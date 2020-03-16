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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (214) ЦГЗ (48)

 З 2 до 8 березня від ускладнень грипу померли 9 осіб, з початку епідсезону - 63, - ЦГЗ

В Україні в період з 2 до 8 березня на ГРВІ захворіли майже 221 тис. осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 2 до 8 березня на ГРВІ захворіли 220 тис. 932 людини, з них 66,4% - діти", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що з початку епідемічного сезону внаслідок ускладнень грипу померли 63 людини, що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції. Жоден із померлих не був щеплений проти грипу. З 2 до 8 березня грип забрав життя 9 людей.

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Водночас, протягом зазначеного тижня від грипу вакцинувалося 216 людей. З початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 людина.

З 2 до 8 березня від ускладнень грипу померли 9 осіб, з початку епідсезону - 63, - ЦГЗ 01

З 2 до 8 березня від ускладнень грипу померли 9 осіб, з початку епідсезону - 63, - ЦГЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181800
 
 
 Топ коментарі
 
Опубликуйте статистику по пневмониям.
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Ну естественно, потому что эти смерти и заболеваемость они по какой-то причине скрывают и это сокрытие наводит на мысль, что масштабы уже немаленькие.
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Под маской гриппа у нас уже идет на спад эпидемия короновируса....
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Под маской гриппа у нас уже идет на спад эпидемия короновируса....
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"Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем. Не имеет значения, поэтому цифры нет", - сказал министр здравоохранения И.Емец
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Ну естественно, потому что эти смерти и заболеваемость они по какой-то причине скрывают и это сокрытие наводит на мысль, что масштабы уже немаленькие.
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Пневмония - это воспаление легких, что является осложнением от гриппа и других вирусных заболеваний и не только.

В год во всем мире кстати умирает 650 000 человек и никакой паники нет.
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Ну если нет паники и ничего страшного, то пусть покажут цифры у нас и мы сравним с прошлым годом.
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но не каждый год в эту проблему китайцы и американцы сотни лярдов пуляют Со 2 по 8 марта от осложнений гриппа умерли 9 человек, с начала эпидсезона - 63, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5080
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Если весь мир заболеет короной, то умрет не 650 тыс, а 6,5 млн, потому как там смертность на порядок выше
Это так для упорототвердолобых
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Так ці 63 людини, скоріше за все, і померли від пневмонії. Бо пневмонія - основна причина смертності від грипу, інші ускладнення грипу - переважно несмертельні. Невже вам елементарні факти треба розжовувати???
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пишите уже и про рак,туберкулез,диабет,спид
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Это фигня все, народ привык, что бы с перепугу скупил силь, спички, и залез в погреба нужно что то новенькое...
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ну начинается , лучше не повесься а утопись...
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