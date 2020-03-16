 Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА

"Тести є, тестами місто забезпечене. На сьогодні на вечір очікуємо ще майже 4 тис. тестів для лікувальних закладів міста Києва", - сказав він на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Поворозник також зазначив, що на митній території України вже є 100 тестів, які дають результат з аналізу слини. "Спочатку були з крові, тепер є й зі слини. Ми їх протестуємо, і до кінця тижня у нас буде також достатня кількість тестів для визначення захворювання коронавірусом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро Києва працює в звичайному режимі, дезінфекція на станціях проводиться двічі на день