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 Суспільство
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 У Сумах обстежують одну людину з підозрою на коронавірус

Станом на 16 березня в Сумській обласній інфекційній лікарні з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією перебуває одна людина.

Про це під час апаратної наради в Сумській міськраді повідомила в.о. начальника міськвідділу охорони здоров'я Олена Чумаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"В інфекційній обласній лікарні на лікуванні перебуває одна людина з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією. Сьогодні триває обстеження, поки результатів немає. У лікувальних установах міста Суми хворих з підозрою на коронавірус немає", - зазначила Чумаченко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181774
 
 
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у нас двох обнаружили больних ковід19. Врачам запретили сообщати, але як може женська дужа видержати таку спокусу - весь район знає. Хворих повезли в гУмань - там їх в конлагєрь опрєдєлять
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там в лісочку тако тубдіспансер колись стояв
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Обследуют одного, потому что двух уже не могут - нечем и некому.
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Уже какой день обследуют, однако тестов пока нет. Так что обследуем дальше.

Ежели в город завезли 7 тестов - то 7 заболевших коронавирусом, ежели 10 - то 10 заболевших. А ежели тестов не завозить, то и заболевших нет.
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