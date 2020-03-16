 У Сумах обстежують одну людину з підозрою на коронавірус

Про це під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомила в.о. начальника міськвідділу охорони здоров'я Олена Чумаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"В інфекційній обласній лікарні на лікуванні перебуває одна людина з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією. Сьогодні триває обстеження, поки результатів немає. У лікувальних установах міста Суми хворих з підозрою на коронавірус немає", - зазначила Чумаченко.
Ежели в город завезли 7 тестов - то 7 заболевших коронавирусом, ежели 10 - то 10 заболевших. А ежели тестов не завозить, то и заболевших нет.