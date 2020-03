 Євросоюз на 30 днів планує закрити кордони для "несуттєвих" поїздок. ВIДЕО

Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що Європейська комісія хоче внести зміни в прикордонний режим спільноти. Зокрема, пріоритет на кордонах Євросоюзу буде надаватися необхідному транспорту для підтримки забезпечення безперервності економіки.

Крім того, введеться тимчасове обмеження на "несуттєві" поїздки в ЄС терміном на 30 днів. За словами глави Єврокомісії, обмеження можуть бути продовжені за необхідності. Вони не будуть стосуватися довгострокових жителів Євросоюзу, членів сімей громадян ЄС і дипломатів. Також існує виняток для лікарів, медсестер і експертів, які допомагають боротися з коронавірусом.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0