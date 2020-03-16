 За кордоном коронавірусом інфіковано 7 українців, сотні українських громадян перебувають на карантині, - Кулеба

"Інфіковано поки сім громадян", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З лайнера "​​Grand Princess" повертаються члени екіпажу, якщо не помиляюся, їх 35. На карантині перебувають сотні українських громадян у багатьох країнах, у Єгипті - в готелях, у Бразилії - група з 14 осіб, а також в інших", - додав міністр.

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