 Звернення Зеленського про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Відео звернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення:

"Дорогі українці!

Відсьогодні я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу.

Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус.

П’ять із них, на жаль, позитивні. 64 – не підтвердились.

Ще 10 опрацьовуються лабораторно.

Як і обіцяли, вчора ми повернули додому 123 українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Експрес-тести показали відсутність у них коронавірусної інфекції.

Однак кожен з евакуйованих зобов’язався здійснити 14-денну самоізоляцію. Це – гідний приклад громадянської свідомості.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет Міністрів України зробити таке:

Перше. З 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг.

Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.

Друге. Міністерству інфраструктури – з 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Третє. Міністерству фінансів – провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Четверте. Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін.

Крім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі 1000 гривень.

П’яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме – в Чернівецькій та Житомирській областях – запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

Шосте. Міністерству охорони здоров’я – тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи.

Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для людей похилого віку.

Сьоме. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.

Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю.

Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування – за визначеним урядом переліком.

Дев’яте. Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств – забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній.

А також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту.

Роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи.

Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України.

На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима.

Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального прокурора України.

Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки.

Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь.

У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність.

У такі часи ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України.

Наполегливо рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян, старших 60 років, які перебувають у зоні ризику.

Дорогі українці!

Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя.

Досвід інших країн показує, що м’якотілість і ліберальність – це союзники коронавірусу.

Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців.

36,6 вам, дорогі українці!

Бережімо себе – збережемо Україну".