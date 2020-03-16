 Боротьба з наслідками коронавірусу: Мінфін має провести переговори в МВФ і розробити програму податкових канікул, - Зеленський

Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу", - сказав він.

"Найближчим часом очікуємо від Національного банку України, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін", - додав президент.

Крім цього, громадяни, які отримують пенсію в розмірі менше 5000 гривень, мають отримати доплату в розмірі 1000 гривень, зазначив глава держави.

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