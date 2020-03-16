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 Політика України
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Все про:залізниця (370) Зеленський (4797) карантин (242) Метрополітен (427) COVID-19 (1021)

 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне й автобусне сполучення всередині країни

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене на сторінці Офісу президента в Facebook.

"З 12:00 18 березня - зупинка залізничного, авіа- і автобусного міжміського та міжобласного пасажирського сполучення, зупинка роботи метрополітену. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб", - сказав Зеленський.

Читайте також: Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181827
 
 
 Топ коментарі
 
В'їзд дозволений лише путінським танкам.
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цей ідіот, з кожним висером, перевершує самого себе Зеленский поручил с 18 марта остановить работу метро, ж/д и автобусное сообщение внутри страны - Цензор.НЕТ 1857
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Как людям на работу добираться, если они на метро ездили?...Тот еще вопрос...
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Я с января, предвидя такое развитие событий, велик приобрел
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Цікаво, як медперсонал на роботу дибиратиметься? Хто хворих в стаціонарах лікуватиме? Хто в поліклінках прийматиме? Хто аналізи робитиме?
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будуть працювати дистанційно.... телемедицина Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8781
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Під гнидою портібно підводити риску...Зечмокало,вже !!!!
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Да грохнуть его к чертовой матери! Зае*ал уже этот долбоящер.
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Без варіантів...! Це дуже добра справа.Господь підтримає...
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Повна дурня ,а як же людям на роботу добиратись ? Все це від власної некомпетентності ,показати як він хвилюєтся за народом .А разом з тим йде здача національних інтересів України ,терористів лднр хочуть визнати стороною конфлікту і земельку розпродати доки ціни впадуть до мінімуму ,а ще питаня Привату .
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Ребята вы адекватные? какая работа, на том свете деньги не нужны, или вы хотите чтобы настал такой пздц как в Италии и только потом закрывать метро и тд тп?
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У Парижі і Лондоні метро працює, а там сотні хворих... У нас хворих 5 і жодного хворого у містах з метро!
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To есть каждому рабочему электросетей (например) выдадут личного водителя с авто? Или отправить их по домам и сидеть без электрики?
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Из за таких, как ты паникеров, остальные адекватные отгребут. На весь мир 5 официальных вскрытий после смерти с подтверждением смерти от кои 19, и то, не афишируют, какие у них хронические болезни были, ослабившие организм. От тубика каждый месяц больше погибает, дурко.
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А куди придбані квитки дівати? Мені в п'ятницю треба їхати... Ти шо, е.?!
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Хто знає, може це черговий вкид від зебілів, щоб подивитись на реакцію народа...
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всем медсестрам по личному авто что бы на работу добирались
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И работникам хлебопекарень, пожарной охраны, полиции, электростанций, водоканалов, и т. Д.
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лучше б Винни-пуха президентом выбрали - у того хоть опилки в голове есть
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Все к тому, чтобы протащить продажу земли через парламент.
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Взагалі-то метро закрити може тільки мер... У Кабміну таки хповноважень НЕМАЄ! Сподіваюся, Кличко покаже, що він розумніший і не буде таку дурню робити...
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А я в свою чергу сподіваюсь у цьому плані на Кернеса...
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Долбаные слуги экономику за пол года ушатали, теперь хотят все на коронавирус списать, зато зебилоиды в восторге.
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тут им подфартило. Как бы они выкручивались, если бы не вирус...А тут как удобно: и митинги нельзя, и за землю проголосовать без шума, и за капитуляцию, дефолт - пож-та, это все вирус. Ужас.
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к офиц статистике всегда надо прибавлять пару ноликов
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Вважаю що все дуже просто:
- економіка з січня іде різко вниз, навіть випереджаючи рейтиг ЗЕ
- для того щоб пояснити, що причина різкого піке виробництва, тільки корановірус - "піаніст" вирішив прикриться турботою про народ.
Тепер падіння виробництва можна пояснити:
Тому що преЗЕдент спасав нарід від смерті.
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Зележопый хочет новое твшное шоу устроить за счёт людей.
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Колапс української економіки добре вписується в плани ліквідаційної комісії (з ліквідації України), очолюваної ШанПанЗе.
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Шут,лох,завхоз, нач жека і все це в одому обличчі. Вибирайте.кому що до вподоби.
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***** економіці. Зробили себе разом. Надіюсь що бакс буде тільки 30
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Прышли вяликие иганамисты рыжава, типерь полетит. Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8896 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8896 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8896
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"вже обісц....лися" - виживають геть не всі!
Як я розумію пруфів не існує?
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Извините за грубость. Зелень просто ******. Других слов у меня нет.
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а Зеленський має альтернативу як людям добиратися з одного на інший берег на роботу?
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Цей дурень навіть слово "альтернатива" не знає. Він нічого не знає. Нічого не думає.
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Майдану не буде. Це добре, що цей дурень погано знає історію. На Майдан люди їхали не на метро і не на міжміських автобусах. А от до ростова гелікоптера вже не має Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8974 Готуйся зелена тварюка
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та шо ви слухаєте зебіла, ****, ніхто нічого не буде зупиняти... хай собі шось меле для таких зебілів як і він...
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Показовий приклад: байдужість Кєрнеса в Харкові та сила наказів міністерств. Вистачило 1 доби. так буде і в цьому випадку.
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Комментарии ни о чем , все смешали в одну кучу , дебилизм правительства, зраду или нет Зеленского (думаю он все таки сдает интересы Украины потихоньку) и коронавирус! Посмотрите на Италию , Францию , Германию и т.д. Чем мы лучше них? Вы думаете наше сало отпугнет коронавирус? Там проводят десятки и сотни тысяч тестов , а у нас просто нечем тестировать , даже ус\мерших не тестируют. Попробуйте пойти сделать тест! Многие пишут что не могут нигде сделать, их просто гонят нафиг. С температурой и с пневмонией !
Фильтруйте базар , Зеленский и правительство в одну сторону , а коронавирус в другую . И прекращение распространения в транспорте это правильно! Подумайте головой , есть одна официальная смерть , а смертность 3-4%, значить сколько больных?Общее у правительства с коронавирусом только то ,что первое неспособно справиться со вторым!
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то шо он очередную порцию какого то бреда выдал это уже как бы все привыкли.а вот вопрос на засыпку нафига в стране президент если он без кабмина и какой то верховной зрады не может ничего?
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Если метро остановят, то и парламент тоже.
А то отключат метро и начнут землю дерибанить в турборежиме.
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метро - важко провести "засідання" за зачиненими дверями. І користувачі - геть не органи вищої державної влади. В будь-якому випадку контроль за станом "слуг народу" та жопо-блоку набагато ретельніший ніж відвідувачам метро будь-де!
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lemkoitaliano@MGorokhovska 1 ч

При всій трагічності ситуації в Італії, працює транспорт і метрополітен.
Їздить по літньому розкладу, тобто набагато рідше, ніж звичайно, але працює
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Iryna Byelkovska@ByelkovskaIryna 2 ч

Как раз наоборот, что делает Европа.
Метро Мадрида усилило транспорт, особенно те линии, где находятся госпитали и больницы. Запрещенно проведывать больных, это да, но масса людей едет туда на работу.

В общественном транспорте люди должны ехать, соблюдая дистанцию безопасности, а не как сардины в банке.
В автобусах запрещенно сидеть/стоять возле водителя.
А тут взять изапретить метро и общ.транспорт!!
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Nevad@Nevad12 6 ч

Була новина, що метро в Лондоні перейшло на посилений графік роботи.
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думаю, метро можно оставить, но не более 8 человек в вагоне. Внутри вагона
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Цікава думка. Думки лікарів в зонах ураження не такі одностайні: від 4,5 м до - 1,5 м. Але це на відкритому повітрі. шлях вірвонів з мокротинням в повітрі доволі непредбачуваний і не прораховувся в різних моделях розповсюдження. Тести та попредні моделювання - взагалі невтішні.
З нашими містами - все зрозуміло. - закривайте чимскоріш!

метро в мацКваБаді - має працювати як в популярній грі до Апокаліпсису!
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"короновірус" - по темі - ніхто не обирав. З українців.
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Долго еще свою шмарклю здесь будешь облизывать?
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А якого дідька ви визначили, що ваша шмаркля потребує моєї уваги? Це виключно -ваші фантазії. Підхід до обмеження короновірусу - однаковий і дієвий в усьому світі(частково спирається на сумнозвісний досвід "іспанки" та свинячого грипу).

Хвилинку! І доречі не тикай мені. що за расійське хамство?
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з метро зєзік ступив на доріжку азірова в 2014 - там йому і голову зломити
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???????????????.....................................................................................!!!
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Подготовка к сдаче. Чтоб в Киев никто не добрался
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Не будет метро - МАЙДАН не сможет разъехаться по домам. И не захочет.
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Orwell was right@GeogeOrwellLive 31 мин

Тобто коли Порошенко запроваджував військовий стан (без заборон, обмежень прав) - це була узурпація влади.
А коли Сервант запроваджує повну обмеження на пересування і зібрання, з прямими погрозами, але залишає працювати підконтрольну ВР - мудре рішення!
Йдіть на хй, тупе бидло!
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Идіот, військового стану не було ніколи, хіба що в твоїй голові
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов. Источник: https://censor.net.ua/n3181827

Як громадянин України призивая народ України до ІМПІЧМЕНТУ ЗЕ І ПОСАДИТИ зеленського в ТЮРМУ ЗА ДЕРЖЗРАДУ Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 1780 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 1780
Вроді нічого не забув Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 1682
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Импичмент один, через расстрел всей зелёной погани. К стенке и без суда и следствия!
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Чё вы переживаете все идет по ссынарию фильма. Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 4961 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 4961 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 4961
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Адам Смит@_Smithchenko 18 мин

Є інформація, що сьогодні з 23:00 і до 5:00 ранку, чорні вертольоти будуть розпорошувати "Вовину тисячу" для пенсіонерів.
Якщо ви не пенсіонер - вікна та балкони повинні бути закриті і на вулиці після 23:00 знаходиться не можна.
Повідомили з військової частини
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без метро коллапс наступит... как людям на работу добираться?
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Выход только один из ситуации, брать в руки пистоли и мочить всю эту Зелёную погань под корень вместе с клоуном!
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Объясните где у них логика: ограничить сообщение, закрыть метрополитен и чтобы при этом в маршрутке было меньше 10 чел., а в трамвае и автобусе меньше 20 ! - При таких условиях в оставшемся транспорте будут как сельди в бочке за неимением остального транспорта.
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По суті, коронавірус грає на руку зебілам, так як люди не зможуть збиратися на мітинги. І зебіли цим скористуються по повній, я впевнений
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25 000 000 друзів Петра@Disco_Sashka 1 ч

Значить дерибан під прикриттям драконівських штрафів за порушення карантину.
Русня на Банковій, маса обмежень, знову перекривають метро.
Бляха, як я втомився від цих аналогій.
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Співчуваю жителям Києва... Без метро - це буде взагалі повна жопа
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нічого - вєлодоріжки побудували, трамваї накупили - прорвемось!
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Це практично надзвичайний стан. Економіці України прийде кінець.
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Цікаво:як тіж самі лікарі,провізори і продавці будуть добиратись до роботи ?
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Зеля опускает гривну что бы наполнить бюджет, но ничего, говорят этот вирус максимум до мая продержится, а дальше гривна вновь подымется за 1 дол 25 грн.
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завтра в Киеве будет пздц.. и начнётся обратный отсчёт сцарювання в турборежиме.. даже для самых упоротых зебилов..
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Цікаво було б слідкувати в он-лайні як народжуються такі рішення на нарадах президента.Хтось же радить йому постійно щось схоже.А хто ми не знаєм.
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а как будут люди добираться, которые медработники, продавцы в продуктовых, пекари и т.п. ??
Если завтра медперсонал не выйдет, будет коллапс в больницах. При зарплате 4-5 тыс.грн. дурных платить за такси не будет....
Значит нужно делать пропуска и пользование метро по пропускам для жизнеобразующих профессий.
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Зе_ідер пропонує дьорнути стоп-кран у літака? Це чревато наслідками!
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