 Обсяг переказів заробітчан в Україну може знизитися на $0,5-1 млрд через коронавірус, - НБУ

Про це свідчать попередні дані Національного банку України, оприлюднені на сторінці регулятора в Facebook в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
За словами заступника глави НБУ Дмитра Сологуба, якого цитує пресслужба, також знизиться відтік валюти на суму близько $ 1,5 млрд у зв'язку зі скороченням витрат українців на подорожі через коронавірус.
Врядли, скорее врет в соответствии со служебными обязанностями.
Так что реально может быть и минус 15млрд в балансе.
Врядли, точне - очень зависит от длительности эпидемий в разн странах.
Ну частично это компенсируется ..... сокращением импорта и туризма
Верно, но: дает только уменьшение расходов в валюте. А если брать всё, те учесть убытки в тур отрасли, торговле, ремонте, логистике..... и в гривне, то скорее тоже спад. Напр, бензин подешевел, а заказы на перевозки упали сильнее..... цена бензина 10-20% от себестоимости перевозок.
НБУ отвечает за фин рынок страны, откуда там деньги - его не волнует.