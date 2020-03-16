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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:валюта (126) НБУ (621) заробітчани (280) Сологуб (8) COVID-19 (922)

 Обсяг переказів заробітчан в Україну може знизитися на $0,5-1 млрд через коронавірус, - НБУ

Обсяг переказів заробітчан в Україну за підсумками 2020 року може знизитися на $ 0,5-1 млрд з $ 12 млрд в зв'язку з поширенням по світу коронавірусу.

Про це свідчать попередні дані Національного банку України, оприлюднені на сторінці регулятора в Facebook в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника глави НБУ Дмитра Сологуба, якого цитує пресслужба, також знизиться відтік валюти на суму близько $ 1,5 млрд у зв'язку зі скороченням витрат українців на подорожі через коронавірус.

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Обсяг переказів заробітчан в Україну може знизитися на $0,5-1 млрд через коронавірус, - НБУ 01
Обсяг переказів заробітчан в Україну може знизитися на $0,5-1 млрд через коронавірус, - НБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181811
 
 
 Топ коментарі
 
а апетити зежлобів можуть збільшитись на 0,5 -1 млрд. дол.
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Так оптимистично, на $0,5-1 млрд с $12 млрд , а на процентов 50 слабо? У нас массово закрываются объекты и рабочих отправляют в отпуск за свой счет, знаю и в Польше такая же ситуация. Много с Польши уехало в Украину по причине закрытия предприятий и объектов,закрытия границ и неосведомленности, что будет завтра, какие сроки карантина, что с визами.
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а апетити зежлобів можуть збільшитись на 0,5 -1 млрд. дол.
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Так оптимистично, на $0,5-1 млрд с $12 млрд , а на процентов 50 слабо? У нас массово закрываются объекты и рабочих отправляют в отпуск за свой счет, знаю и в Польше такая же ситуация. Много с Польши уехало в Украину по причине закрытия предприятий и объектов,закрытия границ и неосведомленности, что будет завтра, какие сроки карантина, что с визами.
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Выдают желаемое за действительное. Эти 12млрд это тоже меньше половины. Остальное привозят в карманах. Так что реально может быть и минус 15млрд в балансе. Ну частично это компенсируется низкой ценой на газ/нефть, сокращением импорта и туризма
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Выдают желаемое за действительное.
Врядли, скорее врет в соответствии со служебными обязанностями.
Так что реально может быть и минус 15млрд в балансе.
Врядли, точне - очень зависит от длительности эпидемий в разн странах.
Ну частично это компенсируется ..... сокращением импорта и туризма
Верно, но: дает только уменьшение расходов в валюте. А если брать всё, те учесть убытки в тур отрасли, торговле, ремонте, логистике..... и в гривне, то скорее тоже спад. Напр, бензин подешевел, а заказы на перевозки упали сильнее..... цена бензина 10-20% от себестоимости перевозок.
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Бараны на 70-90% мои догадки так как вся Европа останавливаться с чего им денег слать? Хоть бы самим счёта оплатить...
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А какое дело НБУ к деньгам , которые люди зарабатывают в ЕС ..А может там в публичных домах зарабатывают НБУ что непобрезгует и такими деньгами ? Толку от НБУ они что труженики ?на курсе валют спикулируют и все я считаю что они паразиты
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ну як яке, вони ж скуповують падешевле, а зараз і далі будуть спікулювати падароже, головне, щоб депозитні ставки зменшити, бо профіт зменшиться у шмарклі
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А какое дело НБУ к деньгам , которые люди зарабатывают в ЕС .
НБУ отвечает за фин рынок страны, откуда там деньги - его не волнует.
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зато когда всё более-менее устаканиться, приток возрастёт. уедут то послекризисную европу кууууууда больше восстанавливать, чем это было до кризиса.
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Чего её восстанавливать? Это же не война. Это просто вирус.
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Якщо перекази зменшаться, то посилиться дефіцит ВКВ на міжбанку, збільшиться попит на неї, баланс встановиться на більш високій позначці.... іншими словами - курс гривні ростиме.
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та я так думаю, що сума куда більша. Знайомі сказали, що в Угорщині вже зупиняються через відсутність комплектуючих з .... Китаю. Так що нас чекають "веселі часи" вже скоро.
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экономика обвалится без заробитчан. Где еще так?
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А что это государство, кроме подсчёта чужих денег, сделало для этих заробитчан? Выдавило и отправило гулять по белу свету. И хватает же наглости считать в чужом кармане.
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А может и сльнее, тк ну его нафик слать...
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