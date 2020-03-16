 МВФ готовий мобілізувати $1 трильйон для стабілізації економіки країн на тлі пандемії коронавірусу, - Георгієва

Про це йдеться в публікації директора МВФ Крісталіни Георгієвої в блозі організації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Фонд може надати майже 50 мільярдів доларів країнам, що розвиваються і до 10 мільярдів доларів - країнам-членам з низькими доходами.
Нагадаємо, 4 березня глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що через поширення коронавірусу в 2020 році зростання світового ВВП виявиться нижче, ніж на рік тому.
огромное количество всё равно выжило бы,
а подножных ресурсов осталось бы лет на сто
мвф деньги не раздает, а выдает под определенные условия... а вислюк их и не думает выполнять
хотя.. в мвф снимут фильм как выдают голобородьку весь триллион долларов))
если бы не ростовщики, то человечество до сих пор вело бы натуральное хозяйство
Они за дефолт и полное обнищание народа, и чтобы нищий народ работал у них на предприятиях за гроши
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