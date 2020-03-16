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 Політика України
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 Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу

Кабінет міністрів ухвалюватиме додаткові рішення для протидії поширенню коронавірусу залежно від розвитку ситуації.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Хочу сказати, що уряд на цьому етапі вживає вичерпних заходів для протидії коронавірусу, але залежно від того, як буде в подальшому розвиватися ситуація, в найближчі дні можуть бути ухвалені інші рішення. І я від імені уряду також закликаю Верховну Раду, народних депутатів у разі необхідності, у разі потреби ухвалити певні інші рішення з боку парламентаріїв та бути готовими також ініціювати і скликати позачергове засідання Верховної Ради України", - сказав Мокан.

Він додав, що уряд в онлайн-режимі відслідковує ситуацію і готовий оперативно реагувати на зміну ситуації.

"Це стосується як протидії всередині країни тим викликам по поширенню коронавірусу, так і максимальних зусиль до того, щоб забезпечити повернення українців з-за кордону додому", - зазначив Мокан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штраф за порушення обсервації під час коронавірусу може становити від 17 тис. до 34 тис. гривень, - Радуцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181783
 
 
 Топ коментарі
 
Правительство пойдёт на любые меры !!!!

Кроме, конечно же, покупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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обеспечить возвращение украинцев из-за границы домой", - отметил Мокан..... да мы видим , как люди до консулов не могут дозвониться , выводы по работе консульств надо будет делать однозначно , а не содержать бездельников которые вот так решают проблемы граждан
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Запізнилися. Цей коронвірус (віслюковірус) вразиву країнців рік тому.
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Правительство пойдёт на любые меры !!!!

Кроме, конечно же, покупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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Уже давно можно было наладить их собственное производство. Для этого у нас есть все, кроме мозгов у руководства государства.
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Да нихрена у нас нет, кроме ленивого рукожопого нарида.

Кстати, в Германии эти аппараты производит совсем не государство.
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Нет, "кроме ленивого рукожопого нарида" у нас есть избранная им такая же власть. А государство должно не производить, а определить потребность и техзадание, заказать разработку, разместить заказ и обеспечить его финансирование.
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Кому руководство должно заказать разработку ?

Окстись !!!

Желание производить какую-то продукцию - это добровольная инициатива бизнесмена, осуществляющего деятельность на свой страх и риск, а не по разнарядке правительства.

Тебе так завтра правительство прикажет пирожки печь с вермишелью, а мне прикажет миллиард шнурков для левого ботинка сплести.

Это называется плановая экономика.
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А никогда не слышал, что такое госсзаказ и объявление тендера? Для начального ликбеза - даже в США существует система размещения государственного заказа на поставки товаров, работ и услуг для государственных нужд - Федеральная контрактная система, которая используется уже 90 лет. Федеральная контрактная система США регулируется федеральными правилами планирования, размещения и исполнения государственного заказа (FAR - Federal Acquisitions Regulations). Данные правила содержат около 4300 тысяч норм и правил, детально регулирующих единый цикл планирования, размещения и исполнения государственного заказа.
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А никогда не слышал, что такое госсзаказ и объявление тендера?

в отличие от тебя, я за последние 4 года больше сотни таких тендеров выиграл и выполнил.

но при чём к тендерам на закупку товаров для нужд государства "налаживание собственного производства" ?
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А продукция частных украинских предприятий это не собственное производство в рамках государства?
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А если государству нужны АйФоны, то обязательно открывать их производство

или можно купить за границей ?

При чём тут вообще "собственное производство " ?

Существует международное разделение труда.

Кто-то микросхемы делает, кто-то аппараты ИВЛ, кто-то швейцарский сыр, кто-то Джавелины, кто-то ещё что-то...

Не может одна страна делать всё подряд.
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свинособачий, если точнее.

и началась его активная фаза 20 февраля 2014 года, про што и медаль выпущена

Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу - Цензор.НЕТ 5135
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Это повторение раскручивания ВОЗ искусственной паники 2008 г. Вот, например, что говорил тогда профессор, доктор Ульрих Кейл, директор Сотрудничающего с ВОЗ центра по эпидемиологии в Университете Мюнстера:
«Ряд ученых и других лиц ставят под сомнение решение ВОЗ объявить международную пандемию. Вирус H1N1 не является новым вирусом, но известен нам на протяжении десятилетий. Кампания по вакцинации против гриппа H1N1 была внезапно остановлена, когда выяснилось, что последствия были слабее, чем предполагалось. Я прошу ВОЗ пересмотреть это объявление о пандемии.
В Германии около 10 000 смертей связаны с сезонным гриппом, особенно среди пожилых и слабых людей. Только очень небольшое количество смертей, а именно 187, можно отнести к вирусу H1N1 в Германии - и многие из них сомнительны.
Генеральный директор ВОЗ объявил о пандемии H1N1 в июне 2009 г., что вызвало каскад действий со стороны отдельных стран, которые были подготовлены к этому из-за паники по поводу птичьего гриппа и атипичной пневмонии.
Мы являемся свидетелями гигантского нерационального распределения ресурсов с точки зрения общественного здравоохранения. Правительства и службы здравоохранения тратят огромные суммы денег на инвестиции в пандемические заболевания, база данных которых слаба»
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А вот как борются в раше, столь любимой для примеров нашими депутатами
https://www.msn.com/ru-ru/news/article/медицинская-катастрофа-главврач-о-побеге-россиянки-из-карантина/ar-BB11fRGh?ocid=spartanntp
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Кстати, во всех московских аптеках есть все необходимые лекарства, дезсредства и разные типы масок. Тесты на вирус делают бесплатно во всех поликлиниках. Это сегодня позвонил и рассказал мой знакомый.
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Ошибаешься, не идеальная, а жестко управляемая.
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жестко управляемая - это антоним слову успешная
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Скорее синоним при грамотном руководстве.
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а ты тот ещё совок ))))

с тобой спорить - только время терять
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Я делаю вывод, что вы в раше не жили и с их медициной дела не имели. Посему обсуждать этот вопрос с вами бесполезно.
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Ходить слушок, що буде режим НС у Київській області. Кілька ознак вже є і на стратегічних підприємствах.
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обеспечить возвращение украинцев из-за границы домой", - отметил Мокан..... да мы видим , как люди до консулов не могут дозвониться , выводы по работе консульств надо будет делать однозначно , а не содержать бездельников которые вот так решают проблемы граждан
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Мне вот любопытно, а как к примеру бы лично Вы решили проблему возвращения домой украинцев ну хотя бы из Египта. Их в данный момент там 60 000 человек. Воздушное пространство Египет закрывает через три дня. Вот и вопрос - что именно Вы посоветуете сделать, чтобы за три дня вернуть 60000 человек домой.
Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину
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ни как бы их сюда не тащил , думая головой решил оплату их пребывания там ,до момента окончания карантина на уровне правительств ( хоть путем аренды воинских казарм или отдельного санатория ,поспали бы и на полу,там тепло ,ну и пожрали бы умеренно
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Я так думаю, что были бы желающие однозначно вернутся. И что бы Вы делали? Отказать - так Вас обвинили бы, что Вы не заботитесь о гражданах Украины. Вернуть всех и сразу тоже не реально. Дилема.
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"Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу"
пля - крутой уряд - на понт коронавирус берёт...
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