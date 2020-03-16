 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне й автобусне сполучення всередині країни

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене на сторінці Офісу президента в Facebook.
"З 12:00 18 березня - зупинка залізничного, авіа- і автобусного міжміського та міжобласного пасажирського сполучення, зупинка роботи метрополітену. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб", - сказав Зеленський.
2 в Киеве
- економіка з січня іде різко вниз, навіть випереджаючи рейтиг ЗЕ
- для того щоб пояснити, що причина різкого піке виробництва, тільки корановірус - "піаніст" вирішив прикриться турботою про народ.
Тепер падіння виробництва можна пояснити:
Тому що преЗЕдент спасав нарід від смерті.
Як я розумію пруфів не існує?
Фильтруйте базар , Зеленский и правительство в одну сторону , а коронавирус в другую . И прекращение распространения в транспорте это правильно! Подумайте головой , есть одна официальная смерть , а смертность 3-4%, значить сколько больных?Общее у правительства с коронавирусом только то ,что первое неспособно справиться со вторым!
А то отключат метро и начнут землю дерибанить в турборежиме.
lemkoitaliano@MGorokhovska 1 ч
При всій трагічності ситуації в Італії, працює транспорт і метрополітен.
Їздить по літньому розкладу, тобто набагато рідше, ніж звичайно, але працює
Iryna Byelkovska@ByelkovskaIryna 2 ч
Как раз наоборот, что делает Европа.
Метро Мадрида усилило транспорт, особенно те линии, где находятся госпитали и больницы. Запрещенно проведывать больных, это да, но масса людей едет туда на работу.
В общественном транспорте люди должны ехать, соблюдая дистанцию безопасности, а не как сардины в банке.
В автобусах запрещенно сидеть/стоять возле водителя.
А тут взять изапретить метро и общ.транспорт!!
Nevad@Nevad12 6 ч
Була новина, що метро в Лондоні перейшло на посилений графік роботи.
З нашими містами - все зрозуміло. - закривайте чимскоріш!
метро в мацКваБаді - має працювати як в популярній грі до Апокаліпсису!
Хвилинку! І доречі не тикай мені. що за расійське хамство?
Orwell was right@GeogeOrwellLive 31 мин
Тобто коли Порошенко запроваджував військовий стан (без заборон, обмежень прав) - це була узурпація влади.
А коли Сервант запроваджує повну обмеження на пересування і зібрання, з прямими погрозами, але залишає працювати підконтрольну ВР - мудре рішення!
Йдіть на хй, тупе бидло!
Як громадянин України призивая народ України до ІМПІЧМЕНТУ ЗЕ І ПОСАДИТИ зеленського в ТЮРМУ ЗА ДЕРЖЗРАДУ
Вроді нічого не забув
Адам Смит@_Smithchenko 18 мин
Є інформація, що сьогодні з 23:00 і до 5:00 ранку, чорні вертольоти будуть розпорошувати "Вовину тисячу" для пенсіонерів.
Якщо ви не пенсіонер - вікна та балкони повинні бути закриті і на вулиці після 23:00 знаходиться не можна.
Повідомили з військової частини
25 000 000 друзів Петра@Disco_Sashka 1 ч
Значить дерибан під прикриттям драконівських штрафів за порушення карантину.
Русня на Банковій, маса обмежень, знову перекривають метро.
Бляха, як я втомився від цих аналогій.
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Если завтра медперсонал не выйдет, будет коллапс в больницах. При зарплате 4-5 тыс.грн. дурных платить за такси не будет....
Значит нужно делать пропуска и пользование метро по пропускам для жизнеобразующих профессий.