 МВФ готовий мобілізувати $1 трильйон для стабілізації економіки країн на тлі пандемії коронавірусу, - Георгієва

Про це йдеться в публікації директора МВФ Крісталіни Георгієвої в блозі організації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Фонд може надати майже 50 мільярдів доларів країнам, що розвиваються і до 10 мільярдів доларів - країнам-членам з низькими доходами.

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Нагадаємо, 4 березня глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що через поширення коронавірусу в 2020 році зростання світового ВВП виявиться нижче, ніж на рік тому.