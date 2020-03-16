 ЄС закриє майже всі зовнішні кордони через коронавірус, - прем'єр Словенії Янша

Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, винятком стануть Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Велика Британія.

"Нарешті хороші новини від ЄС. Після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Леєн: ЄС закриває свої зовнішні кордони (за винятком Швейцарії, Ісландії, Норвегії і Великої Британії)", - написав Янша.

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За словами словенського прем'єра, Євросоюз зараз завершує приготування до введення відповідних обмежень. Наразі відбувається відеоконференція міністрів закордонних справ країн ЄС, а завтра конференцію проведуть глави урядів і держав, після чого буде ухвалено рішення про закриття зовнішніх кордонів ЄС.