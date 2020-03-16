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 Політика України, Суспільство
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 Звернення до Зеленського через відмову влади від захисту суверенітету України з'явилося на сайті ОП

На сайті Офісу Президента з'явилося відкрите звернення представників українського народу до Президента Володимира Зеленського в зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори звернення наголошують, що заплановане на 25 березня 2020 року підписання "Консультативної ради" в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи, повноцінними учасниками якої передбачено лише представників України та так званих "представників" "окремих районів Донецької та Луганської областей", неприпустимо.

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"Такий намір за умов його здійснення неминуче призведе до загального політичного та юридичного визнання російської агресії та окупації державою-агресором окремих районів Донецької та Луганської областей як нібито внутрішнього конфлікту на Сході України. Таке визнання прямо сприятиме згортанню санкцій, запроваджених цивілізованими державами світу проти Російської Федерації у зв’язку з агресією на Сході України та окупацією відповідних територій.

Таке визнання прямо призведе до перекладанню юридичної, зокрема й матеріальної відповідальності за людські та матеріальні втрати під час російської агресії у повному обсязі з Російської Федерації на Україну, а отже – на Український народ.

Таке визнання прямо сприятиме ухиленню від відповідальності воєнних злочинців та злочинців проти людяності за вчинені злочини проти Українського народу та світових засад гуманності й тому позбавить Українській народ права на справедливість.

Таке визнання серед іншого призведе до руйнації позиції України, та українських жертв у справах в Міжнародному кримінальному суді, Міжнародному суді ООН, Європейському суді з прав людини, закордонних арбітражах у справах, пов’язаних із російською агресією.

Таке визнання становить фактичну відмову України від ефективної стратегії деокупації Криму та згортання перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції України всупереч життєвим інтересам Українського народу. У свою чергу згортання санкцій та послаблення правового тиску на Російську Федерацію неминуче призведе до полегшення розвідувально-підривної діяльності Російської Федерації в Україні ескалації російської агресії та до захоплення державою-агресором нових територій України", - йдеться в тексті заяви.

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"Вимагаємо від президента України негайно припинити відповідні дії проти інтересів українського народу і притягти їх організаторів і пособників до політичної і кримінальної відповідальності", - закликають автори.

Ознайомитися з повним списком підписантів заяви, а також приєднатися до неї можна за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181785
 
   
 Топ коментарі
 
обращение - хорошо, но "Йолка" - лучше:
Киев, 14 марта
Обращение к Зеленскому из-за отказа власти от защиты суверенитета Украины появилось на сайте ОП - Цензор.НЕТ 3064
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А какой нормальный глава нации, допустит что бы его народ голодал? Если такой правитель обворовывает свой народ, не отстаивает честь и гордость страны которой правит и даже не говорит на языке страны которой правит, то скажите мне! Какой он нахер правитель? Правитель кого?или чего? Неужели слепому украинцу нужно в лоб треснуть и привселюдно обворовать, что бы он глаза разинул? а. "Слепые живут надеждами"
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Ага.
І те, що наріт перестав голодувати, після узурпатора Порошенка, свідчить зникнення Індексу «борщового набору» з «1+1».
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Папашка - совкодрочер, виховав ублюдочну тварину-нарколигу, якою тепер рулить коломойша. Обох на мотузку і маму ріму з ними. Батьки повинні нести відповідальність за своїх вилупків.
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Зелёную Соплю не мама Римма президентом выбрала

и не папашка евойный
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Як що так, то по суті треба починати з його діда? егеж?
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К этой банде ликвидаторов свободной Украины не обращаться надо , а изолировать ,как прокаженных ! МАРОДЕРЫ вовремя эпидемии ,защитные средства из резерва стырили и продали
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обращение - хорошо, но "Йолка" - лучше:
Киев, 14 марта
Обращение к Зеленскому из-за отказа власти от защиты суверенитета Украины появилось на сайте ОП - Цензор.НЕТ 3064
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Зєля відповість, шо він сприйняв те звернення як жарт.
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я подписал сейчас это обращение конечно.., но понятное дело что Зеля подотрет им свою задницу...
Зеля среагирует только на звук выстрелов или горящих шин...
Пофигу ему эти обращения не его народа...
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Сумніваюсь, що не зреагує. Он як зреагував на виступ Звіробій і Федини. Заява напрочуд дуже серйозна щоб її ігнорувати.
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Любой зебил расскажет что это еще не реванш! И при пете что-то там...
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Кому что. А ведь придет время и Петю Капитулянтского будут водить на допросы по Минским договорнякам. И тогда мы услышим совершенно противоположные аргументы.
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у вас, касапів, найлютіші українці-вороги (по хронології): Мазепа, Бандера, Порошенко.
Всикайтесь і далі.
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надейся и жди Звернення до Зеленського через відмову влади від захисту суверенітету України з'явилося на сайті ОП - Цензор.НЕТ 2794
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зайти на петицию - там внизу подписанты...
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Наталія Веселова, колишній нардеп від Укропу, переселенка з Донецька, волонтер.
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Зеленский - это русская мафия во власти Украины. И смотрел создателя в СХЕМАХ 95 квартала и это СБУшник, который в Москву сбежал после побега Яныка, а значит он в спецслужбах России! И уже столько всего могу перечислять из улик, что Зе связан и со спецслужбами России и с русской мафии, хотя это одно и тоже ибо кто интересовался этой темой тот знает, что русская мафия и спецслужбы - это связанные организации! И это не только в РФ, а и в Украине! Мафия пробралась и в спецслужбы и во власть и типа себя легализовала - мафия в законе и они все связаны с русской мафией - это еще с совка и с 90-х одна система. Олигархи Украинские в русской мафии и Ахметов и Коломойский и Фирташ и Новинский и все связи можно найти в интернете. Кто и что и где и как и с кем. Ахметов вообще с Татарстана и там во власти Татарстана был человек из КГБ и он помогал Ахметову, а бытует еще, что Ахметов катала крутой и его завербовали в Сочи. и там много про него в компроматах интересного читал. Новинский - это смотрящий и российских спецслужб за УПЦ МП в Украине и еще Усманова он человек и тот его еще прислал для захвата Украинских предприятий под русскую мафию. И там тоже почитать в компроматах много интересного. И так далее! В Раде тоже почти все связанные с криминальным миром. Мафия пришла во власть и начала наряжать своих головорезов в охранные фирмы и легализовывать бандитов, а было такое еще подразделение Титан и Леня Ройтман рассказывал, что это полностью было сформировано из их мафии и они охраняли грузы мафии и перевозками и подобными делами занимались. Рассказывал, что в СБУ мафии подчиняются. Все просто прогнило в Украине во власти и во всех органах! Суды под мафией, МВД, и т.д. Потому так и живет херово страна! Выстроенная система мафиозная!
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Не пойму! Как можно вести с сепаратистами кулуарные переговоры когда уже 5 лет ведутся открытые переговоры с участием всех сторон, в том числе сепаратистов в том самом Минске, так называемый минский процесс. Договоренностей было уйма, только о прекращении огня штук 100 , но толку нет. Так какие еще нужны переговоры бандитам, если договоренности не выполняются.?
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ЗЕянелох і його сволочна банда ублюдків повинні бути ізольовані як прокаженні.
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Дожилися. Не переживаємо, що утворить расєя, а що витворить наш всемогутній і його світа. Всі чекають поснень своїх дій, бо він не цар і не корольЯ, а вибрана особа для служіння народу. А воно ховається, щось підписує тайно і не на користь України, а потім оправдується, що не так зрозуміли і всеодно робить своє.
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Початок російського вторгнення. Фільм "Війна на нульовому кілометрі"
https://www.youtube.com/watch?v=Fr4azRReS5Q
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Не могу удержаться и попытаюсь вставить комментарий РОССИЙСКОГО политолога Андрея Пионтковского:
Предатель Украины крупный российский бизнесмен Ермак сделал еще один очень важный шаг по ползучему присоединению Украины к ОРДЛО. На оперативной встрече со своим новым куратором (Козаком) 11 марта в Минске он договорился об учреждении своего рода Верхней Палаты Малороссийской Федерации (в перспективе 9-го федерального округа РФ). 10 сенаторов палаты назовут Ермак с Зеленским, а 10 моторыл с российских автопомоек назначат российские оккупационные власти. Эти 20 государственных мужей с правом решающего голоса и займутся урегулированием внутреннего малороссийского конфликта с участием 4 доброжелательных внешних наблюдателей от Франции, ФРГ, РФ и ОБСЕ.
Последующие три дня внушительная туша господина продюсера умудрялась ужом вертеться на ещё сохранившихся в Киеве дискуссионных ток-шоу.
При этом он постоянно повторял на ломаном украинском языке два прописанных ему российскими кураторами тезиса: один хитрожопый и один тупо лживый.
Разберём сначала хитрожопый: невыгодные Украине минские соглашения были подписаны прежней властью, они нам не нравятся, но мы вынуждены их выполнять.
Минские соглашения действительно были задуманы Москвой как инструмент покорения всей Украины под фальшивым предлогом восстановления её территориальной целостности. Полностью контролируемая Кремлем раковая опухоль ОРДЛО должна была, по его замыслу, легализоваться вместе со своими двумя армейскими корпусами и пыточными подвалами в украинском правовом и политическом поле и беспрепятственно расшириться на всю территорию Украины.
Можно сколько угодно критиковать, бичевать, проклинать предыдущую украинскую власть. Но нельзя отрицать одного факта. Четыре с лишним года (до 12 июля 2019 гола) украинская дипломатия уверенно противостояла этому замыслу.
Она парировала замысел Кремля собственной трактовкой минских соглашений - не может быть и речи о переходе к политической повестке дня без выполнения РФ базовых требований минских соглашений: прекращение огня, вывод российских военнослужащих и вооружений из зоны конфликта. И эта украинская позиция пользовалась полной поддержкой международного сообщества. Кремлевская аргументация «ихтамнет» категорически не принималась.
Российская агрессия резко осуждалась ведущими странами Запада. В отношении РФ действовали достаточно серьёзные политические и экономические санкции, наложенные именно за невыполнение Россией минских соглашений. Украина постоянно выигрывала процессы против РФ в международном морском трибунале, Гаагском трибунале, арбитражных судах. Никому и в голову не приходило шпынять Украину как нерадивого школьника какими-то невыполненными домашними заданиями, ставить в угол, заставлять её жалко оправдываться и покорно докладывать об исполнении очередных российских хотелок.
На эту жалкую роль сознательно обрек Украину появившийся из ниоткуда продюсер государственной измены Ермак, подписавший 12 июля со своим тогдашним куратором Сурковым протокол, впервые накладывавший на Украину односторонние обязательства, направленные на реализацию кремлевского замысла. В частности, на проведение оккупантами на оккупированной территории «выборов», «победители» которых получат статус легитимных украинских политических деятелей.
А теперь тупая и откровенно наглая ложь Ермака: если мы не будем выполнять требования Москвы «по выполнению минских соглашений», то Запад снимет с РФ санкции. «Западные партнеры нас постоянно об этом предупреждают», - доверительно подмигивал Ермак аудитории, как бы посвящая ее в кухню «большой политики».
Когда Ермак предстанет перед трибуналом по обвинению в государственной измене, на одном из первых судебных заседаний будет продемонстрирована запись заседания Совета Безопасности ООН по минским соглашениям от 18 февраля 2020 года.
Заседание было созвано по инициативе кремлевских хозяев Ермака с намерением обличить Украину за «невыполнение минских соглашений» и убедить западные державы снять санкции против РФ и ввести санкции против Украины. Но оно обернулось триумфом украинской дипломатии, той украинской дипломатии, которая последовательно проводилась до 12 июля 2019 года.
Три часа подряд я смотрел трансляцию этого заседания Совбеза, не отрываясь, от первого до последнего кадра. Один за другим представители ведущих стран Запада - США, Великобритании, Германии (!) - беспрецедентно жестко осуждали Российскую Федерацию за агрессию, за оккупацию украинских территорий, за продолжение войны и за невыполнение ею всех базовых положений минских соглашений - прекращение огня, вывод тяжелых вооружений, вывод военнослужащих и «добровольцев», освобождение удерживаемых лиц, допуск ОБСЕ к любым объектам на оккупированных территориях. Все они подчёркивали, что санкции западных держав в отношении РФ будут поддерживаться до окончательной ликвидации всех последствий российской агрессии.

Ни одного упрека в адрес Украины по поводу якобы невыполнения ею минских соглашений, либо по любому другому поводу, не прозвучало ни от них, ни от представителей тех стран, которые высказались в сдержанно отстранённом ключе, - КНР, Франция, ЮАР.

Блестяще отстаивал интересы своей страны Сергей Кислица. Прекрасно выступил представитель Эстонии, следующей потенциальной жертвы агрессии «хорошего Гитлера», задумавшего взять реванш за падение СССР и переиграть заново мировую историю. (В Эстонии понимают, что украинские военные на линии соприкосновения с ОРДЛО защищают сегодня и балтийские страны. Как заявила на днях президент Эстонии Керсти Кальюлайд, - «Нам необходимо поддержать Украину. Для нас на карту поставлено всё.»)
Одна мысль не покидала меня эти три часа, и, я уверен, всех тех, кто в Украине смотрел трансляцию заседания СБ. Как удалось слугам народа при таком уровне мировой солидарности с Украиной опустить страну в положение жалкого чмо, вынужденного униженно оправдываться за какие-то невыполненные домашние задания и искательно заглядывать в глаза кремлевскому диктатору, выслушивая его раздраженные поучения и новые требования?
На следующий день я публично высказал украинским друзьям свои скромные соображения о том, как закрепить и развить этот блестящий успех Украины на самой значимой международной площадке.
Они очень просты и ещё более актуальны сегодня. Поэтому позволю себе их повторить.
Во-первых, уволить и отдать под суд изменника Ермака.
Во-вторых, выступить с принципиальной Декларацией по вопросам прекращения войны и достижения мира:
Прошедшие после подписания минских соглашений 5 лет показали, что российская сторона не имеет ни малейшего желания выполнять базовые положения этих договоренностей: прекращение огня, вывод из зоны конфликта своих военнослужащих, наемников, военной техники. В этих условиях любое обсуждение «политического урегулирования» является лицемерием, прикрывающим планы дальнейшей российской агрессии. Эти планы Москва не скрывает, постоянно озвучивая их говорящими головами марионеточных «руководителей» ОРДЛО.
Украина, как и все международное сообщество, никогда не признает результатов российской аннексии Крыма и части Донбасса и будет добиваться возвращения оккупированных территорий всеми дипломатическими средствами. И это возвращение состоится. Ответственность за все, что происходит на этих территориях, несут, в соответствии с нормами международного права, оккупационные власти.
Как участник нормандского формата, Украина полагает, что этой структуре следует сосредоточиться сегодня на политическом принуждении Москвы к выполнению ключевого пункта минских соглашений - устойчивое перемирие под международным контролем на линии соприкосновения сторон. Надо просто, чтобы они перестали стрелять.
Украина требует также немедленного освобождения сотен своих заложников, томящихся годами в пыточных подвалах ОРДЛО и в российских тюрьмах в Крыму и на территории России.
P.S.
Москва, Кремль. Ленин Молотову. 19 марта 1922 г.
Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления.
Москва, Кремль. Путин Ермаку. 19 марта 2020 г.
Дорогой товарищ Ермак,
Именно теперь и только теперь, когда выявлены сотни, если не тысячи зараженных коронавирусом, мы можем (и поэтому должны) с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления форсировать присоединение «Украины» к ОРДЛО и провести федерализацию Малороссии. Товарищ Козак передал вам все практические инструкции. При малейших колебаниях буржуазного хлюпика Зе отрежьте ему со всей пролетарской непреклонностью то, чем он так любил играть на рояле на корпоративах кровавого барыги.
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Обраение к пчеле,чтобы она была против мёда.
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