 Обсяг переказів заробітчан в Україну може знизитися на $0,5-1 млрд через коронавірус, - НБУ

Про це свідчать попередні дані Національного банку України, оприлюднені на сторінці регулятора в Facebook в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника глави НБУ Дмитра Сологуба, якого цитує пресслужба, також знизиться відтік валюти на суму близько $ 1,5 млрд у зв'язку зі скороченням витрат українців на подорожі через коронавірус.

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