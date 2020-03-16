"Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу"

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Хочу сказати, що уряд на цьому етапі вживає вичерпних заходів для протидії коронавірусу, але залежно від того, як буде в подальшому розвиватися ситуація, в найближчі дні можуть бути ухвалені інші рішення. І я від імені уряду також закликаю Верховну Раду, народних депутатів у разі необхідності, у разі потреби ухвалити певні інші рішення з боку парламентаріїв та бути готовими також ініціювати і скликати позачергове засідання Верховної Ради України", - сказав Мокан.

Він додав, що уряд в онлайн-режимі відслідковує ситуацію і готовий оперативно реагувати на зміну ситуації.

"Це стосується як протидії всередині країни тим викликам по поширенню коронавірусу, так і максимальних зусиль до того, щоб забезпечити повернення українців з-за кордону додому", - зазначив Мокан.

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