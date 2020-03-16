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 Нездатність ефективно працювати в умовах ринку приводить "Укрзалізницю" до фінансових втрат, - Криворучко

Тільки в лютому 2020 року у вимушений резерв було виведено 19 тис. вантажних вагонів "Укрзалізниці". Такі дії, крім того, що ще більше знижують операційну ефективність УЗ і негативно впливають на забезпечення перевізного процесу, ще й дорого обходяться національному залізничному монополісту у вигляді недоотриманих доходів.

Про це у своєму блозі на сайті "Центру транспортний стратегій" заявив керівник Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, передає УНІАН.

"У минулому році керівництво "Укрзалізниці" часто жонглювало поняттям "склади на колесах" щодо вантажних вагонів – тоді звинувачення адресувалися вантажовідправникам. Але наскільки ефективно сам залізничний монополіст розпоряджається своїм вагонним парком? Можна констатувати, що монополія тут грає злий жарт з УЗ. Почнемо з того, що вже не перший місяць на ринку відзначають профіцит вагонів. Однією з основних причин зменшення потреби у вагонному парку стало суттєве зменшення навантаження вагонів, внаслідок зниження промислового виробництва в Україні. У такій ситуації єдиним механізмом, який може збалансувати попит і пропозицію на ринку, є ціна", – пише Криворучко. За словами голови профільної асоціації, всі основні оператори ринку, крім самої УЗ, вже відреагували на зменшення попиту з боку вантажовідправників, знизивши, наприклад, ставку за напіввагон до 400 грн (з ПДВ) на добу та 500 грн (з ПДВ) на добу – за окатишевіз. "У "Укрзалізниці" ж досі вартість користування вагонами значно перевищує пропозицію на ринку – за деякими типами рухомого складу більш ніж в два рази. У зв'язку з цим ключові вантажовідправники все частіше відмовляються від вагонів УЗ на користь приватного парку. Що ж у такому разі відбувається з незатребуваними вагонами УЗ? За наявною інформацією, тільки в лютому це призвело до того, що у вимушений резерв було виведено 19 тис. вантажних вагонів. І це навіть не "склади на колесах", а просто стоять без діла не завантажені вагони", – зазначає Криворучко.

Так, за його словами, тільки в лютому 2020 року у вимушений резерв було виведено 19 тис. вантажних вагонів "Укрзалізниці". Такі дії, крім того, що ще більше знижують операційну ефективність УЗ і негативно впливають на забезпечення перевізного процесу, ще й дорого обходяться національному залізничному монополісту у вигляді недоотриманих доходів. Експерти оцінюють фінансові втрати УЗ на рівні 0,4 млрд грн у місяць.

"Будь-яка інша приватна вагонна компанія при такому підході вже давно б була на межі банкрутства. Але, користуючись статусом монополіста, "Укрзалізниця" в цій ситуації замість того, щоб знизити ставки плати за використання своїх вагонів до ринкового рівня, повернути клієнтів і заробити, покриває упущену вигоду доходами від інфраструктурної складової. А це означає, що, втрачається ресурс, який можна було б спрямувати на модернізацію тяги та інфраструктури", – констатує Криворучко. При цьому, за його словами, як відзначають представники бізнесу, УЗ сама стала заручником давно застарілого і не відповідаючого новим ринковим реаліям Порядку визначення плати за використання власних вагонів перевізника УЗ у процесі надання послуг з перевезення вантажів, введеного в дію з 19.02.2018. Після проведення дерегуляції вагонної складової в "Укрзалізниці" залишилися неринкові важелі. Парк ЦТЛ, на відміну від власного рухомого складу, не вимагає погодження графіків на підсилання порожніх вагонів з боку вантажовідправників.

"У зв'язку з цим, вже не раз відзначалося, що вагонний бізнес – це сегмент, який приватники готові інвестувати, управляти ним, надавати необхідний сервіс та нести ризики недозавантаження парку, не залазячи в кишеню вантажовідправників. У свою чергу, АТ УЗ, ймовірно, доцільніше було б зосередитися на інвестиціях в тягу та інфраструктуру, а не у вагони, які зараз за фактом стоять "під парканом", в той час як парк їх більш спритних приватних конкурентів завантажений роботою", – підсумував глава Асоціації власників вагонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181809
 
 
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Неспособность эффективно работать в условиях рынка
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Никогда человек, сидящий на окладе --- не будет эффективно работать... разве что -- под страхом смерти...
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Так сейчас же еще новая власть слила УЗ немцам типа, поляки уже работали... ага, теперь еще немцы типа будут доить
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піздуночок ... ЖД є прибутковою до 50% процентів перевезень проводяться нелегально про це всі знають. Гарна кормушка ... Нічого не змінися незалежно від того хто буде керівником. На крайній випадок новий чесний керівник застрелиться як Кірпа 3-ма пострілами в голову.
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мені тепер цікаво - а що УЗ робитиме в умовах, коли в них зараз операційна виручка поповзе вниз просто карколомними темпами?
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А ничего они делать не будут как обычно. Ну разве что могут очередное повышение цен на грузоперевозки обьявить в связи с форс-мажором из-за вируса. Да и то вряд-ли - ведь возить-то нечего будет, а пустые вагончики таскать у них ни мозгов ни денег не хватит.)))
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Сколько уже было сказано про УЗ... Думал что-то новое прочитаю, а тут все то-же самое - колеса квадратные, рельсы пластилиновые, оклады миллионные, а чиновники дураками прикидываются. Свалите все на вирус и закройте перевозки на месяц, а там может и вовсе закроетесь.)))
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