EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  837  10
Матеріали за темою:
Все про:українці (1763) Кулеба Дмитро (251) COVID-19 (922)

 За кордоном коронавірусом інфіковано 7 українців, сотні українських громадян перебувають на карантині, - Кулеба

За межами України коронавірусом інфіковано сім громадян країни, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві в понеділок.

"Інфіковано поки сім громадян", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З лайнера "​​Grand Princess" повертаються члени екіпажу, якщо не помиляюся, їх 35. На карантині перебувають сотні українських громадян у багатьох країнах, у Єгипті - в готелях, у Бразилії - група з 14 осіб, а також в інших", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З лайнера "Grand Princess" евакуювали ще 35 громадян України, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181797
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Утро президента начинается с кофе. Потом он идет на работу. Потом идет в супермаркет, потом в аптеку, а потом возвращается домой. А мог бы, ****, все время проводить на работе, лодырь.
 показати весь коментар
 
Эта ситуация новая . Впервые даже сложно спрогнозировать, что будет в конце этого абзаца. Если все позакрывать , люди лишатся работы, перестанут создавать товары и услуги, разрушится цепочка. Или кто-то думает, что у людей есть огромные запасы, из которых мы будем оплачивать коммуналку и банковские кредиты?
Самое плохое, что нет даже приблизительной даты окончания всего этого. Такое впечатление, что это вообще начало.
Похоже нас ждет что-то похожее на апокалипсис-с пустыми улицами и одинокими прохожими в масках
Мир стал маленьким - привычка кого-то жрать и трахать все подряд убивает людей, которые этого не делают.
Как-то странно все совпало - и кризис , и коронавирус , и война. Впервые у меня , оптимистки по жизни, нет за что зацепиться оптимизму.
 показати весь коментар
 
это может быть похоже на СПИД, которому же много лет, а полного лечения так и нет. Но от СПИДа ещё как-то можно уберечься, а от коронавируса практически нет.
Тем не менее оптимизм есть - дети не болеют практически и молодёжь, но карантин нужен, чтобы не було массового мора людей постарше.
Война буде остановлена - никто не воюет в таких условиях.
Товары будут создаваться, но не у нас!,а во всём мире - там, где у нас было уничтожено при кучме - на малых предприятиях.
 показати весь коментар
 
Ваш прогноз даже можно назвать оптимистичным в части окончания войны. Спасибо. У меня , если честно, депрессия. Это не страх, а какая-то вселенская усталость. Начиная с 14 года , мы не живем, мы выживаем , постоянно хватаем воздух, но не дышим полной грудью. Я запомню ваши слова
 показати весь коментар
 
так вся країна в депресії - власне цим багато в чому і обумовлено вибір Зеленського , як Президента. Сам Зеленський, скоріше всього, і не усвідомлював реальність, в якій опинилася Україна. Але то таке....не по темі.
 показати весь коментар
 
 
Ага, и кризис, и коронавирус, и война, а главное при этом всем полный идиот в президентах... Ну что, зевыборцы, весь писец вы сделали сами.
 показати весь коментар
 
 
Лера, ну можешь ты хоть пять минут в день не работать? И не употреблять 'зе'?
Вирусы и войны не Зе начал и придумал - это глобальная мировая проблема, в которую нас затягивает , как в воронку. Есть ситуации, когда нация должна объединятся. Или ты думаешь порошенко своей грудью перекрыл бы вход в Украину коронавирус? Или он закончил ато за неделю?
У меня нет настроения с тобой спорить. Будь здорова и не болей, этим ты внесёшь свой хотя бы один позитивный вклад в будущее Украины
 показати весь коментар
 
Интересно, есть ли большие шансы выжить стране, в этом писце, с президентом идиотом...
 показати весь коментар
 
Довбана влада! Замість того, щоб вчасно закрити кордони, забеспечити людей масками та антисептиками вони піарити свої зелені пики закриваючи у Нових Санжарах карантин.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору