"Уряд може вжити додаткових заходів для протидії коронавірусу"

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Хочу сказати, що уряд на цьому етапі вживає вичерпних заходів для протидії коронавірусу, але залежно від того, як буде в подальшому розвиватися ситуація, в найближчі дні можуть бути ухвалені інші рішення. І я від імені уряду також закликаю Верховну Раду, народних депутатів у разі необхідності, у разі потреби ухвалити певні інші рішення з боку парламентаріїв та бути готовими також ініціювати і скликати позачергове засідання Верховної Ради України", - сказав Мокан.
Він додав, що уряд в онлайн-режимі відслідковує ситуацію і готовий оперативно реагувати на зміну ситуації.
"Це стосується як протидії всередині країни тим викликам по поширенню коронавірусу, так і максимальних зусиль до того, щоб забезпечити повернення українців з-за кордону додому", - зазначив Мокан.
Кроме, конечно же, покупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Кстати, в Германии эти аппараты производит совсем не государство.
Окстись !!!
Желание производить какую-то продукцию - это добровольная инициатива бизнесмена, осуществляющего деятельность на свой страх и риск, а не по разнарядке правительства.
Тебе так завтра правительство прикажет пирожки печь с вермишелью, а мне прикажет миллиард шнурков для левого ботинка сплести.
Это называется плановая экономика.
в отличие от тебя, я за последние 4 года больше сотни таких тендеров выиграл и выполнил.
но при чём к тендерам на закупку товаров для нужд государства "налаживание собственного производства" ?
или можно купить за границей ?
При чём тут вообще "собственное производство " ?
Существует международное разделение труда.
Кто-то микросхемы делает, кто-то аппараты ИВЛ, кто-то швейцарский сыр, кто-то Джавелины, кто-то ещё что-то...
Не может одна страна делать всё подряд.
и началась его активная фаза 20 февраля 2014 года, про што и медаль выпущена
«Ряд ученых и других лиц ставят под сомнение решение ВОЗ объявить международную пандемию. Вирус H1N1 не является новым вирусом, но известен нам на протяжении десятилетий. Кампания по вакцинации против гриппа H1N1 была внезапно остановлена, когда выяснилось, что последствия были слабее, чем предполагалось. Я прошу ВОЗ пересмотреть это объявление о пандемии.
В Германии около 10 000 смертей связаны с сезонным гриппом, особенно среди пожилых и слабых людей. Только очень небольшое количество смертей, а именно 187, можно отнести к вирусу H1N1 в Германии - и многие из них сомнительны.
Генеральный директор ВОЗ объявил о пандемии H1N1 в июне 2009 г., что вызвало каскад действий со стороны отдельных стран, которые были подготовлены к этому из-за паники по поводу птичьего гриппа и атипичной пневмонии.
Мы являемся свидетелями гигантского нерационального распределения ресурсов с точки зрения общественного здравоохранения. Правительства и службы здравоохранения тратят огромные суммы денег на инвестиции в пандемические заболевания, база данных которых слаба»
https://www.msn.com/ru-ru/news/article/медицинская-катастрофа-главврач-о-побеге-россиянки-из-карантина/ar-BB11fRGh?ocid=spartanntp
с тобой спорить - только время терять
Египет с 19 марта прекращает авиасообщение: у 60 тысяч украинских туристов есть 3 суток, чтобы вернуться на родину
пля - крутой уряд - на понт коронавирус берёт...