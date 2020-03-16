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 Суспільство
  2010  9
Все про:квитки (60) Укрзалізниця (952) повернення (30)

 За 5 днів пасажири повернули 303 тисячі квитків на потяги, - "Укрзалізниця"

Пасажири "Укрзалізниці" з 11 по 15 березня повернули 303 тисячі залізничних квитків на загальну суму 86,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Для повернення коштів за невикористані квитки, придбані в касах, потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу. Пасажиру одразу повертають кошти, окрім випадків, коли відсутня достатня кількість готівки. У такому разі гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж 6-ти місяців. При цьому кошти повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси. Кошти зараховуються на карту протягом 30 календарних днів.

"Укрзалізниця компенсує пасажирам 100% вартості проїзного документа на всі скасовані через введення карантину міжнародні потяги", - запевнили в компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181816
 
 
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А податкова повернула перехований залізницею в бюджет ПДВ?
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Тримайте карман ширше) І сподівайтеся, щоб ще штраф не впаяли за такі повернення)
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" - а деньги вернёте?
- а деньги завтра!"
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Так, бо у Києві відмінено багато заходів (конференцій, семінарів і т.п.) ось люди і поздавали квитки.
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В 2015 году за билет стоимостью 100 гривен мне вернули аж 4 гривны
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Хіба таке буває? Я здавав колись за годину до відправлення поїзда, так і то мені 20 чи 30 грн вернули з 100 чи 110...
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Покупал через Приват24 сдавал в кассе на вокзале за 3 часа до отправления. Как то так, маршрут Сумы-Киев
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