 Виступаю з ініціативою провести позачергове засідання Ради завтра о 8 ранку, - віцеспікерка Кондратюк

Про це заявила віцеспікерка ВР Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.
"На Погоджувальній була категоричною - звернула увагу колег, що всі народні депутати зараз в очах людей - і опозиція і монобільшість, і позафракційні у Верховній Раді - це влада! Треба перестати робити вигляд що проблему, загрозу перед епідемією, яку викликає коронавірус, вирішить хтось без нас, чи думати - що вона вирішиться сама. Чи все зроблять лікарі з новим санітарним лікарем, прикордонники чи міністерство надзвичайних ситуацій, уряд?! Ми сьогодні своїм прикладом, своєю серйозністю маємо підвести риску під хаотичними безсистемними ініціативами і вибудувати чітку зрозумілу політику в інтересах збереження життів тисяч наших співгромадян. Я хочу попросити насамперед припинити бардак безвідповідальності - коли мер Києва Кличко видає розпорядження про карантин і обмежує зібрання громадян, і тут ж на вихідні місто проводить шість сільськогосподарських ярмарок. Як таке може бути?! Навіщо видавати розпорядження і самому ж його не виконувати?! Хто за це покараний?! Де поліція, яка має відслідковувати режим карантину?!" - заявила Кондратюк.
"Якщо ми не змінимо власним прикладом ставлення до карантину, до найпростіших, найнеобхідніших рішень для убезпечення передачі вірусу - люди будуть далі нехтувати правилами і думати що це все несерйозно. Ми не можемо закликати людей підтримувати соціальний інтервал в 1,5 метри - і проводити сесійні засідання, сидячи впритул один до одного. Вірус не вибирає хто захворіє - сьогодні в зоні ризику кожен! Провідні фахівці ю, так само як і лідери країн, які потерпають від пандемії, відверто говорять своїм громадянам, що ризик захворіти мають до 70% громадян, причому понад 20% - це з важким перебігом хвороби, а 5% з критичним! Так от заходи карантину - це не канікули! Це той час коли лікарі можуть приділити увагу тим людям, які можуть опинитись у цих 20%! І тут зараз питання не паніки і нагнітання. Мова йде про здоровий глузд і алгоритм дій!" - закликала віцеспікерка.
"За даними досліджень та моделювання, яке опублікувало видання "Вашингтон пост" – найбільш дієвим способом стримування коронавірусу в масштабах країни є перехід суспільства на стратегію соціальної дистанції. Як вчора вдало проілюструвало видання:
- якщо не бути в ізоляції, не бути вдома - ми захворіємо всі практично одночасно! І всім просто не вистачить лікарів!
- якщо закрити вчасно кордони (як це зробили в Україні за рішенням РНБО) - буде більш повільно розповсюджуватись епідемія;
- якщо 75% залишиться вдома - це посилить соціальну дистанцію і дозволить лікарям надавати допомогу", - пояснила вона.
"Наше завдання з вами допомогти державі впоратись а лікарям допомогти хворим! Тому я виступаю з ініціативою провести позачергове засідання завтра, 17 березня, о 8 ранку! Нам треба прийняти всі необхідні рішення - від змін до бюджету, державних закупівель, економічні зміни в роботі підприємств - для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Очікуємо від Уряду пакету стимулюючих податкових і фінансових заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з неминучими економічними втратами від коронавірусу", - акцентувала Кондратюк.
"Далі нам треба оголосити зміни в порядку роботи Ради і зосередитись на роботі в комітетах. - як це зробили всі європейські парламенти! Ми завжди зможемо зібратись при потребі на позачергове засідання і зняти зараз напругу в суспільстві, коли частина спільноти справедливо переживає що під шумок карантину монобільшість може прийняти контреверсійні закони, які більша частина суспільства не підтримує!" - додала віцеспікерка.
"Рівно так само як правоохоронні органи повинні нарешті дати по руках і назвати торгівців масками з України - чого варто тільки зізнання прем’єр міністра Словаччина про намір купити 2 млн масок, але що українці вимагали тільки готівку - 1 мільйон двісті тисяч євро і що врешті продали німцям які першими привезли гроші. Прошу вважати це моїм депутатським запитом до МВС і СБУ", - зазначила Кондратюк.
"Очевидно також, що під час карантину всі народні депутати будуть продовжувати комунікувати - але бажано своїм прикладом обмежити пересування, просити людей працювати дистанційно, ми маємо дати чіткий приклад серйозності, маємо самі скасувати усі непотрібні зустрічі для фотографій у Фейсбуці та звертатись до людей через медіа, просити бути дома. Більше того, ми повинні прямо заборонити Кабінету міністрів збиратись усім разом в одному залі - міністр Федорів мав би забезпечити можливість проведення засідань у вигляді конференції. Ми маємо захистити людей поважного віку. Це означає що зараз вся увага має бути зосереджена на перевірці можливості соціальних служб привозити продукти і ліки незахищеним старшим людям. Давайте на це виділимо гроші. Старшим людям, особливо незахищеним, зараз найважче! Треба просити не виходити на вулицю, бо саме вони знаходяться в найбільшій зоні ризику! Моя Хресна, 80-річна жінка з 57 річним лікарським стажем з Тернополя, так сталось що залишилась абсолютно сама справлятись з новими викликами! Так от вона як відповідальна громадянка телефонує своїм коліжанкам з проханням не йти до церкви зараз, а молитись вдома, як про це просить Блаженніший греко-католицької церкви Святослав Шевчук! Зараз тисячі наших громадян повернуться в Україну, і ми маємо попросити їх про 14 днів карантину. Але це прохання перетвориться у порожній звук, якщо, наприклад, народні депутати і навіть колишні президенти, які повернулись з-за кордону, ходитимуть на роботу в сесійну залу. Тому я закликаю всіх до відповідальності. І ще раз нагадую що Соціальна дистанція, самоізоляція та вчасне звернення по допомогу медиків в разі різкого погіршення самопочуття - це найкращий спосіб допомогти собі та своїй країні впоратися з коронавірусом. Сил нам усім!" - резюмувала Кондратюк.
Зато за такую подпись ст.111 УК Украина просто обязательна!
Слышишь Зе и К' Не напрягай так сильно, мышц анальных,
Позор прикрыть, увы - напрасный труд.
У нас и проститутки нелегальны …
Но их их все таки не юридически да ......
"Негайне проведення позачергової сесії. Ми запропонували вівторок, ранок, й розглянути на ньому весь пакет законів по протидії коронавірусу. Власне, те, над чим ми б'ємося останні три тижні. Зараз наші депутати конструктивно працюють в робочій групі по напрацюванню цих законопроектів", - зауважила вона.
Депутатка підкреслила, що важливим пунктом є відмова влади і парламенту зокрема, від прийняття будь-яких рішень, що можуть підштовхнути суспільство до конфліктів та збурення.
"Мораторій на будь-які рішення Верховної Ради і влади, які можуть спровокувати масові акції і протести. Мова йде про прийняття в умовах карантину закону про ринок землі, як і будь-яких законів і рішень, пов'язаних з мінським процесом. Це буде політичне мародерство", - заявила Ірина Геращенко.
Співголова фракції також повідомила, що запропонувала на нараді у голови Верховної Ради, щоб керівники фракцій увійшли до урядового антикризового штабу для негайного напрацювання реанімуючи рішень для економіки. Також над цим має працювати робоча група профільного комітету.
"Верховна Рада має продемонструвати єдність і приклад у питанні протидії епідемії, в тому числі через повагу до карантину, через самоізоляцію. Ніяких чергових сесій в цей час бути не може", - зазначила представниця "Європейської Солідарності".
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