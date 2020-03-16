 СБУ викрила банду рейдерів, які намагалися захопити житловий комплекс у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За попередніми даними слідства, групу, до складу якої входило 11 чоловік, очолював представник комерційної структури – уродженець однієї з країн Близького Сходу. Фігуранти вносили недостовірну інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для незаконного відчуження об’єктів будівництва. Для проведення оборудки вони використовували корупційні зв’язки у відповідних державних установах.

Ділки, зокрема, розробили та намагалися реалізувати протиправну схему відчуження житлового комплексу в одному з районів Києва для подальшого продажу квартир. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили підроблені посвідчення працівників однієї з держустанов, печатки підприємств, залучених до протиправної діяльності та інші матеріали із доказами проведення оборудки.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч.ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток, штампів) Кримінального кодексу України, організатору рейдерської схеми оголошено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення про підозру іншим учасникам угруповання. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

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