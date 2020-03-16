 У Києві штрафуватимуть магазини за продавців без масок, - Держпродспоживслужба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні на брифінгу заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Рубан підкреслив, що в магазинах ознайомлені з вимогами Держпродспоживслужби захистити співробітників. Для цього вони повинні або носити маски, або встановити екрани між продавцями і покупцями. Також введено підвищений режим дезінфекції, заборонено реалізовувати товари у відкритому вигляді.

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"Це питання зараз перевіряється, і хто не буде дотримуватися цих вимог, будуть оштрафовані", - повідомив він.

За його словами, сьогодні 70 інспекторів Держпродспоживслужби проводять перевірку. Рубан закликав повідомляти за номером 15-51 про випадки, коли персонал не дотримується вимог.

Говорячи про продукцію на відкритих ринках, Рубан зазначив, що на відкритому повітрі мінімальний ризик зараження, і ринки будуть працювати, оскільки це "продовольча безпека Києва".