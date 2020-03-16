EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  2824  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (200) КМДА (793) Київ (7434)

 Рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд поки не ухвалювали, - КМДА

Комісія КМДА поки не ухвалювала рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами. Обмеження мають рекомендаційний характер.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Про обмеження пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами, а також пересування в громадських місцях без крайньої необхідності має винятково поки що рекомендаційний характер. З огляду на те, що була закрита велика частина розважальних і торговельних закладів - це стримує перетікання людей", - зазначив Поворозник.

За його словами, комісія КМДА поки не ухвалювала рішення про закриття Києва на в'їзд і виїзд.

"Сьогодні комісія в частині закриття міста на в'їзд або на виїзд рішення не ухвалювала. І поки такі рішення не планується ухвалювати", - сказав він.

Читайте також: Місцева влада у Полтаві, Миколаєві та Сумах посилила карантин

Нагадаємо, Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181762
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Охрєнєть -пряма заборона носить рекомендований х-р?
 показати весь коментар
 
если Киев закроют, то зельцман не сможет ездить в офис -он же не киевский.
 показати весь коментар
 
Думаешь ЗЕ еще работает или что то в етой стране решает? Наивный ты.
 показати весь коментар
 
 
Вы сначала границы и ОРДЛО перекройте. Какое вы имеете право ограничивать право на передвижение внутри страны
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору