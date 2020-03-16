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Все про:перевезення (209) Словенія (41) Мінінфраструктури (371) COVID-19 (922)

 Українські далекобійники зможуть повернутися зі Словенії гуманітарним коридором

Про створення гуманітарного коридору на маршруті Словенія - Хорватія - Сербія - Румунія - Україна домовилася влада країн, територіями яких він пролягатиме. Вантажівки зможуть рухатися по коридору з супроводом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

"Настійно просимо українських перевізників не відмовлятися від такої можливості. Перевізників, готових рухатися в гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу відповідного департаменту міністерства", - сказано в повідомленні.

Як зазначає Мінінфраструктури, Угорщина прийняла рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту.

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"Зараз розробляється і найближчим часом буде оприлюднено детальний алгоритм і вимоги до здійснення такого транзиту. Інформація буде надана відразу після її отримання від посольства України в Угорщині та Міністерства інновацій і технологій Угорщини", - підкреслюють у відомстві.

Згідно з даними Мінінфраструктури, 12 транспортних засобів, які перебували на словенсько-угорському кордоні, успішно його перетнули і прямують в Україну.

Станом на 16 березня у світі налічується 168,768 тис. осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19. Кількість жертв інфекції досягла 6,510 тис., одужали понад 76,8 тис.осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181798
 
 
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Грузовички уже заворачивают, нас в ближайшие 3 месяца ждёт уже товарный коллапс.
Надеюсь все уже диванами запаслись?)
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