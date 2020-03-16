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Все про:Іспанія (275) COVID-19 (922) коронавірус (7)

 Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії стрімко зростає: захворіли - 9191 особа, померли - 309

Щонайменше 9191 випадок зараження новим коронавірусом було зафіксовано в Іспанії від початку поширення інфекції в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це заявив у понеділок директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, про це пише видання El Pais.

За його словами, померли 309 осіб. Найбільше інфікованих виявлено в автономному співтоваристві Мадрид.

"Зараз в Іспанії є 9191 випадок", - сказав Сімон.

У неділю МОЗ інформувало про 7753 хворих і 288 жертв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінку, яка повернулася з Іспанії, госпіталізували з підозрою на коронавірус на Тернопільщині. ВIДЕО

Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала зростати після виявлення локального спалаху в Італії. 14 березня Рада міністрів королівства схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений у разі схвалення парламенту, про що зараз активно говорять іспанські чиновники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181767
 
   
 Топ коментарі
 
Терміново відправити в Іспанію всіх слуг урода та опозежистів для допомоги братньому іспанському народу . Заразу заразою вишибають . Коронавірусу - Но пасаран !
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цікаво, скільки зебілів вже зіграло в ящик?
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А ти чого босий ходиш? Що , останні лапті замість маски носиш . Так все рівно не допоможе. Коронавірус в першу чергу заражає осіб з низьким рівнем інтелекту і ослаблених Зє-вірусом. )))
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київський тремпель імені Тараса Шевченка@grekhov





уникайте контакту з людьми із симптомами грві. мінімальна дистанція - 1,5 метра

Количество инфицированных коронавирусом в Испании стремительно растет: заболели - 9191 человек, умерли - 309 - Цензор.НЕТ 1449
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Тобто ,вірус пролітає 1,5 метра і падає на землю як камінь?
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Краплі шмарклів зараженої людини за 1,5 метри опускаються настільки нижче "повітрезабірника" та очей іншої людини, що ймовірність зараження падає до фонової.
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Вірус взгалі не літає сам по собі. А краплі, в яких він розповсюджується, дійсно падають.
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не только на землю. а ещё на поручни, ручки дверей, поверхность столов, упаковки с продуктами, на продукты без упаковки. в общем везде туда, за что Вы привыкли хвататься голыми руками. потому и рекомендуется часто мыть руки перед тем, как запихивать пальцы себе в глаз, рот или нос. Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії стрімко зростає: захворіли - 9191 особа, померли - 309 - Цензор.НЕТ 5378
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Та я в курсі, вже шкіра на руках починає тріскати від різних антисептиків і мил ((
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Ні, він пролітає 1.5 метра, сідає і далі йде пішки.
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може піде сторожем на ліпецьку хвабрику? )
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Богдан Перепелица

Куда Порошенко эвакуировался из Испании?

В Липепцк.
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цікаво, скільки зебілів вже зіграло в ящик?
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******** мабуть рятує святий Цензор, бо ніде більше не попадаються.. може теж передохли Количество инфицированных коронавирусом в Испании стремительно растет: заболели - 9191 человек, умерли - 309 - Цензор.НЕТ 8426
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А ти чого босий ходиш? Що , останні лапті замість маски носиш . Так все рівно не допоможе. Коронавірус в першу чергу заражає осіб з низьким рівнем інтелекту і ослаблених Зє-вірусом. )))
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Зате виборці Зеленського ніколи не хворіють менінгітом.
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кажуть, що безмозглих коронавірус менше атакує. в мене на роботі всі зебіли живі здорові, тільки я в карантині😁
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Терміново відправити в Іспанію всіх слуг урода та опозежистів для допомоги братньому іспанському народу . Заразу заразою вишибають . Коронавірусу - Но пасаран !
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По иронии судьбы туда отправился Пеця Порошенко. Но когда появились новости про закрытие границ и воздушного сообщения - быстренько прилетел обратно. Потому что ТАМ он обычный человек, хоть и миллиардер, а ТУТ считает себя богом благодаря таким так ты
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І що він зробив не так? Привіз мільйон тест-систем для безкоштовного використання, в той час коли "слуги урода" вирішили продавати такі тест системи по 350 грн , а за проведення досліджень в клініці "Євролаб" мародера і злодія Радуцького дерти з кожної людини по 16000 гривень . Так хто ж тоді барига, який наживається на пандемії коронавірусу? До речі, не забудь про гавнюка Калашмойського який в десять-дванадцять разів підняв ціни на авіаквитки МАУ ..
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Про миллион тестов на частном самолете из Испании - это такая шутка?
Он семью привез, при этом сам не проходил никакого карантинного контроля и тестов. Так шо жди скоро пидемию в Козыне, а там и до Троещины недалеко будет
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високосный. начинаю догадываться, что от фразы - высоко (много) косить.
Кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії стрімко зростає: захворіли - 9191 особа, померли - 309 - Цензор.НЕТ 5432
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срочно эвакуировать в Украину всех испанских заробитчан!! и больных испанцев!! и короля Испании и его папу!!!.. всі до нас, бо ми гостинні!!
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Не знаю про заробитчан ,а вот Пэдро эвакуировался из своего поместья ...
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Так він же кажуть давно втік з України та ще з собою і три вагони доларів забрав?
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три забрав.. десять лишилось.. тому знову прискакав
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да-да. у него дубликат ключей от ЗВР. вот когда вывезет всё, тогда зебильная власть вместе с вами, идиотами, начнёт за ним гоняться.
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Только за прошедшие сутки в Италии выявлено 3 тыс. 500 инфицированных, а это значит, что тестов было проведено в десятки раз больше, минимум - 35 тысяч.
Теперь сравните с нами, когда нам с гордостью объявляют, что лаборатория при ЦОЗ за всё время провела аж 500 тестов. Словом, наша статистика по коронавирусу - это просто туфта.
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Туфта, вестимо. Уже прямо сейчас выход из дома без СИЗ - игра в русскую рулетку.
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_Дааа... понеееслаась езда по кочкам. График прёт вверх стремительным домкратом. Через неделю будет тыщ 300-400. Двухсотых 24000-32000.
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в случае с наший страной, больше шансов с голоду помереть, чем от вируса, если закрыть всех дома.
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_Это взаимосвязанные, накладывающиеся друг на друга события и потому разделять их не стоит. Они дополняют и усиливают друг друга. Нечто вроде резонанса, увеличитель смертности.
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негде бедному Пепо приткнуться. Пришлось обратно возвращаться.
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