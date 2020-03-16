 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене на сторінці Офісу президента в Facebook.
"З 12:00 18 березня - зупинка залізничного, авіа- і автобусного міжміського та міжобласного пасажирського сполучення, зупинка роботи метрополітену. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб", - сказав Зеленський.
Як я розумію пруфів не існує?
Фильтруйте базар , Зеленский и правительство в одну сторону , а коронавирус в другую . И прекращение распространения в транспорте это правильно! Подумайте головой , есть одна официальная смерть , а смертность 3-4%, значить сколько больных?Общее у правительства с коронавирусом только то ,что первое неспособно справиться со вторым!
А то отключат метро и начнут землю дерибанить в турборежиме.
З нашими містами - все зрозуміло. - закривайте чимскоріш!
метро в мацКваБаді - має працювати як в популярній грі до Апокаліпсису!