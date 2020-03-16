 Звернення Зеленського про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Відео звернення Зеленського опубліковано на сторінці Офісу президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо повний текст звернення:
"Дорогі українці!
Відсьогодні я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу.
Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус.
П’ять із них, на жаль, позитивні. 64 – не підтвердились.
Ще 10 опрацьовуються лабораторно.
Як і обіцяли, вчора ми повернули додому 123 українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Експрес-тести показали відсутність у них коронавірусної інфекції.
Однак кожен з евакуйованих зобов’язався здійснити 14-денну самоізоляцію. Це – гідний приклад громадянської свідомості.
Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет Міністрів України зробити таке:
Перше. З 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг.
Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому.
Друге. Міністерству інфраструктури – з 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів.
Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
Третє. Міністерству фінансів – провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.
Четверте. Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін.
Крім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі 1000 гривень.
П’яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме – в Чернівецькій та Житомирській областях – запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року.
Шосте. Міністерству охорони здоров’я – тимчасово заборонити планові заходи та планові операції. Здійснювати лише термінові та невідкладні заходи.
Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.
Розробити механізм доставки ліків працівниками "Укрпошти" для людей похилого віку.
Сьоме. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями.
Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю.
Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування – за визначеним урядом переліком.
Дев’яте. Міністерствам, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств – забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній.
А також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту.
Роботу у звичайному режимі мають продовжити всі без винятку органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи.
Особливо важлива робота зараз Верховної Ради України.
На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима.
Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального прокурора України.
Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки.
Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь.
У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність.
У такі часи ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України.
Наполегливо рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності купівлі продуктів чи ліків. Особливо це стосується громадян, старших 60 років, які перебувають у зоні ризику.
Дорогі українці!
Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя.
Досвід інших країн показує, що м’якотілість і ліберальність – це союзники коронавірусу.
Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців.
36,6 вам, дорогі українці!
Бережімо себе – збережемо Україну".
продолжаем список....
Anatoliy Bondarenko@dvrnd 1 ч
Хочу помилитися, але у нас тут антиконституційний заколот на чолі із президентом Зеленським.
У принципі, зрозуміло для чого припиняють міжміське сполучення і метро у Києві, щоб неможлива була масова мобілізація на протести.
Рада наголосує завтра багато цікавого
Оно совсем не понимает что если начнут дерибан земли и слив страны под агрессора под запретом карантина для демостраций - для него это очень...очень...очень плохо кончится...как и для депутатов?
Куча пенсов выгонит из гаражей всю свою рухлядь таксовать и какие пробки будут на дорогах...
Стройматериалы будут брать со складов без вывески..
Что пропустил?
Ruslan@77__ruslan 1 ч
Оманский ****** решил воспользоваться моментом и захватил власть.
В принципе, в 2014, один ростовский Овощ тоже частично метро ограничивал, автобусы в Киев не пускал, менты не пускали людей в центр.
Тогда ему это не помогло.
Про це інформують джерела INSIDER з МВС та Мін'юсту.
Ці пропозиції нині обговорюють у форматі робочої групу на базі комітету з питань здоров'я нації, який працює над законопроєктами стосовно захисту від епідемії коронавірусу.
Зокрема, члени групи хочуть доповнити статтю 17 "Закону України про правовий режим надзвичайного стану", додавши два пункти:
запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та життя громадян.
МВС у свою чергу на комітеті пропонує змінити одну зі статей кримінального кодексу. За порушення санітарних правил там хочуть ввести штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж позбавлення волі до трьох років. Тоді як у діючій редакції передбачено штраф до 100 неоподаткованих мінімумів та обмеження волі до трьох років.
Дуже зручна нагода ратифікувати Мінську зраду. Масові заходи заборонені, зі Львова підмога Майдану не приїде, а от парламент зможе працювати.
І хтось ще казав, що Порошенко нагнітає з воєнним станом.
Думаю, Зеля дуже скоро буде сидіти в тюрмі. Разом з Єрмаком і всією своєю кодлою
заблокировать всю активную часть граждан по домам ,
получить возможность применять огнестрел по любому поводу
и
осчастливить украинцев тем , что хитрозачатые торганули земельку побыренькому
Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 20 человек - в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
ВЫВОД: кому надо совершить обряд или церемонию, арендуйте троллик
Ну, хоть ктон-нить скажите этому пианисту, что читать с выражением и маской озабоченности - это здорово, но перед тем, как читать, надо усвоить, что ты будешь читать.
Но на это, видимо, мозга не хватает.
Нам пыzда
Сейчас в маршрутну ногами запихивают, стало ещё хуже.Надо транспорт не сокращать а увеличивать чтоб в нем ездело по 20 человек.
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.
Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!
Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,
Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
Orwell was right@GeogeOrwellLive 2 ч
16.03.2020
Звернення Серванта (коротко)
Ми все порішали.
Пенсам по тисячі, щоб не скиглили.
Більше трьох не збиратись!
Всім сидіти дома, бо будем *******.
Але ВР повинна працювати, бо треба призначити міністра економіки!!!
Не кашляйте!
****!
1.Самая главная опасность - высокая контагиозность, то-есть способность быстро передаваться от больного или носителя к здоровому. Если не принимать мер, то с температурой 39-40 завтра сляжет 80% трудоспособного населения. Остановится транспорт, подача электроэнергии, воды, подвоз продуктов питания. Заболеют медработники и смертность будет не 3-4%, а в разы больше. На помощь не придёт никто.
2.Допускать распространения коронавируса нельзя. Как любой вирус, коронавирус способен быстро мутировать, изменяться, переходя от человека к человеку. И это значит, что сегодня вирус даёт смертность 3-4%, а его следующее поколение может дать смертность как чума - половина заболевших будет умирать.
он уже всем НАДОЕЛ !!!!!!!!!!!!!!
На тех, кто нищ и тех, кто врал и крал.
Нам - жить и править. Вам - забиться в щели …
Закончил мягкомозгий зеберал.
но скорее всего жульё из слуг народа
будет поживляться по полной .....
О, как боится "бубочка" майдана то, весь общественный транспорт закрывает.
Ничего, и на бронетранспортерах доедут.
Источник: https://censor.net.ua/n3181825
Ну что, ЗЕбобики, голосонули на президентских выборах так голосонули?
А КАК НАСЧЕТ ТЕПЕРЬ ДОБИРАТЬСЯ НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?
Вам же нравилось, что "бубочка" на велосипеде?Нравилось, как "бубочка" катается, так полюби и сам теперь педали крутить, "лох педальный".
Идиот.
Наши люди в булочную на такси не ездят!