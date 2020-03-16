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Все про:МЗС (2114) українці (1763) Кулеба Дмитро (251)

 Понад 1,7 тис. українців попросили про допомогу в поверненні додому з-за кордону, - Кулеба

1791 громадянин України офіційно звернувся до посольств і консульств України по допомогу у поверненні додому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 16 березня.

"Станом на 9 годину у нас офіційно у посольствах у консульствах України зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування", - сказав міністр.

Кулеба розповів, що МЗС у співпраці з Міністерством інфраструктури і Держприкордонслужбою складають "повну картину", де хто з українських громадян перебуває, і аналізують, як допомогти їм повернутися в Україну.

Читайте також: За кордоном коронавірусом інфіковано 7 українців, сотні українських громадян перебувають на карантині, - Кулеба

"Будуть використані всі можливості і всі моделі, щоб допомогти громадянам у цьому скрутному становищі", - запевнив міністр.

За його словами, розробляються можливості евакуації українців літаками, також ведуться перемовини з партнерами з інших країн щодо можливості транзиту тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З лайнера "Grand Princess" евакуювали ще 35 громадян України, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181796
 
 
 Топ коментарі
 
Эвакуируйте меня ЗА границу. Например в Англию или США.
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Разве это не дело Министерства иностранных дел? Вот пусть и занимаются.
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А три месяца они о чем думали? А теперь как питух в жопу клюнул...так сразу возжелали в Украину вернуться....на шару разумеется....
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Разве это не дело Министерства иностранных дел? Вот пусть и занимаются.
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Эвакуируйте меня ЗА границу. Например в Англию или США.
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В Англии и США уже ****** начинается. А без денег там делать абсолютно ничего. Милостыню будешь просить ?
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А три месяца они о чем думали? А теперь как питух в жопу клюнул...так сразу возжелали в Украину вернуться....на шару разумеется....
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Вот наглядный пример работы толстожопых сидящих годами дипломатов , делайте выводы по работе и о критериях отбора ( кум,сват,брат, свой человек)
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Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться.
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Їм подобалися демпінгові путівки.Бачили очі,що купували, -Їжте,хоч повилазьте !!!
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Нет. Это не проблемы людей. У них трансфер, т.е. доставка, уже оплачена. И те, у кого отдых закончился еще 13-14 числа до сих пор сидят в Египте. Это проблема туроператоров и перевозчиков. И государство должно было просто выполнить свою функцию регулятора. А людей просто тупо кинули.
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Я.За...! Але,кого,ця держава некинула Понад 1,7 тис. українців попросили про допомогу в поверненні додому з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6546
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Бомжевать и попрошайничать остается или жить вместе с бедуинами тоже вариант.
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Жену и дочь в гарем, сам крокодилов доить?
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та шо такое? когда я приглашал украинцев вернуться обратно...я говорил чисто фигурально.. я ждал богатых меценатов а не перепуганных заробитчан...та еще и с возможным вирусом...
Более 1,7 тыс. украинцев попросили о помощи в возвращении домой из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3335

....
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а яфкого хрестика в розпал вірусу ці "особі" попхалися на відпочинок????А тепер згадали і про сім'ї, і про дітей, і про роботу? То відпочивайте, люди...Раз розуму немає...Пробачте за емоційність, але оцей "похєризм" виводить з себе...А погтім соплі жують...та кричать !"караул"...Противно дивитися, коли "мамочки" поперлися в Турцію 8 березня(!!!), коли десятки тисячі померлих ховали по всьому світу...Святкували? А тепер "памгітєпрезідєнт"..." у нас дєті, работа"..
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Гребанные барыжники вспоимнили, что с Украины!
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Нас подвергают опасности из-за тех кто давно похерил Украину! Свалили за бугор, и скатертью дорога! это их выбор!
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Дивно. На сервісі, створеному польськими властями для повернення додому своїх загуляли за кордоном вуханів, зареєструвалося вже більше 30 0000 бажаючих. Їх вивезенням займеться авіакомпанія LOT (вона "напівдержавна", а робити їй і так більше нічого - всі аівіарейси, навіть внутрішні у Польщі скасовано), до вартості квитків доплатить держава та ЄС. На даний момент заплановано 111 рейсів.
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