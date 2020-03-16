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 Звернення Зеленського про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів українцям, що буде просити уряд заборонити залізничне і автобусне сполучення, закрити метрополітени і заборонити збиратися групами більш як 10 осіб.

Відео звернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення:

"Дорогі українці!

Відсьогодні я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу.

Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус.

П’ять із них, на жаль, позитивні. 64 – не підтвердились.

Ще 10 опрацьовуються лабораторно.

Як і обіцяли, вчора ми повернули додому 123 українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Експрес-тести показали відсутність у них коронавірусної інфекції.

Однак кожен з евакуйованих зобов’язався здійснити 14-денну самоізоляцію. Це – гідний приклад громадянської свідомості.

Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет Міністрів України зробити таке:

Перше. З 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг.

Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.

Друге. Міністерству інфраструктури – з 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Третє. Міністерству фінансів – провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Четверте. Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін.

Крім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі 1000 гривень.

П’яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме – в Чернівецькій та Житомирській областях – запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.

Шосте. Міністерству охорони здоров’я – тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи.

Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.

Розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для людей похилого віку.

Сьоме. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.

Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю.

Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування – за визначеним урядом переліком.

Дев’яте. Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств – забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній.

А також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту.

Роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи.

Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України.

На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима.

Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального прокурора України.

Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки.

Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь.

У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність.

У такі часи ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України.

Наполегливо рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян, старших 60 років, які перебувають у зоні ризику.

Дорогі українці!

Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя.

Досвід інших країн показує, що м’якотілість і ліберальність – це союзники коронавірусу.

Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців.

36,6 вам, дорогі українці!

Бережімо себе – збережемо Україну".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181825
 
 
 Топ коментарі
 
В первую очередь закрой сообщение с Мордором и ОРДЛО!
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ГНИДИ, бажано, щоб короновірус їх в першу чергу з'ївОбращение Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8739
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Висновок один. Все заборонено. От тільки землю продати потрібно під час пандемії і світової кризи. Непопулярні і жорсткі заходи - це не продаж стратегічного ресурсу!!!
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даже и внимания не стоит не слушать этот бред .....пшол нах зе
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Короче турагенства пали первыми, теперь падут те кто работает в сфере услуг и непродуктовой торговли....за ними полягут те кто на стройке...они банально не приедут на работу с пригорода...
продолжаем список....
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"закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек" а вот в трамвае, тролейбусе (после закрытия метро) больше 10 пассажиров- это уже группа или нет? Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8201
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Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч

Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
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людям больше 10 не собираться-где то я это уже слышал...депутатов 400+ - но это ж не люди- им можно?
Оно совсем не понимает что если начнут дерибан земли и слив страны под агрессора под запретом карантина для демостраций - для него это очень...очень...очень плохо кончится...как и для депутатов?
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А теперь вся торговля пойдет в тень, маникюрщицы будут работать дома, парикмахерши, сапожники либо пойдут домой работать, либо будут платить дань...
Куча пенсов выгонит из гаражей всю свою рухлядь таксовать и какие пробки будут на дорогах...
Стройматериалы будут брать со складов без вывески..
Что пропустил?
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А слона вы батенька и не заметили ? А курс вечнозеленого ? Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 112
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Пиндец зеленскому. И пускай потом говорит, что его не предупреждали.
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Пиндец это нам,а ему максимум что грозит это вынос из президентского кресла.бабла уже накосил,комфортно жить можно долго.косяки забудутся и можно со временем опять торговать мордой в 95 квартале
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Не, ны вы *** слышали? Все по домам а они будут деребанить страну, подписывать капитуляцию и назначать сепарских прокурором. Еще мля интернет и свет отключи чтобы народ завтра проснулся в другой стране Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 214
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Ruslan@77__ruslan 1 ч

Оманский ****** решил воспользоваться моментом и захватил власть.
В принципе, в 2014, один ростовский Овощ тоже частично метро ограничивал, автобусы в Киев не пускал, менты не пускали людей в центр.
Тогда ему это не помогло.
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Міністерство юстиції України через поширення коронавірусу пропонує доповнити закон про надзвичайний стан нормами, що дозволяють проводити огляд особистих речей та обшук автомобілів без рішення суду.

Про це інформують джерела INSIDER з МВС та Мін'юсту.

Ці пропозиції нині обговорюють у форматі робочої групу на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами стосовно захисту від епідемії коронавірусу.

Зокрема, члени групи хочуть доповнити статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:

запровадження комендантської години;

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та життя громадян.

МВС у свою чергу на комітеті пропонує змінити одну зі статей кримінального кодексу. За порушення санітарних правил там хочуть ввести штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як у діючій редакції передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років.
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Масові зпходи заборонено, транспортний рух заборонено, а от роботу парламенту не заборонено. Хоча там більше 200 людей навіть якщо рахувати тільки депутатів.
Дуже зручна нагода ратифікувати Мінську зраду. Масові заходи заборонені, зі Львова підмога Майдану не приїде, а от парламент зможе працювати.
І хтось ще казав, що Порошенко нагнітає з воєнним станом.
Думаю, Зеля дуже скоро буде сидіти в тюрмі. Разом з Єрмаком і всією своєю кодлою
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план этой гибридной многохY%ловочки в омане верстали зеля-ермак с фатрушкой .
заблокировать всю активную часть граждан по домам ,

получить возможность применять огнестрел по любому поводу
и

осчастливить украинцев тем , что хитрозачатые торганули земельку побыренькому
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У нас Парламент призупинив роботу ще минулого тижня.
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Зе призвав парламент не зупинятись. Разумков погодився.
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зеЧМО оставит в кортеже 9 охранников? НЕ ВЕРЮ хоть и не Станиславский
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Вывод из этого трепа Клоуна один-хотят воспользоваться вирусом,чтобы принять закон о продаже земли и удовлетворить все хотелки московского узурпатора, что означает по сути потерю суверенитета страны.
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следующая Рада первым голосованием пакетно отменит всю эту хуцпу
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Для этого нельзя допустить реального процесса продажи. Если не удастся воспрепятствовать принятию закона, то оппозиция обязана объявить на весь мир, чтобы никто не спешил покупать землю, так как все будет возвращено народу и государству без компенсаций покупателям. И своим гражданам и иностранцам. И что и продавцы и покупатели краденного будут наказаны.
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Когда снимут ограничения из-за коронавируса гривна будет по 50т Уж больно раскрутили тему с пандемией И спишут всё на карантин и застывшую экономику
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"Однако каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию. Это - достойный пример гражданского сознания" - он наивный или ...неумный? Эта наивность или дурость дорого может Украине обойтись!
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А коли дадуть тисячу? Після епідемії? Як пенсіонери вимруть?
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це зейло хоче Україну під рогатих покласти... ****, ось кажи зейло, як людина без метро доїде з одного кінця Харкова наприклад до іншого, чи то у Київі чі Дніпрі!! довбень не розуміє, що йому кирдик йде!!!!
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"В природе не существует болезнетворных микроорганизмов, устойчивых к озону, а значит, этот способ очистки воздуха наиболее эффективен для любых помещений." Генератор озона очень даже дешевый по деньгам , для человека и окружающей среды - безвредно .Чиновники , рекомендую срочно изучить этот вопрос!
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А причём до короновируса закон о продаже земли олигархам
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Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.

Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

ВЫВОД: кому надо совершить обряд или церемонию, арендуйте троллик Звернення Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5343
Ну, хоть ктон-нить скажите этому пианисту, что читать с выражением и маской озабоченности - это здорово, но перед тем, как читать, надо усвоить, что ты будешь читать.
Но на это, видимо, мозга не хватает.
Нам пыzда
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20 человек?Это оно о чем говорит?
Сейчас в маршрутну ногами запихивают, стало ещё хуже.Надо транспорт не сокращать а увеличивать чтоб в нем ездело по 20 человек.
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когда "верхи" сами начинают нагнетать напряжение... низам ничего не остается, как либо поддастся панике и помчаться все выгребать... либо включить здравый смысл и спасать себя самим... ибо по большому счету шоубизу никто нах не нужен (кроме зрителей, заплативших за билет)...и о вас реально позаботятся только родные...берегите их! здоровья всем!!!!
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Коронавірус
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.

Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!

Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,

Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
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Orwell was right@GeogeOrwellLive 2 ч

16.03.2020
Звернення Серванта (коротко)
Ми все порішали.
Пенсам по тисячі, щоб не скиглили.
Більше трьох не збиратись!
Всім сидіти дома, бо будем *******.
Але ВР повинна працювати, бо треба призначити міністра економіки!!!
Не кашляйте!

****!
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В чём реальная опасность коронавирусной инфекции?
1.Самая главная опасность - высокая контагиозность, то-есть способность быстро передаваться от больного или носителя к здоровому. Если не принимать мер, то с температурой 39-40 завтра сляжет 80% трудоспособного населения. Остановится транспорт, подача электроэнергии, воды, подвоз продуктов питания. Заболеют медработники и смертность будет не 3-4%, а в разы больше. На помощь не придёт никто.
2.Допускать распространения коронавируса нельзя. Как любой вирус, коронавирус способен быстро мутировать, изменяться, переходя от человека к человеку. И это значит, что сегодня вирус даёт смертность 3-4%, а его следующее поколение может дать смертность как чума - половина заболевших будет умирать.
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Фашистскую власть Зеленского на помойку истории!
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В Україні зараз ніякої паніки і близько нема, навіть майже ніхто в марлевих пов'язках не ходить.
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Какие маски ?В Киеве 10 шт стоят 1000 гривен Сильно можешь себе позволить?
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Короновирус ! Не забирай хороших людей .Лучше забери Зеленского и его шайку предателей .
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Говорять коли потепліє вірус пропаде, для нього критична температура 29 градусів.
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относительно коронавируса не знаю, а вот ЗЕльоная плесень при потеплінні до 29 градусів щезне
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Обратите внимание сколько мало комментариев на "судьбоносную" речь Бубочки -
он уже всем НАДОЕЛ !!!!!!!!!!!!!!
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Ну, что сказать. Сама судьба нас делит,
На тех, кто нищ и тех, кто врал и крал.
Нам - жить и править. Вам - забиться в щели …
Закончил мягкомозгий зеберал.
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в уелом всё по большому счёту рравильно,
но скорее всего жульё из слуг народа
будет поживляться по полной .....
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як зручно, як повезло Зе коМанді! Тепер всі свої провали можна списувати на вірус! Впала економіка - вірус! Впала гривня - вірус! Заробітчани шлють менше грошей - вірус! Менше... - вірус! Гірше... - вірус! "а ми здєсь ні прі чьом, а ми здєсь ні прі чьом..."
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А на майдане "пiх*й"(C) будет вирус там или шмирус, давай деньги по 4000 в месяц, как обещано, или вон из президентского кресла давай.

О, как боится "бубочка" майдана то, весь общественный транспорт закрывает.
Ничего, и на бронетранспортерах доедут.
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"Президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек."
Источник: https://censor.net.ua/n3181825

Ну что, ЗЕбобики, голосонули на президентских выборах так голосонули?
А КАК НАСЧЕТ ТЕПЕРЬ ДОБИРАТЬСЯ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?

Вам же нравилось, что "бубочка" на велосипеде?Нравилось, как "бубочка" катается, так полюби и сам теперь педали крутить, "лох педальный".
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ацец нации , вашу мать . прям жить стало легче жить стало веселее .
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Малорос грёбаный! В Киеве в аптеке 10 штук масок стоят 1000 гривен!Так кто мародёр?
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В следующем сообщении он предложил работникам добираться на работу на такси.
Идиот.
Наши люди в булочную на такси не ездят!
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