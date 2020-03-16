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 Київські новини, Здоров'я
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 Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник стверджує, що столиця забезпечена тестами для визначення зараження людини коронавірусом.

"Тести є, тестами місто забезпечене. На сьогодні на вечір очікуємо ще майже 4 тис. тестів для лікувальних закладів міста Києва", - сказав він на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Поворозник також зазначив, що на митній території України вже є 100 тестів, які дають результат з аналізу слини. "Спочатку були з крові, тепер є й зі слини. Ми їх протестуємо, і до кінця тижня у нас буде також достатня кількість тестів для визначення захворювання коронавірусом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро Києва працює в звичайному режимі, дезінфекція на станціях проводиться двічі на день

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181769
 
   
 Топ коментарі
 
Все брехня.Людей зараз дурять.аж гай шумить.Причому дурять усюди і наганяють паніку.
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за нас играет сам Бог..., иначе вот эту картинку объяснить не возможно... Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА - Цензор.НЕТ 9150
ну.., или власти ни хрена не знают..., и ничего не умеют...

Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА - Цензор.НЕТ 2071
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Все брехня.Людей зараз дурять.аж гай шумить.Причому дурять усюди і наганяють паніку.
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Ну если не лечить, то никакого.
А смысл, что сразу можно определить всех кто контактировал, изолировать, провести предупредительные меры и уже если человек заболел, то лечить не от бактериальной, а от вирусной инфекции.

В Китае больных лечили противовирусными, но они ОЧЕНЬ дорогие, поэтому нам рассказывают теперь, что смысла нет, потому что лечить и пытаться лечить не будут.
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Так,ви праві.Частково.Когось вилікувати-допоможе,зупинити поширення-ні.Точність експрес-тестів :50-70 %,виробники не приховують,що вони не визначають наявність вірусу на початковому (інкубаційному) періоді. Точність лабораторних тестів на молекулярному рівні-біля 90%
Чиновники кількох іноземних країн (США,Франція) повідомили про прогнозоване ураження до 70 % населення. Тобто Ємець був недалеко від істини,коли заявляв про найбільшу небезпеку для пенсіонерів (принцип :слабкий імунітет і хвороби підвищують ризик в геометричній прогресії).
Китай-тоталітарна,економічно сильна держава ,їх успіх подолання,-не тільки в наявності дорогих противірусних препаратів,але й жорсткому карантині.
Завдання влади-максимально розтягнети в часі поширення,щоб не забити лікарні (для цього дезінфекція,маски,самообмеження),а значить доцільно використовувати тести для групп ризику: старих,хворих,післяопераційних,вагітних,і т.д.
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Ми перші по хронічним захворювання в ЄС і помираємо набагато раніше, кого в нас торкнеться смертність ніхто не скаже.

А ще цей вірус характерізується пневмонія и вы вважаєте, що 6 тижнів хвороби добре відіб'ється на здоров' ї молодої людини.

І ви вважаєте що у всіх відносно молодих знайдуться гроші на лікування.
Без цього смертність вище.

А як навантаження контролють у нас та дотримується самоізоляції ты хто приїхав давно відомо, полювали вони на інших. Ще людей віноватять потім у відношенні до себе, а те що з їх вини хтось помре, то нічого.

Коротше в нас буде дуже сильне навантаження і нічого вони вже не зупиняють, думати раніше треба було.
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Не работает программа по аптекам ''Доступні ліки'' уже с пятници 13.03.2020 !!!
Проблема решается?
Когда будет работать?
Не працює програма по аптекам ''Доступні ліки'' вже з пятниці 13.03.2020 !!!
Проблема вирішується?
Коли будет працювати?
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скоро прибудут и ставшие уже классикой, тесты "по моче".
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В Києві, можливо, і є, а от інші міста і села під великим питанням, а тут на все воля Божа.
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опять ИБД. тесты найдутся. ищите аппараты ИВЛ, засранцы? что? давно нашли и загнали? тады под суд падлюк! Киев обеспечен тестами на коронавирус: уже есть и дающие результаты по анализу слюны, - КГГА - Цензор.НЕТ 7423
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Конечно, тесты есть - в клинике для президента и депутатов.
Для людей - хер на бдюде. Масок нет.
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за нас играет сам Бог..., иначе вот эту картинку объяснить не возможно... Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА - Цензор.НЕТ 9150
ну.., или власти ни хрена не знают..., и ничего не умеют...

Київ забезпечений тестами на коронавірус: вже є й такі, що дають результати з аналізу слини, - КМДА - Цензор.НЕТ 2071
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сало, на гороховій соломці, та з часником! ))
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Лео Кот А чому не можливо? Італія,Франція і інші країни,це прохідні двори.Там повно було заражених китайців.
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у нас тоже проходной двор...
несколько миллионов заработчан ездят туда - сюда....
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Лео Кот На порядки менший,ніж у них.Там в будь який день,стільки нараду,як в нас на день незалежності в Києві.
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скажем так, что в Украине, что в рашке - действует указание замалчивать количество реально больных на К-вирус. тем более что НЕТ ни тестов, ни механизмов действий - скалецкая-радуцкий-емец банально спрятались и делают гешефт.
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Oleksii@lxvslnk





В итальянском госпитале закончились клапаны. Ребята принесли 3д принтер, на месте сделали макеты и начали печатать дыхательные клапаны. Поставщик клапанов обиделся.
https://twitter.com/michalnaka/status/1239316241984049152



ru_yeti@ru_bigfoot 3 ч

Ровно аналогичная история была с автоматическими инсулиновыми шприцами, которые неожиданно сильно подорожали из-за жадности патентообладателя...



Франческа@alter_ego2222 19 мин

Что значит обиделся? Если ему заплатят за эти клапаны, то вопрос урегулирован. Врачи, фармацевты - все должны получить оплату.
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это хорошо ,плохо , что они определяют заражение в конце инкубационного периода а не сразу, ну прогресс вселяет оптимизма ,что то власти начали делать
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Якщо вдуматись,в них вже немає ніякого сенсу.
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сенс есть всегда , нужно применять правильно , лопатой можно забивать гвозди но зачем тогда молоток?
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Київ це канєшно збС, а як же остальні ...?
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