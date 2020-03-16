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 Силовики РФ 16 березня затримали кримського татарина Ібраімова в окупованому Криму, - Денісова

Силовики РФ затримали кримського татарина Ділявера Ібраімова і провели обшук у нього вдома в Джанкої.

Про це повідомила уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також вказує, що невідомо, де утримуються незаконно засуджений громадянин України Рустем Ісмаїлов, який раніше перебував у "ФКУ СИЗО УФСИН России по Ростовской области".

Денісова нагадує, що у червні 2019 року Північно-Кавказьким військовим окружним судом до 13, 5 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. 24 січня 2020 вирок щодо Рустема Ісмаїлова вступив в законну силу, після чого громадянин України був вивезений з пенітенціарної установи Ростовської області.

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"Прошу уповноваженого з прав людини Тетяну Москалькову терміново вжити заходів для встановлення місцезнаходження громадян України", - підкреслює Денісова.

Силовики РФ 16 березня затримали кримського татарина Ібраімова в окупованому Криму, - Денісова 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181804
 
 
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