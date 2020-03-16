 ЄС закриє майже всі зовнішні кордони через коронавірус, - прем'єр Словенії Янша

Про це повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, винятком стануть Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Велика Британія.
"Нарешті хороші новини від ЄС. Після розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Леєн: ЄС закриває свої зовнішні кордони (за винятком Швейцарії, Ісландії, Норвегії і Великої Британії)", - написав Янша.
За словами словенського прем'єра, Євросоюз зараз завершує приготування до введення відповідних обмежень. Наразі відбувається відеоконференція міністрів закордонних справ країн ЄС, а завтра конференцію проведуть глави урядів і держав, після чого буде ухвалено рішення про закриття зовнішніх кордонів ЄС.
Альона@Anatoliivna
Поліція Солт Лейк Сіті просить злочинців на період епідемії утриматись від злочинної діяльності. Як тільки епідемія піде на спад, то поліція додатково повідомить, коли можна буде повернутись до "звичних" справ.