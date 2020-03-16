 Ми перевірили всі бази, Україна не продавала Німеччині 2 млн масок, - Кулеба спростував слова прем'єра Словаччини

Про це Кулеба заявив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми перевірили всі бази даних, зокрема митні, ми провели консультації на всіх рівнях і не виявили жодних ознак, що той обсяг масок, про який говорив прем'єр-міністр Словаччини, потрапив до Німеччини. Отже, я спростовую заяву, яка вчора спричинила стільки шуму", - сказав Кулеба.

Він також запевнив, що уряд докладатиме всіх зусиль не тільки для того, щоб утримувати якомога більше масок в Україні, а й для того щоб знаходити додаткові джерела їх постачань в інших країнах світу.

Окрім того, міністр наголосив, що в Україні введено заборону на експорт масок, і тому будь-яка спроба в обхід закону здійснити цей експорт буде жорстко каратися.

15 березня прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україна була готова продати його країні 2 млн медичних масок. За його словами, продавець захотів оплату готівкою, і уряд Словаччини підготував валізу з 1,2 млн євро, але товар в підсумку пішов перекупникові з Німеччини.

Увечері 15 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якщо Словаччина справді намагалася купити в України маски, то це було зроблено в обхід українського законодавства.

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Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні. Також кабінет міністрів України ввів заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.

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