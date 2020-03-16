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Все про:МВФ (687) Крісталіна Георгієва (7) COVID-19 (922)

 МВФ готовий мобілізувати $1 трильйон для стабілізації економіки країн на тлі пандемії коронавірусу, - Георгієва

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал в 1 трильйон доларів для допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом.

Про це йдеться в публікації директора МВФ Крісталіни Георгієвої в блозі організації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Фонд може надати майже 50 мільярдів доларів країнам, що розвиваються і до 10 мільярдів доларів - країнам-членам з низькими доходами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий уряд України підтвердив прихильність до реформ і нової програми з МВФ, - представник Фонду

Нагадаємо, 4 березня глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що через поширення коронавірусу в 2020 році зростання світового ВВП виявиться нижче, ніж на рік тому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181813
 
 
 Топ коментарі
 
;Здесь можно хорошо прібарахлітца, внукам хватіт;
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о! При об одном только упоминания об $1трлн одна бородатая бабушка отправит ссыкливого внучка рассказывать о инвестиционных нянях.
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Во времена Запорожской Сечи гетьману, который оказывался не способен ни править, ни воевать, отрубали на площади бошку
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никада !

огромное количество всё равно выжило бы,

а подножных ресурсов осталось бы лет на сто
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та кто же ему, клоуну, даст денег... даже если он "сделает умное лицо"))

мвф деньги не раздает, а выдает под определенные условия... а вислюк их и не думает выполнять

хотя.. в мвф снимут фильм как выдают голобородьку весь триллион долларов))
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;Здесь можно хорошо прібарахлітца, внукам хватіт;
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о! При об одном только упоминания об $1трлн одна бородатая бабушка отправит ссыкливого внучка рассказывать о инвестиционных нянях.
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Во времена Запорожской Сечи таких ростовщиков как МВФ - в сложные времена били и забирали все бесплатно. А потом они все равно возвращались обратно, бо выгодно. Если конечно Гоголь не врет.
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так мвф не заставляет брать у них деньги.

если бы не ростовщики, то человечество до сих пор вело бы натуральное хозяйство
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Во времена Запорожской Сечи гетьману, который оказывался не способен ни править, ни воевать, отрубали на площади бошку
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Поэтому Порошенко позорным проигрышем на выборах и несколькими уголовными делами - еще легко отделался.
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Поэтому ЗЕлупок точно так просто уже не отделается.
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если Украине что перепадет зЭля наверное скажет что это прямые ИНВЕСТИЦИИ МВФ готов мобилизовать $1 триллион для стабилизации экономики стран на фоне пандемии коронавируса, - Георгиева - Цензор.НЕТ 6168
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Скоро коронавірус загнеться від такого бабла.
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Наши быдлоолигархи против МВФ
Они за дефолт и полное обнищание народа, и чтобы нищий народ работал у них на предприятиях за гроши
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Хтось у світі добре наживеться,а хтось залишиться біля розбитого корита.
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-МВФ готовий мобілізувати $ 1 трильйон для стабілізації економіки країн! Це добре, ось тільки кремлівськім фашистамт )(уйла з ворожої паРаші навіть і копійки допомоги давати не можна. Дай їм навіть цей цілий $ тріліон допомоги вони його моментально вкладуть у свої окупаційні війни проти багатьох країн, в тому числі і проти України. І заллють тоді козломорді кацапи весь світ кров'ю убитих. Навпаки потрібно терміново посилювати санкції проти проклятої фашистської паРаші за її криваві загарбницькі війні..
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