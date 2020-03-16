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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (2141) українці (1774) Кулеба Дмитро (251)

 Україна просить Польщу відновити пішохідний перехід на кордоні: але поки відповіді немає, - Кулеба

Україна веде переговори з Польщею з метою відновлення пішохідного переходу на кордоні.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу щодо плану дій МЗС у зв'язку із пандемією коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами міністра, рішенням уряду Польщі був закритий пішохідний перехід "Шегині – Медика".

"Ми, на жаль, із сумом сприйняли це рішення. Тому що ми вважаємо, що, з огляду на економічні можливості багатьох людей, їм би було легше пішки перетнути кордон", – заявив Кулеба.

Як зауважив міністр, Україна веде діалог з польськими партнерами, щоб цей перехід відкрити: "Але поки що відповіді немає. Наскільки мені відомо, там з польського боку поставлені залізобетонні блоки, які перешкоджають доступу".

За його словами, ведеться робота з польською стороною над вирішенням деяких питань, які виникають з польського боку на пропускному пункті "Ягодин", для збільшення його пропускної спроможності в бік України.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181817
 
 
 Топ коментарі
 
Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба

Блин, может там уже отвечать некому? Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4397
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Експорт масок у Китай, аналізи по 16000грн, квитки МАУ по 1000$... Дебіли, яким насрали у голови фейковим мародерством Порошенка, привели у владу мародерів справжніх.
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вся муйня в тому, що Україна першою оголосила про закриття КПП Шегині, на якому є піший перехід..... зейлобобіки елементарних речей спланувати не можуть.... куди їм країною керувати Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5433
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Jesli Polsa vela karantin po vsej strane kakoj mozet bit otvet?
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"Плюнь дурню в очі" (цитата с хф "Пропавшая грамота")
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Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба

Блин, может там уже отвечать некому? Украина просит Польшу восстановить пешеходный переход на границе: но пока ответа нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4397
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просто нашим погранцам лень пройтись до бытовки польских погранцов
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вся муйня в тому, що Україна першою оголосила про закриття КПП Шегині, на якому є піший перехід..... зейлобобіки елементарних речей спланувати не можуть.... куди їм країною керувати
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Тесты на коронавирус прибудут в Одессу только к концу недели
16 марта, 15:40
Обещанные тесты на выявление коронавируса сегодня в Одессу не прибудут. Об этом в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, еще утром информацию о прибытии тест-систем подтверждали, однако в 11:00 поступило сообщение, что первые 50 комплектов прибудут в лучшем случае к концу рабочей недели.

В то же время врач-эпидемиолог областного лабораторного центра Минздрава Украины Лариса Потиенко рассказала, что согласно протоколу, одесские медики сначала пытаются выявить у заболевших грипп групп А и В, если его нет, делают тест на ОРВИ, и только в случае отрицательного результата и тут направляют анализы в Киев на выявление коронавируса. Таким образом, между заболеванием и получением анализа проходит от 5 до 7 дней
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Гена ау где тесты?или статистику портить нет желания?
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Срочно нужно ловить поляков, человек хоть десять. И менять всех на всех. Это всё на что способна ЗЕбильная власть.
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Експорт масок у Китай, аналізи по 16000грн, квитки МАУ по 1000$... Дебіли, яким насрали у голови фейковим мародерством Порошенка, привели у владу мародерів справжніх.
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Нам нужен был коронавирус , чтобы впервые с 2014-го года закрыть границу с рашей .
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В Беларуси, в школах, обязали родителей, которые были за границей с февраля, сообщить об этом классным руководителям детей. А те боятся колоться, бо карантин принудительно загремят...
Но сами смеются над англичанами, шо тем всего по два рулона туалетной бумаги в руки продают.
...совпеды конченые...
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Як эта нету атвета? Атвет получен по дипломатическим каналам: «kurwa twoja matka, pocałuj nas w dupę, kretyni, pieprzyć cię»
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Скупаются с утра -- у нас тоже все талоны, всех сортов повыметали. И консервы бобовые, масло, крупы, лапшу дешёвую.
Продавщицы посмеиваются втихаря -- трёхдневный запас и свежий привоз лохи выкупили -- я тоже хмыкаю. Это Совок пережил, тому уже ничего не страшно...*)
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У нас полки магазинов пустеют к 11 утра, народ сметает все.
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На польско-украинской границе говорят столпотворение. Караваны заробитчан возвращаются домой. С короновирусом. Україна просить Польщу відновити пішохідний перехід на кордоні: але поки відповіді немає, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7284
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Тобто, по Україні пересуватися не можна (читай, не можна ходити і їхати на мітинги), а в Польшу можна і треба? А, і ще з ОРЛДО не можна нічого перекривати, хай там хоч тисячами заходять.
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