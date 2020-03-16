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Все про:Конституція (370) поправки (32) Путін (16442) Росія (26699)

 КС РФ підтвердив законність поправок, які обнуляють президентські терміни Путіна

Конституційний суд РФ визнав закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, таким, що відповідає основному закону країни.

Про це повідомляється в понеділок у висновку КС РФ, передає Цензор.НЕТ.

Конституційний суд (КС) Росії зробив висновок, що закон про поправку до Конституції відповідає статтям 1, 2 і 9 основного закону.

Зазначається, що висновок Конституційного суду РФ про перевірку закону про поправки до Конституції остаточний. Він не підлягає оскарженню і набирає чинності негайно, сказано у висновку суду.

Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181801
 
 
 Топ коментарі
 


NewFake_MIDRF



Нефть уже 29,55 долларов за баррель. Это при себестоимости добычи в России в 40-45. Год весёлый получается!!!

КС РФ утвердил поправки в Конституцию, обнуляющие президентские сроки Путина - Цензор.НЕТ 3222
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Это не новость...новость...даже сенсация была бы если бы не утвердил вдруг...
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я вообще офигел, вот читаю и не верью своим глазам, на раисии одобрили что то на благо *****, прямь леволюция там прошла
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вот вспомнил один коментарии - надо ***** зарплату поднять до 1 лярда в день, чтоб не убежал до окончение своей работы - развала раисии,кстати, говорят, часы затыкали в ускоренном режиме.
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та да. даже по косвенным данным, там не сильный айс с часами.
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Это не страна - это нелигитимное сборище дебилов .
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Путлер уже давно рассейской конституцией свое дряблое очко подтирает.
Нам на ихнюю конституцию, ведущую их в каменный век, должно быть далеко пофиг.
А свою надо беречь, и не давать всяким ручонкам, добравшимся до власти, перемарывать
её под себя. Ради нашей свободы и свободы наших детей и внуков. Учите их жить свободными и - Всё будет Украина.

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Это не новость...новость...даже сенсация была бы если бы не утвердил вдруг...
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да вы что в самом деле как все долго то думали в КС РФ думал что в суботу зайдет а поутру воскресенья выдадут Путину вечный венок на головку а нет в понедельник таки...
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Бідломасса цацапсячая возмуШШена, говорят Шо сцарь-хуйло их в очередной раз поимел КС РФ утвердил "путинские" поправки в Конституцию - Цензор.НЕТ 5428
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нормально - миссия путина разрушить московию....
пришел бы сейчас на его место какой нибудь "демократ" и Запад опять сделал бы какую нибудь дыбильную Перезагрузку....
Как это пытался сделать идиот Обама....
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Анекдот.
- "Дорогой, я у тебя первая!"
- "Неужели?"
- "Да. После обнуления."
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Ну чудненько, теперь уж точно раньше все это кончится.
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Та невже!!?? А я думав, що він їх відкине, назве Путіна ****** за такі поправки, звернеться до Венеціанської комісії, ОБСЄ та Папи римського з приводу незаконності дій Путіна. Але взяв і підтвердив. Просто несподіванка.
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Кто бы сомневался. Это еще ерунда, смотря на развитие ситуации в украинских судах, у украинцев есть реальный шанс встречать хлебом-солью ЛЕГЕТИМНОГО президента.
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На всю голову клоуны.Вся расия очень напоминает Буншу-Ивана Грозного.Очень гордая и самовлюбленная-а всем смешно.
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Кроме того, в апреле референдум по данному вопросу покажет результат 98% , или что то рядом..Поздравляем...
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та там в апреле за 98%, подсчётчикам расстрел на месте и 10 лет без права переписки бонусом. процентов под 300 должно быть.
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"Страна рабов, страна господ" (С). С другой стороны, ***** начал развал Мордора, он же и закончит его!
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и нехть тоже стремится обнулиться. уже меньше 30. ))
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NewFake_MIDRF



Нефть уже 29,55 долларов за баррель. Это при себестоимости добычи в России в 40-45. Год весёлый получается!!!

КС РФ утвердил поправки в Конституцию, обнуляющие президентские сроки Путина - Цензор.НЕТ 3222
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а вот газ летучии, скоро и вообще развеиться, кстати - как там договор с рашкой заключили о транзите?
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Уже ничего не спасёт Росиии от развала .

Есть Россия и будет война, нет России и нет войны!
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Та ви шо? От так ніажиданасть! Кацапи: запєвай- "Боже,хуйла храні!"
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Эх, опоздали Россияне. Украинцы перехватили президента Зеленского для себя.
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власть на росии никогда не передавалась по воли народа и почему все ждут чего то другого ...чтобы что то изменилось , надо голосовать кусками арматуры и булыжниками
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Немножко надо подправить! КС РФ подтвердил законность поправок, обнуляющих Путина!
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В США конституция гарантирует сменяемость власти, на рассии власть гарантирует сменяемость конституции.
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Нашему КС надо поучиться подобной скорости рассмотрения вопросов.
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ну все это надолго и всерьез ...двойников пуйла хватит до конца этого столетия )))
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А кто сомневался? Что в дурдоме раша полно дебилов даже в КС.
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_Надежда



Депутат Госдумы,дважды Герой СССР, 2-я женщина-космонавт (два полета) и 1я в мире женщина, вышедшая в открытый космос,Светлана Савицкая обнуление Пу поддержать отказалась. В отличие от, полетное задание не провалила,истерики в космосе не устраивала,корабль угробить не пыталась.

КС РФ підтвердив законність поправок, які обнуляють президентські терміни Путіна - Цензор.НЕТ 8623
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