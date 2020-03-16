 Зеленський закликає кабмін з 18 березня зупинити роботу метро, ​​залізничне і автобусне сполучення всередині країни

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене на сторінці Офісу президента в Facebook.

"З 12:00 18 березня - зупинка залізничного, авіа- і автобусного міжміського та міжобласного пасажирського сполучення, зупинка роботи метрополітену. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб", - сказав Зеленський.

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