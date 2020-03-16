 Україна просить Польщу відновити пішохідний перехід на кордоні: але поки відповіді немає, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу щодо плану дій МЗС у зв'язку із пандемією коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами міністра, рішенням уряду Польщі був закритий пішохідний перехід "Шегині – Медика".
"Ми, на жаль, із сумом сприйняли це рішення. Тому що ми вважаємо, що, з огляду на економічні можливості багатьох людей, їм би було легше пішки перетнути кордон", – заявив Кулеба.
Як зауважив міністр, Україна веде діалог з польськими партнерами, щоб цей перехід відкрити: "Але поки що відповіді немає. Наскільки мені відомо, там з польського боку поставлені залізобетонні блоки, які перешкоджають доступу".
За його словами, ведеться робота з польською стороною над вирішенням деяких питань, які виникають з польського боку на пропускному пункті "Ягодин", для збільшення його пропускної спроможності в бік України.
Блин, может там уже отвечать некому?
16 марта, 15:40
Обещанные тесты на выявление коронавируса сегодня в Одессу не прибудут. Об этом в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Геннадий Труханов.
По его словам, еще утром информацию о прибытии тест-систем подтверждали, однако в 11:00 поступило сообщение, что первые 50 комплектов прибудут в лучшем случае к концу рабочей недели.
В то же время врач-эпидемиолог областного лабораторного центра Минздрава Украины Лариса Потиенко рассказала, что согласно протоколу, одесские медики сначала пытаются выявить у заболевших грипп групп А и В, если его нет, делают тест на ОРВИ, и только в случае отрицательного результата и тут направляют анализы в Киев на выявление коронавируса. Таким образом, между заболеванием и получением анализа проходит от 5 до 7 дней
Но сами смеются над англичанами, шо тем всего по два рулона туалетной бумаги в руки продают.
...совпеды конченые...
Продавщицы посмеиваются втихаря -- трёхдневный запас и свежий привоз лохи выкупили -- я тоже хмыкаю. Это Совок пережил, тому уже ничего не страшно...*)