, закон проти Коломойского) он кричит, - дайте денег, - нам писец... Дурак наивный, - закон против Бени принимай!
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Зеленский нашел оправдание своей тупости и прокрастинации, - все неудачи на вирус спишет.
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Ну, вы в курсе. В Борисполь прибыл борт с эвакуированными из Италии. 123 украинца и 4 иностранца.
Всех отправили в Новые Санжары, думаете?
Ага. Щас.
Отправили всех по домам - на самоизоляцию 14-ти дневную. А чего из изолировать? Они ж здоровы. Зачем их в Санжары?
Те эвакуированные тоже здоровы были, но они ж из эпицентра эпидемии прилетели. Могли быть заражены. Из Китая же. А эти - из Италии.
Хотя... Падажжите.
Что за хрень происходит?(с)
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предлагаем изолировать "нашего" мальчика от населения Украины ...смотри и дела наладятся ...для начала до Великодня ...а там как прокурор посмотрит ...на нём "статей" уже как блох ...хотя и достаточно одного "цирка" с эблаком
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как жареным запахло, зеля про МВФ вспомнил Боротьба з наслідками коронавірусу: Мінфін має провести переговори в МВФ і розробити програму податкових канікул, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7015
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