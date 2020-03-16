 З лайнера "Grand Princess" евакуювали ще 35 громадян України, - Кулеба

"Зараз ми, наприклад, очікуємо посадку літака, який привезе групу українців, яких ми змогли евакуювати у співпраці зі Сполученими Штатами з круїзного лайнера "​​Grand Princess", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кулеба уточнив, що повернуться 35 громадян України.

"35 громадян прилетять з "Grand Princess", буквально з хвилини на хвилину повинні сісти в Борисполі", - додав він.

Як повідомлялося, в четвер двоє українців із круїзного лайнера "Grand Princess" повернулися в Україну і перебувають на обсервації. Всього на борту "Grand Princess" було 49 громадян України.

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