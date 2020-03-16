 КС РФ підтвердив законність поправок, які обнуляють президентські терміни Путіна

Про це повідомляється в понеділок у висновку КС РФ, передає Цензор.НЕТ.
Конституційний суд (КС) Росії зробив висновок, що закон про поправку до Конституції відповідає статтям 1, 2 і 9 основного закону.
Зазначається, що висновок Конституційного суду РФ про перевірку закону про поправки до Конституції остаточний. Він не підлягає оскарженню і набирає чинності негайно, сказано у висновку суду.
Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.
Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.
До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.
Нам на ихнюю конституцию, ведущую их в каменный век, должно быть далеко пофиг.
А свою надо беречь, и не давать всяким ручонкам, добравшимся до власти, перемарывать
её под себя. Ради нашей свободы и свободы наших детей и внуков. Учите их жить свободными и - Всё будет Украина.
пришел бы сейчас на его место какой нибудь "демократ" и Запад опять сделал бы какую нибудь дыбильную Перезагрузку....
Как это пытался сделать идиот Обама....
- "Дорогой, я у тебя первая!"
- "Неужели?"
- "Да. После обнуления."
Раисси - х..ловое.
NewFake_MIDRF
Нефть уже 29,55 долларов за баррель. Это при себестоимости добычи в России в 40-45. Год весёлый получается!!!
Есть Россия и будет война, нет России и нет войны!
_Надежда
Депутат Госдумы,дважды Герой СССР, 2-я женщина-космонавт (два полета) и 1я в мире женщина, вышедшая в открытый космос,Светлана Савицкая обнуление Пу поддержать отказалась. В отличие от, полетное задание не провалила,истерики в космосе не устраивала,корабль угробить не пыталась.