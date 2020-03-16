 За 5 днів пасажири повернули 303 тисячі квитків на потяги, - "Укрзалізниця"

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Для повернення коштів за невикористані квитки, придбані в касах, потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу. Пасажиру одразу повертають кошти, окрім випадків, коли відсутня достатня кількість готівки. У такому разі гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж 6-ти місяців. При цьому кошти повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси. Кошти зараховуються на карту протягом 30 календарних днів.

"Укрзалізниця компенсує пасажирам 100% вартості проїзного документа на всі скасовані через введення карантину міжнародні потяги", - запевнили в компанії.