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Все про:Єгипет (137) українці (1763) авіасполучення (239) туристи (19) COVID-19 (922)

 Єгипет з 19 березня припиняє авіасполучення: у 60 тисяч українських туристів є 3 доби, щоб повернутися на батьківщину

У зв'язку з пандемією коронавірусу Єгипет з 19 по 31 березня повністю припиняє авіасполучення.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Припиняється авіасполучення в усіх аеропортах Єгипту з полудня четверга, 19 березня, останній літак вилетить о 12.00. Польоти будуть припинені до 31 березня, тим самим ми зменшимо контакти, в тому числі серед туристів", - заявив прем'єр.

Він додав, що з 19 по 31 березня готелі закриють на дезінфекцію. Але туристи, які перебувають у країні, зможуть завершити свій відпочинок.

За даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські туристи мають планувати самостійно своє повернення, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині в трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження корона вірусом.

Для допомоги потрапили в карантин туристам в Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.

Читайте також: Серед українців, які перебувають на карантині в Єгипті, немає хворих на коронавірус, - Кулеба

У Держприкордонслужбі заявили, що українські туристи повинні планувати своє повернення самостійно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181789
 
 
 Топ коментарі
 
Как перестать ржать, с тех кто повелся на горячие путевки???
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Пускай эти 60 тыс. "зубожилых" на верблюдах добираются
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С караванами на верблюдах пусть добираться!! Если в место мозгов жопа!! Вирус по миру гуляет ,а они яйца в Ниле решили полоскать! Пусть и дальше положат.
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Пускай наймут экскурсовода Моисея. За 40 лет может и доберутся
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Как перестать ржать, с тех кто повелся на горячие путевки???
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Какая там ржачка? Сейчас вкатят 60 тыс "гульнувших" на родину, такое количество что даже температуру не померяешь.
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Укро туристо, облико барыго, цигель-цигель дешевые путевки ай-лю-лю
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сам-то с Даймонд Принцесс строчишь???)
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как можно за 2-е суток вывезти 60 тысяч???...эпопея с Китаем-была цветочками.....
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Пускай эти 60 тыс. "зубожилых" на верблюдах добираются
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товарными вагонами, у кацапов большой опыт, зелох может перенять.
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по 20 тысяч в каждые 24 часа. пошти по тыще в час. будем посмотреть ))
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Грузоподъемность Ан-225 "Мрия" равна 250 тонн, это около 3000 человек. Было бы их еще парочка...
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у этой египетской истории нет сослагательного наклонения.
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И кстати вилами их легче загружать.
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А у нас небо закрывается в 00:00...сегодня. Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину - Цензор.НЕТ 3055
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Коронавирус для лахов, а нармальные челы укатили адахнуть за полцены. Будут ждать спецборт, чтобы нахаляву вернуцца. Они же налоги плотют зря, штоли!?
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А тех кто не успеет выгонят нахрен с отелей на улицу, когда оплата закончится.. Покатались отдохнуть )))
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Это 150 бортов сутки. Что-то я сомневаюсь...
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Можно и сухогрузом, если турки через Босфор пропустят.
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Это у нас с 17-го. В Египте с 19-го. Не только ж наши там, в другие страны до 19-го будет вылет
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Ага, в Нигер, Чад и Зимбабве.
Хотя не, вроде Бацька в Беларуси говорит, что всё то фигня, этот ваш вирус, ещё туда можно вылететь. Но вот как оттуда уже к нам добираться, это совсем другой вопрос. Пешком через границу. Заодно и отдохнут на свежем воздухе.
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Ты сомневаешься в зубожилости нашего народа?)
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С караванами на верблюдах пусть добираться!! Если в место мозгов жопа!! Вирус по миру гуляет ,а они яйца в Ниле решили полоскать! Пусть и дальше положат.
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тоже неплохо,хоть покажут зубожилым,что такое война.
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это да...на Ниле прекрасные пляжи и яйца.
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Твоюжматьнехай...60 тыс "супермегаэкономных" ушлепков. Нехай пешкодралом идут - к лету добредут..
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Ну щас... каломойша с глупцов три шкуры сдерёт. Или 10.
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Стануть будуїнами чи бедуїнам, може
бабуїнами? За скільки часу пішаком
доберуться??
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Ты географию учил?!?!? От ты ж!!!... Там либо Сирия, либо Ирак... Кароче - попандос)
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и шо,трудно себе работу найти на время карантина,да угол снять? Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину - Цензор.НЕТ 3605
хоть поймут,почем египетский фунт Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину - Цензор.НЕТ 5111
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представляю какую "работу" найдут туристки Там махмудов не хватит на всех
А мужская работа в Египте - сидеть на шее жены.
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60 000, самолет 150 кресел = 400 рейсов.
Слабо?
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Баржу туди погнать,скласти штабелями ,й-додому !
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60 тис. чоловік зубожілих... Де вонЯ? Чого так багато зубожілих в Україні? Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину - Цензор.НЕТ 8504
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МАУ будет шпарить в три смены, по штуцеру с носа для пущей экономии)
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беня уже руки потирает ....это ж сколько лохов
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Куди вони полетять, якщо завтра усі наші аеропорти зачинені і пів Європи вже позакривала?
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Жорсткий карантин ! (Але якщо дуже сильно треба....)
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" Самопомич" болтает.....Почему 60 000 ,а не два лимона? Там за весь сезон стока не бывает.
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Ахахахах теперь оказывается египет виноват ну вот и все вся проблема решена.
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"Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину" - У них в голове мозги или кю?!
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Когда читаешь комменты понимаешь. Как украинцы ненавидят других украинцев ,только за то , что они сейчас за границей. Да , до единой нации ещё очень далеко!
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