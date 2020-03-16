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Все про:Болгарія (153) СБУ (5399) екстрадиція (267) Баканов Іван (130) Левін Олексій (28)

 Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна екстрадували в Україну, - СБУ

Літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Левіна передали співробітникам СБУ і Офісу генпрокурора, найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Щойно літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку доставлено його та передано співробітникам Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора ", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що Левіна буде доправлено до місця тимчасового тримання, і незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Болгарії апеляційний суд відхилив скаргу підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на його екстрадицію в Україну, - Офіс генпрокурора

"Як і обіцяли, ми впевнено рухаємось до того, аби поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк. Для нас це питання – принципове. А екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто скоїв злочин, чекає справедливе покарання", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Як повідомлялося, 11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181818
 
   
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Це вже щось. Це не тільки безневинних Героїв України Антоненка і Кузьменко маринувати у буцегарні. Але скоріше цей Левін зайде в Раду до монобільшості російського шпигуна Зе. 451м номером. Бо як ще може бути???
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Отправят на обмен в *********. У нас только так и судят виновных, воров, убийц и бандитов. не страна, а зазеркалье. Беспредел.
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Відпустять під особисте зобов'язання.
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Сасибо что сайт ЦН постоянно уделяет внимание расследованию этого преступления. Но....В Черкасах уже третий год судебные инстанции, по указанию местной мафии, саботируют рассмотрение уголовного дела над подозреваемыми, бандой килеров из Киева, которые в 2014 году зверски убили черкасского журналиста Василия Сергиенко. Черкасские журнашлюшки как и все СМИ прикуплены местным мафиозным бандформированием и ФСБшной агентурой *********** параноика людоеда.
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Надіньте на мангера і лєвіна путо,щоб не ломанулись на землю обітовану.
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