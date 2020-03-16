 Повернути українців з Єгипту мають туроператори, - Кулеба

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Туроператори, які так героїчно завезли людей до Єгипту, зокрема за останні дні, мають виконати свої зобов'язання і повернути громадян назад. Міністерство інфраструктури працюватиме з ними для того, щоб знаходити для них спеціальні слоти, буде спеціальна модель для здійснення цього. Але не вдасться туроператорам перекласти цей тягар повністю на державу", - сказав він на брифінгу в Києві у понеділок.
Міністр наголосив, що в понеділок до Шарм-еш-Шейху прибув український консул, який поїхав у відрядження туди для того, щоб бути на місці і допомагати українським громадянам вирішувати їхні проблеми.
"Ми всім допомагатимемо. Я хочу ще раз сказати: ми не кинемо жодного громадянина напризволяще, і проблему українців в Єгипті ми вирішуватимемо спільно з тими, хто цю проблему створив, і розраховуємо на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів", - додав Кулеба.
За даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.
Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині в трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження корона вірусом.
Для допомоги потрапили в карантин туристам в Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.
У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи повинні планувати своє повернення самостійно.
"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.
Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться. ..."
Можно пирамиды строить
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Туристы, у меня для вас плохие новости
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