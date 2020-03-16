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 Політика України
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 Повернути українців з Єгипту мають туроператори, - Кулеба

Міністерство закордонних справ обіцяє застряглим на відпочинку в Єгипті українцям допомогу, але туроператорам не вдасться повністю перекласти тягар повернення своїх клієнтів на державу.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Туроператори, які так героїчно завезли людей до Єгипту, зокрема за останні дні, мають виконати свої зобов'язання і повернути громадян назад. Міністерство інфраструктури працюватиме з ними для того, щоб знаходити для них спеціальні слоти, буде спеціальна модель для здійснення цього. Але не вдасться туроператорам перекласти цей тягар повністю на державу", - сказав він на брифінгу в Києві у понеділок.

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Міністр наголосив, що в понеділок до Шарм-еш-Шейху прибув український консул, який поїхав у відрядження туди для того, щоб бути на місці і допомагати українським громадянам вирішувати їхні проблеми.

"Ми всім допомагатимемо. Я хочу ще раз сказати: ми не кинемо жодного громадянина напризволяще, і проблему українців в Єгипті ми вирішуватимемо спільно з тими, хто цю проблему створив, і розраховуємо на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів", - додав Кулеба.

За даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.

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Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині в трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження корона вірусом.

Для допомоги потрапили в карантин туристам в Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.

У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи повинні планувати своє повернення самостійно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181814
 
   
 Топ коментарі
 
Понты и красивый ролик не пройдут... Вернуть украинцев из Египта должны туроператоры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8580
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часть из них сами себя кинули...жадность и жажда халявы - наше все....
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60ааат(!!) тысяч.. Вернуть украинцев из Египта должны туроператоры, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7920
Можно пирамиды строить
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В Египте уже ждут 750 человек с пятницы. А всего сейчас украинцев в Египте -- тысячи человек. Людей просто кинули.
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часть из них сами себя кинули...жадность и жажда халявы - наше все....
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Кто их кинул? За шарой погнались на свой страх и риск и теперь кто-то виноват?
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Знову послали... Кулєба знає, що сказати. І влучно, і вчасно.
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"... Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться. ..."
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Да им пофиг, этим туроператорам, спишут на форс-мажор, мытутнеричем
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Не, ну если власть с яйцами, могут наложить штраф и сроки отправки.
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Золотые слова, здравый смысл должен был победить жажду наживы, но так хотелось заработать, как в последний раз.
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"Вернуть украинцев из Египта должны туроператоры"... на літаках МАУ.
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МАУ хіба займається чартерними рейсами?
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"должны туроператоры"
--
Туристы, у меня для вас плохие новости
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tak dolzno bit.Gosudartsvo tolko dolzna ciotko i jasno skazat tam jexat nelzia
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правильно, жлобье уехало,потому, как купилипол года назад за 200долл
,
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У Кулебы вместо мозгов кулебяка. Наши туроператоры работают чётко как пиндосский «Джавелин» - впарил и забыл.
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...ашотакое, к-****, бородатая бабушка послала вас лететь на йух?
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