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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (200) штраф (341) Радуцький Михайло (60) COVID-19 (922)

 Штраф за порушення обсервації під час коронавірусу може становити від 17 тис. до 34 тис. гривень, - Радуцький

Адміністративна відповідальність за порушення обсервації в умовах епідемії коронавірусу може передбачати штрафи від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а умисне зараження людей передбачає кримінальну відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

"Мається на увазі, що людина, яка знає, що в неї коронавірус, яка має довідку лікаря, де встановлено діагноз, і вона перебуває або в самоізоляції (бо не всі з коронавірусом мають бути госпіталізовані, тільки ті, хто у важкому стані, де потрібна реанімація, і знову-таки, це не вигадка України, це в усьому світі так відбувається), або людина з інфекційної лікарні встала й пішла. Вона наражає людей на небезпеку, і тут може бути відповідальність адміністративна або кримінальна, якщо людина попереджена, вона точно є розносником хвороби, вона має знати, що буде небезпека кримінальної відповідальності. Що стосується адміністративної відповідальність - це штрафи які, як підрахували МВС, - це від 17 тис. до 34 тис. грн", - сказав Радуцький.

Він зауважив, що в європейських країнах такі штрафи становлять близько 2000 євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медперсонал, який працює з інфікованими коронавірусом людьми, отримає надбавку в 200%, - Радуцький

Відповідаючи на уточнення, яка кримінальна відповідальність може загрожувати людині за умисне зараження інших, Радуцький відповів: "Наразі існує 325 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження небезпечних хвороб".

Радуцький додав, що такі пропозиції ще обговорюються.

Стаття 325 Кримінального кодексу України передбачає покарання за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Так, порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій у кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії поширенню коронавірусу у вівторок, 17 березня, о 8:00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181772
 
   
 Топ коментарі
 
Великий комбинатор Радуцкий. Наварился на масках, маски кончились, теперь на штрафах заработает.
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медицинский маски, которые ты продал за границу, верни в страну, скотина!!!..
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Фельдшер Смерть, где маски?
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Да вы посмотрите на него, как он лапки потирает.
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Великий комбинатор Радуцкий. Наварился на масках, маски кончились, теперь на штрафах заработает.
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с вами всё понятно: сохраняете свои жИрные жЁпы, а об людей вытираете ноги Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3587
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А это фото сделала Ангелина Багдасарян в Калифорнии. Люди стоят в очереди за патронами. Говорят, что это необходимость, чтобы защитить себя от нападений и грабежей.

У нас раскупают еду, американцы - оружие.
Американцы действуют по принципу - кто имеет оружие и патроны тот будет иметь и еду во время эпидемии.
Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 787
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Харе брехать и манипулировать. Американцы сейчас раскупают абсолютно все - и в первую очередь именно еду. К открытию супермаркетов собираются огромные очереди и с полок сразу сметают все!
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Ииии? А теперь - во сколько вырасли продажи продуктов приведи для сравнения! Еще раз повторяю - очереди в супермаркеты за продуктами там в 100 раз больше, чем то, что у тебя тут на фото, стоят в очередях часами, занимают за несколько часов до открытия супермаркетов!
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медицинский маски, которые ты продал за границу, верни в страну, скотина!!!..
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Кассовые аппараты больным тоже нужно выдать,пусть платят за кашляние и чихание,зелька одобрит.
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Якщо заражений кашляне на людей.Куди ви його посадите? В нас є окремі тюрми? Все стає схоже на повний абсурд і люди ведуться.Я вже в котре нагадаю.в нас війна з московоитами.Не далеко від кордонів вони тримають багатотисячне військо.
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Радуцкого за продажу НЗ масок вздернуть на рее, Иуду!
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Сначала посадить ректально на рею, а потом, как насидится, и вздернуть Штраф за нарушение обсервации при коронавирусе может составить от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4262
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Ой смешно. Да вы с курильщиков за курение в общественных местах положенную штуку грн сбить не можете, как вы собрались за такое штрафовать???
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Свой зеленый барыга на соплях для осла зелени.
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Шлях би тебе курва трафив. Ти коли радуцький повернеш бабло за 984 тони медичних масок, що ти скомуніздив разом з припіздєнтом Вовкою Сцикуном і міністервою скалєцкой ?
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Боюся навіть уявити що вони наприймають під прикриттям карантину.
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человек присмерти умирает а ему еще штраф 34 косаря ....
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ну так а шо - шоб человек просто умер и ничего с него не содрать? - это не наши методы
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слуги как всегда - мы вас обдерем,накажем и посадим - а прянике когда ? - мораторий на уплату налоги,нет процентам и так далее ? - где - не народная это власть ,хотя я и так о этом писал, перед выборами
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А торгівля медичними масками під час коронавірусу на скільки потягне?
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РаДаунуцкий. Что то тебе забагато. Закрий свого писка шмаровозе!
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Правильно, штормите мразей гастеров, пусть платят за предательство!
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Грязный ублюдок, в больницу теперь лучше не обращаться , лучше так сдохнуть чем в голодн в больничке в куче дерьма
Зегнида готов лечиться со всеии, или наторговпл масками на личную больницу?
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Хтот подонок какие гарантии качесва прибывания в больничке даёт?
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О, штрафы по европейским расценкам, а зарплаты когда будут как в Европе?
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Сумма штрафа называется серьезная. Собакой я точно не отделаюсь, придется дом продать.
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Грязный ублюдок, в больницу теперь лучше не обращаться , лучше так сдохнуть чем в голодн в больничке в куче дерьма
Зегнида готов лечиться со всеии, или наторговпл масками на личную больницу?
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Нічого проти штрафів не маю.
Але не розумію, навіщо про суму штрафу в Європі було казати.
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А шо там з рештою інфекційних хвороб? Резистентний туберкульоз набагато страшніший коронавірусу за наслідками. Чи буде якась відповідальність за розповсюдження інших захворювань?
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Нет, конечно. Сейчас идет максимальный разгон волны по COVID-19. Чем больше будет запугано население, тем богаче кто-то станет.
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запугали просто до усрачки даже собаки боятся выгуливаться
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Базарит чувак которого в Китае уже б растреляли.
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Та хоть миллион, у меня пенсия 2000. Задрочится штрафовать...
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Мавпа спочатку заробила і заробляє міліони на маска, буде тут розказувати за штрафи. Коли Радуцького в сраху тр%хнуть, тоді і можна буде штаф заплатити 1 грн!
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Административная ответственность за нарушение обсервации в условиях эпидемии коронавируса может предусматривать штрафы от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, а умышленное заражение людей предусматривает уголовную ответственностьИсточник: https://censor.net.ua/n3181772
Ххххххххххххххххххх

Радуцкий. Председатель комитета ВР по вопросам здоровья, медицинской помощи, медстрахования.
Что-то я не сльішал чтобьі етот комитет вьіступал в ВР с какими-либо инициативами по предохранению от вируса. Радуцкий, где маски? Почему запрет на их експорт дал кабмин уже постфактум когда их тупо не стало? Где тьі бьіл месяц, два назад с етой инициативой?

Слушай сюда внимательно, радуцкий. Если епидемия у нас в стране примет характер пандемии, если массово начнут болеть и умирать люди и все потому что твой комитет ничего не делал, а тьі лишь грозился уголовной ответственностью зараженньім, то родственники умерших от короновируса(а такие нацдутся) организуют тебе с ними встречу.
Будешь им там вдогонку пальчиком грозить
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вот, ...издуй в ВР и каждый рабочий день снимай с депутатов и помощников 2 миллиона. хоть на маски для людей деньги будут
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С кого этот дегенерат собрался их брать? Для многих в Украине 100 гривен уже огромные деньжище.
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вот потому и собрался, что дегенерат. он же не знает что 80% Украинцев в большущей финансовой ЖОППЕ
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Это нарушение прав человека если не объявлен режим ЧП.
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В таком случае должен быть определен механизм обеспечения продуктами питания,медикаментами лица,находящегося на обсервации(карантине).Далеко не всегда (да и не обязаны они) родственники будут этим заниматься.Или человек одинокий.Это, естественно, нереально.
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Ты урод себе штраф выпиши ,за продажу масок!
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Покажите статью в КуоАПе про короновирус и я вам скажу что такая бумажка про штраф это лягушачья бумага .Конституция гарантирует свободное перемещение по стране .
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А тем временем твоя клиника Борис . делает недостоверные тесты на короновирус . И тут ты зарабатываешь лысый физрук .
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Вааще бюрократии нужжа атрубать руки и ноги, шоп нечем тырять было.
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В Пенсионном фонде Украины обеспокоены - когда же наступит анонсированный министром здравоохранения экономический эффект?
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