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 Політика України
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Все про:залізниця (370) Зеленський (4797) карантин (242) Метрополітен (427) COVID-19 (922)

 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене на сторінці Офісу президента в Facebook.

"З 12:00 18 березня - зупинка залізничного, авіа- і автобусного міжміського та міжобласного пасажирського сполучення, зупинка роботи метрополітену. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб", - сказав Зеленський.

Читайте також: Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181827
 
   
 Топ коментарі
 
В'їзд дозволений лише путінським танкам.
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цей ідіот, з кожним висером, перевершує самого себе Зеленский поручил с 18 марта остановить работу метро, ж/д и автобусное сообщение внутри страны - Цензор.НЕТ 1857
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Как людям на работу добираться, если они на метро ездили?...Тот еще вопрос...
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Шут,лох,завхоз, нач жека і все це в одому обличчі. Вибирайте.кому що до вподоби.
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***** економіці. Зробили себе разом. Надіюсь що бакс буде тільки 30
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"вже обісц....лися" - виживають геть не всі!
Як я розумію пруфів не існує?
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Извините за грубость. Зелень просто ******. Других слов у меня нет.
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а Зеленський має альтернативу як людям добиратися з одного на інший берег на роботу?
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Цей дурень навіть слово "альтернатива" не знає. Він нічого не знає. Нічого не думає.
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Майдану не буде. Це добре, що цей дурень погано знає історію. На Майдан люди їхали не на метро і не на міжміських автобусах. А от до ростова гелікоптера вже не має Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни - Цензор.НЕТ 8974 Готуйся зелена тварюка
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та шо ви слухаєте зебіла, ****, ніхто нічого не буде зупиняти... хай собі шось меле для таких зебілів як і він...
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Показовий приклад: байдужість Кєрнеса в Харкові та сила наказів міністерств. Вистачило 1 доби. так буде і в цьому випадку.
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Комментарии ни о чем , все смешали в одну кучу , дебилизм правительства, зраду или нет Зеленского (думаю он все таки сдает интересы Украины потихоньку) и коронавирус! Посмотрите на Италию , Францию , Германию и т.д. Чем мы лучше них? Вы думаете наше сало отпугнет коронавирус? Там проводят десятки и сотни тысяч тестов , а у нас просто нечем тестировать , даже ус\мерших не тестируют. Попробуйте пойти сделать тест! Многие пишут что не могут нигде сделать, их просто гонят нафиг. С температурой и с пневмонией !
Фильтруйте базар , Зеленский и правительство в одну сторону , а коронавирус в другую . И прекращение распространения в транспорте это правильно! Подумайте головой , есть одна официальная смерть , а смертность 3-4%, значить сколько больных?Общее у правительства с коронавирусом только то ,что первое неспособно справиться со вторым!
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то шо он очередную порцию какого то бреда выдал это уже как бы все привыкли.а вот вопрос на засыпку нафига в стране президент если он без кабмина и какой то верховной зрады не может ничего?
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Если метро остановят, то и парламент тоже.
А то отключат метро и начнут землю дерибанить в турборежиме.
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метро - важко провести "засідання" за зачиненими дверями. І користувачі - геть не органи вищої державної влади. В будь-якому випадку контроль за станом "слуг народу" та жопо-блоку набагато ретельніший ніж відвідувачам метро будь-де!
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думаю, метро можно оставить, но не более 8 человек в вагоне. Внутри вагона
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Цікава думка. Думки лікарів в зонах ураження не такі одностайні: від 4,5 м до - 1,5 м. Але це на відкритому повітрі. шлях вірвонів з мокротинням в повітрі доволі непредбачуваний і не прораховувся в різних моделях розповсюдження. Тести та попредні моделювання - взагалі невтішні.
З нашими містами - все зрозуміло. - закривайте чимскоріш!

метро в мацКваБаді - має працювати як в популярній грі до Апокаліпсису!
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"короновірус" - по темі - ніхто не обирав. З українців.
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з метро зєзік ступив на доріжку азірова в 2014 - там йому і голову зломити
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???????????????.....................................................................................!!!
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Подготовка к сдаче. Чтоб в Киев никто не добрался
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Не будет метро - МАЙДАН не сможет разъехаться по домам. И не захочет.
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