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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (7434) рейдерство (208) СБУ (5399)

 СБУ викрила банду рейдерів, які намагалися захопити житловий комплекс у Києві

Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на рейдерському захоплені об’єктів нерухомості у столичному регіоні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За попередніми даними слідства, групу, до складу якої входило 11 чоловік, очолював представник комерційної структури – уродженець однієї з країн Близького Сходу. Фігуранти вносили недостовірну інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для незаконного відчуження об’єктів будівництва. Для проведення оборудки вони використовували корупційні зв’язки у відповідних державних установах.

Ділки, зокрема, розробили та намагалися реалізувати протиправну схему відчуження житлового комплексу в одному з районів Києва для подальшого продажу квартир. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили підроблені посвідчення працівників однієї з держустанов, печатки підприємств, залучених до протиправної діяльності та інші матеріали із доказами проведення оборудки.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч.ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів печаток, штампів) Кримінального кодексу України, організатору рейдерської схеми оголошено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення про підозру іншим учасникам угруповання. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181815
 
 
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Мародёры совсем уху ели, уже не гусей, а целые ЖК отнимают.
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богдан вообще лох. рейдернул какой-то сельхоз кооператив под Васильковом, а мог бы отжимать целый жк в Киеве
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..только на другой ветке инфа была о похожем...чернота тут как дома уже..
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я думаю рейдеров надо расстрелять , а вы?
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если рейдеров расстрелять, то кто ж тогда будет заниматься рейдерством?!..
Андрей Богдан не согласен с таким подходом..
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Этих тварей-рейдеров, сажать надо минимум лет на 10, а иначе толку не будет никакого.
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Коломойский на рейдерстве сколотил все свое состояние.
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Ну як АТОвець або волонтер - то і фотографії є і ПІБи і зріст і хода.
А як хтось з однієї з країн Близького Сходу (Ізраїль) або СНГ (расєя), то навіть назва країни не озвучується
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