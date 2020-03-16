 Штраф за порушення обсервації під час коронавірусу може становити від 17 тис. до 34 тис. гривень, - Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.
"Мається на увазі, що людина, яка знає, що в неї коронавірус, яка має довідку лікаря, де встановлено діагноз, і вона перебуває або в самоізоляції (бо не всі з коронавірусом мають бути госпіталізовані, тільки ті, хто у важкому стані, де потрібна реанімація, і знову-таки, це не вигадка України, це в усьому світі так відбувається), або людина з інфекційної лікарні встала й пішла. Вона наражає людей на небезпеку, і тут може бути відповідальність адміністративна або кримінальна, якщо людина попереджена, вона точно є розносником хвороби, вона має знати, що буде небезпека кримінальної відповідальності. Що стосується адміністративної відповідальність - це штрафи які, як підрахували МВС, - це від 17 тис. до 34 тис. грн", - сказав Радуцький.
Він зауважив, що в європейських країнах такі штрафи становлять близько 2000 євро.
Відповідаючи на уточнення, яка кримінальна відповідальність може загрожувати людині за умисне зараження інших, Радуцький відповів: "Наразі існує 325 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження небезпечних хвороб".
Радуцький додав, що такі пропозиції ще обговорюються.
Стаття 325 Кримінального кодексу України передбачає покарання за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Так, порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій у кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.
На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії поширенню коронавірусу у вівторок, 17 березня, о 8:00.
У нас раскупают еду, американцы - оружие.
Американцы действуют по принципу - кто имеет оружие и патроны тот будет иметь и еду во время эпидемии.
https://censor.net.ua/news/3181648/covid19_prodaji_orujiya_amunitsii_i_naborov_dlya_vyjivaniya_v_ssha_vyrosli_v_razy
Зегнида готов лечиться со всеии, или наторговпл масками на личную больницу?
Зегнида готов лечиться со всеии, или наторговпл масками на личную больницу?
Але не розумію, навіщо про суму штрафу в Європі було казати.
Ххххххххххххххххххх
Радуцкий. Председатель комитета ВР по вопросам здоровья, медицинской помощи, медстрахования.
Что-то я не сльішал чтобьі етот комитет вьіступал в ВР с какими-либо инициативами по предохранению от вируса. Радуцкий, где маски? Почему запрет на их експорт дал кабмин уже постфактум когда их тупо не стало? Где тьі бьіл месяц, два назад с етой инициативой?
Слушай сюда внимательно, радуцкий. Если епидемия у нас в стране примет характер пандемии, если массово начнут болеть и умирать люди и все потому что твой комитет ничего не делал, а тьі лишь грозился уголовной ответственностью зараженньім, то родственники умерших от короновируса(а такие нацдутся) организуют тебе с ними встречу.
Будешь им там вдогонку пальчиком грозить