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 ЄС закриє майже всі зовнішні кордони через коронавірус, - прем'єр Словенії Янша

Європейський Союз закриє майже всі зовнішні кордони у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, винятком стануть Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Велика Британія.

"Нарешті хороші новини від ЄС. Після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Леєн: ЄС закриває свої зовнішні кордони (за винятком Швейцарії, Ісландії, Норвегії і Великої Британії)", - написав Янша.

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За словами словенського прем'єра, Євросоюз зараз завершує приготування до введення відповідних обмежень. Наразі відбувається відеоконференція міністрів закордонних справ країн ЄС, а завтра конференцію проведуть глави урядів і держав, після чого буде ухвалено рішення про закриття зовнішніх кордонів ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181764
 
   
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Кстати , в связи с произошедшим в Кремле антигосударственным переворотом , пора украинским властям сделать заявление о непризнании ***** и его власти , как нелигитимной , и прекратить всякое сношение с Кремлём , закрыть границы с Мордором и признать мордовских орков нечистью , подлежащей полному исстреблению .
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Станіслав Лем нервово курить у сторонці..
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в нашому містечку двоє хворих на ковід19, але всіх врачів взяли на підписку о нєразглашенії. Та село невелике, а ше сказали нікому не казати, - то рознеслось за пів-дня по всьому району. Кажуть, повезли в гУмань
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самого кості ломить, тяжко дихати... серце болить...
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Альона@Anatoliivna





Поліція Солт Лейк Сіті просить злочинців на період епідемії утриматись від злочинної діяльності. Як тільки епідемія піде на спад, то поліція додатково повідомить, коли можна буде повернутись до "звичних" справ.
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