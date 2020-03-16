 Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії стрімко зростає: захворіли - 9191 особа, померли - 309

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це заявив у понеділок директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, про це пише видання El Pais.

За його словами, померли 309 осіб. Найбільше інфікованих виявлено в автономному співтоваристві Мадрид.

"Зараз в Іспанії є 9191 випадок", - сказав Сімон.

У неділю МОЗ інформувало про 7753 хворих і 288 жертв.

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Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала зростати після виявлення локального спалаху в Італії. 14 березня Рада міністрів королівства схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений у разі схвалення парламенту, про що зараз активно говорять іспанські чиновники.