 Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА

"Тести є, тестами місто забезпечене. На сьогодні на вечір очікуємо ще майже 4 тис. тестів для лікувальних закладів міста Києва", - сказав він на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Поворозник також зазначив, що на митній території України вже є 100 тестів, які дають результат з аналізу слини. "Спочатку були з крові, тепер є й зі слини. Ми їх протестуємо, і до кінця тижня у нас буде також достатня кількість тестів для визначення захворювання коронавірусом", - сказав він.
А смысл, что сразу можно определить всех кто контактировал, изолировать, провести предупредительные меры и уже если человек заболел, то лечить не от бактериальной, а от вирусной инфекции.
В Китае больных лечили противовирусными, но они ОЧЕНЬ дорогие, поэтому нам рассказывают теперь, что смысла нет, потому что лечить и пытаться лечить не будут.
Чиновники кількох іноземних країн (США,Франція) повідомили про прогнозоване ураження до 70 % населення. Тобто Ємець був недалеко від істини,коли заявляв про найбільшу небезпеку для пенсіонерів (принцип :слабкий імунітет і хвороби підвищують ризик в геометричній прогресії).
Китай-тоталітарна,економічно сильна держава ,їх успіх подолання,-не тільки в наявності дорогих противірусних препаратів,але й жорсткому карантині.
Завдання влади-максимально розтягнети в часі поширення,щоб не забити лікарні (для цього дезінфекція,маски,самообмеження),а значить доцільно використовувати тести для групп ризику: старих,хворих,післяопераційних,вагітних,і т.д.
А ще цей вірус характерізується пневмонія и вы вважаєте, що 6 тижнів хвороби добре відіб'ється на здоров' ї молодої людини.
І ви вважаєте що у всіх відносно молодих знайдуться гроші на лікування.
Без цього смертність вище.
А як навантаження контролють у нас та дотримується самоізоляції ты хто приїхав давно відомо, полювали вони на інших. Ще людей віноватять потім у відношенні до себе, а те що з їх вини хтось помре, то нічого.
Коротше в нас буде дуже сильне навантаження і нічого вони вже не зупиняють, думати раніше треба було.
Проблема решается?
Когда будет работать?
Не працює програма по аптекам ''Доступні ліки'' вже з пятниці 13.03.2020 !!!
Проблема вирішується?
Коли будет працювати?
Для людей - хер на бдюде. Масок нет.
ну.., или власти ни хрена не знают..., и ничего не умеют...
несколько миллионов заработчан ездят туда - сюда....
Oleksii@lxvslnk
В итальянском госпитале закончились клапаны. Ребята принесли 3д принтер, на месте сделали макеты и начали печатать дыхательные клапаны. Поставщик клапанов обиделся.
https://twitter.com/michalnaka/status/1239316241984049152
ru_yeti@ru_bigfoot 3 ч
Ровно аналогичная история была с автоматическими инсулиновыми шприцами, которые неожиданно сильно подорожали из-за жадности патентообладателя...
Франческа@alter_ego2222 19 мин
Что значит обиделся? Если ему заплатят за эти клапаны, то вопрос урегулирован. Врачи, фармацевты - все должны получить оплату.